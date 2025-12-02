Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos (Montaje Infobae)

Organizar la agenda diaria para llegar a todo se ha convertido en un auténtico reto. Entre reuniones, horarios de trabajo y responsabilidades en casa, muchas familias en España buscan algo que parece sencillo pero no siempre resulta fácil: poder cuadrar el reloj entre empleo y vida personal. La pregunta es habitual en muchos hogares: ¿existen realmente opciones legales para lograrlo sin renunciar a derechos básicos?

La respuesta está en la ley y, como explican desde distintos espacios, no depende solo de la buena voluntad de una empresa o la negociación personal. Según recuerda el abogado - y divulgador - Sebastián Ramírez, conocido en redes como Leyes con Sebas, existen recursos jurídicos pensados precisamente para dar respuesta a quienes necesitan tiempo para cuidar hijos, familiares o reorganizar su día a día.

En España, la conciliación familiar y laboral se apoya en un grupo de medidas específicas dentro del Estatuto de los Trabajadores (ET). Quien cumpla los requisitos puede acceder a ellas, con la protección de un marco normativo que da prioridad a los cuidados y facilita combinar compromisos personales y profesionales.

“Estas son las tres herramientas totalmente legales para conciliar tu vida laboral y familiar”

En palabras de Sebas, recogidas en un vídeo informativo: “Si tienes hijos, tienes que saber que estas son las tres herramientas totalmente legales para poder conciliar tu vida laboral y familiar. La tercera es la más solicitada. En primer lugar, la excedencia por cuidado de menor. Como bien indica, excedencia es que no vas a tu puesto de trabajo, tampoco cobras, pero deberán reservarte el puesto de trabajo para cuando regreses". En otras palabras: la excedencia por cuidado de un menor permite ausentarse temporalmente del empleo, con la garantía de retorno.

“En segundo lugar”, continúa el abogado, “la reducción de la jornada. Al tener niños pequeños, tienes el derecho a ir menos horas a trabajar. También cobrarás menos, pero la empresa no puede ponerte problemas para ello, debe facilitarte la vida", explica Sebas. “En tercer lugar, la adaptación de la jornada. Te deben facilitar en la medida de lo posible que si la empresa abre en más horarios, tú puedas ir a trabajar cuando no coincida con tu vida familiar. Y es que si tener hijos ya es complicado, compatibilizarlo con el trabajo en algunas ocasiones puede llegar a serlo aún más. Por eso existen esas tres herramientas. Ahora ya lo sabes”.

La descripción del vídeo de Leyes con Sebas insiste en poner el foco en algo fundamental: “Conciliar la vida familiar y laboral no es un privilegio: es un derecho. Y para hacerlo posible, nuestro ordenamiento ofrece varias herramientas que muchas personas todavía no conocen. Entre ellas están la reducción de jornada, la excedencia y otras medidas que permiten adaptar el tiempo de trabajo a las necesidades de cada familia. Son herramientas que existen para protegerte, y usarlas no debería darte miedo. Si necesitas más tiempo para tu familia, para cuidar a alguien o para reorganizar tu vida, recuerda que estas opciones son legales y están pensadas precisamente para ayudarte. Antes de tomar cualquier decisión, infórmate bien y utiliza la vía que mejor encaje contigo. La clave es conocer tus derechos y saber que no estás pidiendo ningún privilegio… estás ejerciendo lo que te corresponde”.

Las opciones de conciliación previstas por el Estatuto de los Trabajadores incluyen permisos retribuidos y no retribuidos, excedencias, reducción y adaptación horaria, con trámites y condiciones fijadas por ley. Empresas y expertos laborales coinciden en que estas fórmulas no solo facilitan la vida de quien las solicita, sino que mejoran el ambiente de trabajo y la implicación dentro de la organización.