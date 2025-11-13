España

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

El experto explica los límites legales de esta causa y advierte de que reclamar ante la justicia puede beneficiar a los traabajdores que se hayan visto forzados a abandonar al empresa sin justificación

Guardar
Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Existen varias razones por ls que una empresa puede tomar la decisión de finalizar la relación laboral con uno de sus trabajadores, pero para que estos despidos se puedan considerar procedentes se deben cumplir una serie de requisitos. Tanto si se trata de un despido disciplinario, en el que el trabajador ha reducido su efectividad de forma voluntaria para forzar su salida, como en el caso de un despido objetivo, que se da por causas ajenas a la persona afectada y esta podrá abandonar al empresa con indemnización, conviene conocer las obligaciones de la compañía para asegurar que la decisión está fundamentada.

El abogado Sebastián Ramírez sostiene que muchas veces la bajada en el rendimiento se utiliza de forma injustificada para terminar la relación con empleados cuyo desempeño previa evaluación era favorable. Según destaca el letrado en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), “el bajo rendimiento es algo que se debe acreditar muy bien”.

Las pruebas, clave para una reclamación

El experto advierte de que sí existen situaciones en las cuales algunos trabajadores reducen de manera intencionada su productividad para forzar un despido, un tipo de comportamiento que para él tampoco es justificable. No obstante, afirma que también se presentan “muchas otras ocasiones” en las que empleados con buen historial reciben la noticia de su desvinculación bajo el argumento de un supuesto descenso en su rendimiento.

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes
Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento” . (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @leyesconsebas)

La exigencia probatoria constituye, según Ramírez, el punto central en este tipo de casos. El abogado enfatiza que “no te pueden mostrar dos gráficas y dos números y decirte que tu rendimiento ha bajado y que por ello te despiden”. Su experiencia en los tribunales revela que, cuando existe una “injusticia”, aconseja a los trabajadores recurrir a la vía legal, ya que la jurisprudencia ha demostrado ser, en ocasiones, favorable para quienes deciden reclamar. “Y yo, como abogado, he visto jueces dar la razón al trabajador por ello”, concluyó, antes de recomendar a su audiencia que “no aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”.

Cuándo es procedente o improcedente

De acuerdo con la legislación española, el bajo rendimiento laboral puede ser causa de despido, pero su calificación legal como procedente, improcedente o nulo depende de las circunstancias que lo rodean. En España, el Estatuto de los Trabajadores contempla dos vías principales: el despido disciplinario y el despido objetivo, cada uno con requisitos y consecuencias diferentes.

El despido disciplinario por bajo rendimiento se aplica cuando el trabajador incumple voluntariamente sus obligaciones o muestra una actitud negligente. En este caso, la empresa debe demostrar que el descenso en la productividad es imputable al empleado y no a factores externos, como una mala organización, falta de medios o cambios en el entorno laboral. Si el despido se declara procedente, el trabajador no tiene derecho a indemnización; si se considera improcedente, recibirá una compensación de 33 días por año trabajado.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

En cambio, el despido objetivo se utiliza cuando el bajo rendimiento se debe a ineptitud profesional o falta de adaptación a modificaciones técnicas. Esta modalidad se aplica, por ejemplo, cuando un empleado no logra alcanzar los estándares mínimos de productividad pese a recibir formación o tiempo suficiente para mejorar. En estos casos, la ley exige un preaviso de 15 días y una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. El despido será procedente cuando la empresa demuestre de forma clara y documentada la ineptitud o falta de adaptación del trabajador, y improcedente cuando no acredite esas causas o incumpla los requisitos legales, como el preaviso o la indemnización.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesDespidoTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento

Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

De tradición asiática pero con ingredientes mediterráneos, este plato principal destaca por su suavidad y jugosidad

Salmón al horno con salsa

La reina Letizia se despide de China con un baño de masas y reinventa el traje de oficina en tono romántico

La reina ha visitado la Universidad de Estudios Extranjeros, donde cientos de jóvenes locales estudian español

La reina Letizia se despide
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”