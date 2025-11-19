Aristócratas, presentadoras y empresarias: las 10 ganadoras de Miss España que triunfaron más allá del certamen de belleza

La baronesa Thyssen, Raquel Revuelta, María José Suárez y Eva González. (INFOBAE ESPAÑA).

Durante décadas, llevar la corona de Miss España fue uno de los mayores sueños de cientos de jóvenes que aspiraban a abrirse paso en el mundo de la moda, los medios o el espectáculo. Aunque el certamen fue perdiendo fuelle a lo largo de los años, su legado permanece vivo gracias a las ganadoras que transformaron esa victoria en una auténtica plataforma hacia la fama. Algunas construyeron sólidas carreras en televisión, otras se reinventaron en el cine o los negocios, y no faltan quienes encontraron en esa experiencia un punto de inflexión para cambiar por completo su vida.

Carmen Cervera, de Miss a baronesa

Cuando Carmen “Tita” Cervera ganó el certamen en 1961, pocos podían imaginar que aquella joven catalana terminaría convertida en una de las figuras culturales más influyentes del país. Tras su victoria, comenzó a trabajar como modelo y protagonizó varios concursos internacionales, donde consiguió destacadas posiciones.

Su vida personal también fue objeto de atención mediática. Primero se casó con Lex Barker, célebre por sus películas de Tarzán, unión que terminó con la muerte repentina del actor. Más tarde contrajo matrimonio con Espartaco Santoni, con quien participó en algunas producciones cinematográficas. Sin embargo, su transformación definitiva llegó en 1985, al casarse con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza. A partir de entonces, Cervera se volcó en el coleccionismo y la gestión cultural, impulsando uno de los museos más prestigiosos de España.

La baronesa Thyssen-Bornemisza, Carmen Thyssen, posa antes de la gala de la XVIII Nit del Galerisme, donde se entregan los Premis GAC 2025, en el MACBA. (ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS).

Remedios Cervantes, imagen de la pequeña pantalla

La malagueña Remedios Cervantes se hizo con el título en 1986, iniciando así una carrera de más de una década como modelo profesional. Su popularidad le permitió adentrarse en el mundo audiovisual: debutó como presentadora, participó en varios programas de entretenimiento y consiguió pequeños papeles en series y películas.

A lo largo de los años 90 se convirtió en un rostro habitual en televisión, aunque su momento más comentado llegó mucho después, cuando una controvertida decisión en el concurso Atrapa un millón la convirtió en tendencia nacional. Con carácter y resiliencia, supo reconducir aquel episodio y seguir vinculada al mundo del espectáculo.

La modelo y presentadora Remedios Cervantes, posa en el photocall durante la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes de España’, en el Teatro Real, a 16 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press).

Raquel Revuelta, referente de la moda andaluza

En 1989, Raquel Revuelta, sevillana e hija de un prestigioso neurocirujano, logró coronarse como la mujer más bella del país. Tras años de intenso trabajo en las pasarelas, dio el salto a la televisión, donde presentó varios programas como Estrenos de cartelera y realizó participaciones puntuales en ficción.

Revuelta, sin embargo, quiso ir más allá del escaparate mediático. Apostó por el emprendimiento y fundó su propia agencia de modelos, Doble Erre, desde la que impulsó numerosas carreras y convirtió Sevilla en un punto clave dentro del circuito nacional de moda. A nivel personal, es madre de tres hijos y mantiene una vida muy vinculada al sector de la comunicación y el estilismo.

La modelo y presentadora Raquel Revuelta asiste a los IX Premios Internacionales del Flamenco 'Manolo Sanlúcar', a 16 de noviembre de 2024 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía, España). (NACHO FRADE / EUROPA PRESS).

Esther Arroyo, de modelo a actriz

La gaditana Esther Arroyo fue coronada en 1990. Muy pronto comenzó a trabajar como presentadora, pero su salto definitivo llegó cuando decidió probar suerte en la interpretación. Su papel como Alicia Rocha en la serie Periodistas la catapultó a la popularidad, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la televisión española de finales de los noventa.

Su trayectoria se vio interrumpida en 2008 a causa de un grave accidente de tráfico en el que un amigo perdió la vida y ella resultó herida de consideración. Tras años de rehabilitación, reapareció en diferentes espacios televisivos como Tu cara me suena y volvió a los escenarios como colaboradora y coach, demostrando una enorme fortaleza personal.

ESTHER ARROYO. (EUROPA PRESS).

Sofía Mazagatos, cambió el foco a su hogar

Convertida en Miss España en 1991, Sofía Mazagatos vivió una rápida ascensión mediática. Se movió con soltura en el mundo de la moda, presentó diversos programas y más tarde se formó como actriz en Nueva York. Participó en series y proyectos muy variados, aunque su carrera también estuvo marcada por episodios sentimentales y por momentos mediáticos muy comentados. Con los años eligió un perfil más discreto, centrado en su vida personal y en su maternidad, alejándose progresivamente del foco televisivo.

Sofía Mazagatos asiste al evento 'Casa MO BOUQUET' de Multiopticas el 09 de mayo de 2024 en Madrid, España. (IMAGEN DE ARCHIVO).

María José Suárez, imagen de portadas

La sevillana María José Suárez dejó la carrera de Magisterio tras conquistar el certamen en 1996. De inmediato comenzó a recibir llamadas de productoras y programas, y en el año 2000 fue seleccionada para presentar Noche de fiesta, uno de los grandes formatos de entretenimiento de TVE.

Durante la década siguiente se convirtió en un rostro habitual en galas, concursos y programas especiales. En su vida privada ha vivido romances mediáticos, como su relación con Feliciano López y Jordi Nieto. Además, el pasado 2024 protagonizó una de las rupturas más sonadas junto a Álvaro Muñoz Escasi.

María José Suárez asiste a la gala que organiza Provacuno. (EUROPA PRESS).

Lorena Bernal, su estrellato hasta Hollywood

Aunque nació en Argentina, Lorena Bernal creció en Euskadi y a los 17 años sorprendió al país ganando Miss España en 1999. Por ser menor de edad no pudo competir en Miss Universo, pero sí viajó a Miss Mundo, donde se posicionó entre las finalistas.

Con una sólida formación en arte dramático, Bernal protagonizó varias series españolas antes de dar el salto a Estados Unidos. Allí participó en producciones como CSI: Miami, lo que la convirtió en una de las Miss España con mayor proyección internacional. En lo personal, está casada con el exfutbolista y entrenador del Arsenal F. C, Mikel Arteta, con quien tiene tres hijos.

Lorena Bernal recibe el título de 'Mallorquín De Verano 2023'. (EUROPA PRESS).

Helen Lindes, la modelo que enamoró al mundo de la moda

De ascendencia británica y andaluza, Helen Lindes ganó la corona en 2000 representando a Las Palmas. Su participación en Miss Universo la dejó a punto de alcanzar el título, convirtiéndose en una de las candidatas españolas más valoradas de la historia.

A partir de entonces trabajó para firmas muy conocidas y protagonizó campañas publicitarias de gran repercusión, incluida una con George Clooney. También experimentó con la televisión, participó en concursos y actuó en la serie Al salir de clase. Desde 2010 mantiene una consolidada relación con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, con quien tiene tres hijos.

Helen Lindes, 2020 (EUROPA PRESS).

Vania Millán, una coronación rodeada de polémica

Miss España 2002, Vania Millán, vivió una de las ediciones más controvertidas del certamen debido a la infiltración de una periodista entre las aspirantes. Tras su victoria, sufrió una fuerte presión mediática por rumores sobre su salud y por sus relaciones sentimentales.

Con el tiempo decidió apartarse de la fama y centrarse en sus estudios de Derecho. Ejerció en un despacho y rehizo su vida sentimental junto a René Ramos, con quien se casó en 2014. Años después hicieron pública su separación, aunque ella continúa llevando un estilo de vida discreto.

Vania Millán presume de belleza en una fiesta en la capital. (EUROPA PRESS).

Eva González, la presentadora más querida por el público

Cerramos esta lista con Eva González, Miss España 2003. Su elegancia la llevó a competir en Miss Universo y, aunque no obtuvo un puesto destacado, su repercusión mediática fue inmediata. Siguió vinculada a la moda, pero pronto se abrió camino en la televisión como presentadora de programas de éxito.

En 2013 comenzó a presentar MasterChef y todas sus variantes, aunque en 2019 dio el salto a Atresmedia y desde entonces es la conductora de La Voz. Además, también ha participado en formatos como Se llama copla en Canal sur y Supervivientes en Telecinco. En el plano personal, tras relaciones mediáticas con Arturo Valls e Iker Casillas, contrajo matrimonio con el torero Cayetano Rivera, padre de su hijo. No obstante, la pareja anunció su separación en octubre de 2022.

Eva González. (EUROPA PRESS).