España

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

La clave para entender esta cuestión reside en el concepto de derecho adquirido, que reconoce que los usos reiterados generan expectativas legítimas en los empleados

Guardar
La cesta de Navidad representa
La cesta de Navidad representa una tradición vigente en muchas empresas desde hace décadas (@leyesconsebas)

En el ámbito laboral español, el reparto de la cesta de Navidad representa una tradición vigente en muchas empresas desde hace décadas. Esta práctica, que comenzó como un gesto de cortesía o reconocimiento hacia los empleados, se ha consolidado en algunos casos como una costumbre esperada cada año por la plantilla. La continuidad en la entrega de este beneficio plantea interrogantes legales sobre su obligatoriedad y si la compañía puede suspenderla de forma unilateral una vez instaurada.

La clave para entender esta cuestión reside en el concepto de derecho adquirido. Cuando una empresa ha entregado sistemáticamente la cesta de Navidad durante años sin incidencias ni advertencias, este beneficio puede integrarse como una condición más del contrato de los trabajadores. El derecho laboral reconoce que los usos reiterados generan expectativas legítimas en los empleados, consolidando ciertas ventajas que deben mantenerse, incluso en ausencia de un acuerdo escrito.

El Tribunal Supremo, que constituye la máxima autoridad judicial en materia de derecho laboral en España, ha dictaminado que el concepto de derecho adquirido no solo ampara cuestiones de relevancia económica como pluses salariales o ascensos, sino también beneficios de carácter social y tradicional, como la cesta de Navidad. El alto tribunal sostiene que, si la empresa concede la cesta de forma continuada y sin reservas, ese derecho queda integrado en las condiciones de trabajo y no se puede eliminar salvo que medie una causa justificada o exista acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo subraya que el derecho adquirido implica la consolidación de condiciones más favorables que, una vez establecidas y disfrutadas por los empleados durante un tiempo significativo, no pueden ser modificadas unilateralmente por la dirección de la empresa. Las resoluciones judiciales han equiparado la continuidad en la entrega de la cesta navideña a otros conceptos consolidados por la práctica, otorgando protección legal a estos derechos de hecho surgidos en el marco de la relación laboral.

El principio de los derechos adquiridos

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

El reconocimiento de la cesta de Navidad como derecho adquirido implica que los trabajadores que hayan recibido este obsequio regularmente pueden reclamarlo si la empresa decide dejar de entregarlo sin negociar previamente o sin justificación suficiente. Esta situación se produce tanto en grandes compañías como en pequeñas y medianas empresas donde la tradición se ha mantenido de manera ininterrumpida. El cese sin motivo en la entrega puede entenderse como una alteración sustancial de las condiciones laborales, susceptible de impugnarse ante la jurisdicción social.

Este razonamiento no solo abarca la cesta de Navidad, sino que puede extenderse a otros beneficios o pluses concedidos por costumbre empresarial. El principio que rige es el de respeto a los derechos adquiridos: cualquier elemento que mejore las condiciones iniciales del contrato y que la empresa haya reconocido reiteradamente a sus empleados debe preservarse como parte del paquete retributivo y social. Las resoluciones del Tribunal Supremo han consolidado esta doctrina y la han hecho extensiva a numerosos supuestos en el mundo laboral.

Las compañías que consideren modificar o eliminar este tipo de ventajas deben negociar con los representantes de los trabajadores. Dejar de entregar la cesta de Navidad sin un proceso de comunicación y acuerdo puede originar conflictos legales y fallos judiciales a favor de los empleados, obligando a la empresa a restituir dicho beneficio u otros derechos integrados por la costumbre reiterada.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesEstatuto de los TrabajadoresTrabajadores EspañaNavidadEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Wicked: Parte II’, luces y sombras del cierre de un musical donde la amistad se convierte en una alegoría política inquietantemente actual

El segundo acto del musical que protagonizan Cynthia Erivo y Ariana Grande concluye haciendo hincapié en la discriminación y la desinformación

‘Wicked: Parte II’, luces y

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

Los jueces afirmaron que los certificados aportados no cumplían con los requisitos legales

Una mujer de El Salvador

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Patricia Pardo hace un tributo a Rosalía y recrea su halo del pelo: “Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico”

La periodista ha presentado ‘Vamos a ver’ vestida con uno de los ‘looks’ de la cantante y le ha dedicado una retahíla de elogios

Patricia Pardo hace un tributo

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2025: cómo se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de El Salvador

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

Un jubilado italiano trabaja 30 horas en la pescadería de su primo para hacerle un favor y la Seguridad Social le reclama la devolución de 19.000 euros de su pensión

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”