Hanna Heikenwälder, investigadora del envejecimiento: “Intuitivamente, consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero este tiene un riesgo aún peor de cáncer”

A pesar de lo que se puede creer, el zumo de fruta no siempre es el mejor aliado de una alimentación saludable

Los zumos de frutas pueden tener más riesgo de cáncer que los refrescos, según una investigadora

El consumo de zumos de frutas, habitual en desayunos y meriendas, ha sido percibido durante años como una alternativa saludable frente a otras bebidas azucaradas. Sin embargo, recientes advertencias de especialistas han puesto en cuestión esta creencia, al señalar que su impacto sobre la salud podría ser más negativo de lo que se pensaba.

La doctora Hanna Heikenwälder, investigadora del cáncer y envejecimiento, ha subrayado en el pódcast Hotel Matze que la imagen saludable de los zumos de frutas puede resultar engañosa. Según ha explicado, aunque muchas personas los consideran preferibles a los refrescos por su origen natural, lo recomendable es optar por la fruta entera. Heikenwälder ha afirmado: “Intuitivamente, consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero el zumo de fruta tiene un riesgo aún peor de cáncer”, una declaración que ha situado en el centro del debate sobre el consumo de estas bebidas.

El metabolismo y los riesgos asociados

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

La rapidez con la que las células intestinales absorben los azúcares presentes en los zumos y otras bebidas dulces supone un esfuerzo adicional para el metabolismo, según ha detallado la doctora Heikenwälder en Hotel Matze. Además, algunos especialistas advierten de que la fructosa, abundante tanto en zumos como en refrescos, puede ser especialmente perjudicial. El hígado transforma esta sustancia en grasa con facilidad, lo que puede favorecer la aparición de procesos inflamatorios.

Diversos estudios han vinculado el consumo regular de zumos de frutas no solo con ciertos tipos de cáncer, sino también con el aumento de peso y trastornos metabólicos, dependiendo de la cantidad ingerida. Esta información, recogida por la doctora Heikenwälder en el citado pódcast, refuerza la necesidad de moderar la ingesta de estas bebidas y de no considerarlas un sustituto directo de la fruta fresca.

El valor nutricional frente a la fruta entera

Zumo de frutas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al exprimir o licuar fruta, se conservan componentes como vitaminas, agua, minerales y compuestos vegetales beneficiosos. Estos elementos pueden integrarse en una dieta equilibrada, pero los expertos insisten en que los zumos no deben reemplazar a la fruta entera ni consumirse de forma ilimitada.

En conclusión, los zumos de frutas pueden ser una opción válida en ocasiones puntuales, como acompañamiento o para disfrutar esporádicamente del sabor de la fruta. Sin embargo, para el consumo diario, la fruta fresca sigue siendo la mejor elección por su aporte de fibra, su mayor capacidad saciante y su efecto más estable sobre los niveles de energía, según ha recordado la doctora Heikenwälder en Hotel Matze.

Un zumo rico en antioxidantes

Como ya se ha explicado, es mejor comer las frutas enteras, pero existen algunos zumos que pueden ser beneficiosos para la salud. Es el caso, por ejemplo, del zumo de granada. Esta es una opción saludable y rica en antioxidantes. Contiene vitaminas y compuestos que pueden llegar a mejorar diversas funciones del cuerpo.

Estos son los 10 beneficios del zumo de granada:

  1. Antioxidante natural
  2. Aliado del corazón
  3. Efecto antiinflamatorio
  4. Mejora la digestión
  5. Potencial anticancerígeno
  6. Beneficios para la piel
  7. Regula el azúcar en sangre
  8. Refuerzo para el sistema inmunitario
  9. Apoya la pérdida de peso
  10. Mejora la función cerebral

