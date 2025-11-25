España

Receta de judías verdes en conserva: todo lo que debes saber para que te duren más tiempo y estén llenas de sabor

Es una manera sencilla de poder darle una segunda vida a esta verdura

Judías verdes en conserva.
Judías verdes en conserva. (Adobe Stock)

La conserva de judías verdes es una de las formas más prácticas de poder guardar esta verdura durante largos periodos de tiempo, pero manteniendo gran parte de su sabor y propiedades. El proceso de conservación casera permite darle un toque extra de calidad y tener a mano un ingrediente versátil.

Esta técnica es muy habitual en España y en diferentes países de Europa. Al esterilizar y envasar al vacío, se logra un resultado natural sin necesidad de recurrir a aditivos químicos. Las judías verdes en conserva pueden utilizarse en guisos, ensaladas o como guarnición ligera.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción inicial de judías: 5 minutos
  • Esterilización al baño maría: 30 minutos
  • Tiempo total aproximado: 55 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de judías verdes frescas
  2. Agua abundante
  3. Sal (aproximadamente 20 g por litro de agua)
  4. Tarros de cristal herméticos esterilizados

Cómo hacer judías verdes en conserva, paso a paso

  1. Lava bien las judías verdes y retira los extremos y hebras laterales. Corta en trozos del tamaño que prefieras para la conserva.
  2. Hierve abundante agua con sal (aproximadamente 20 g por litro). Cuando rompa a hervir, añade las judías verdes y cuece durante 5 minutos.
  3. Escurre y enfría rápidamente las judías en agua muy fría o con hielo, para fijar el color verde y detener la cocción.
  4. Coloca las judías verdes en los tarros de cristal previamente esterilizados, dejando libre aproximadamente 1,5 cm en la parte superior.
  5. Cubre las judías con agua hervida y salada (salmuera), asegurándote de que queden completamente cubiertas.
  6. Elimina las burbujas de aire golpeando suavemente el tarro sobre una superficie protegida o usando una espátula de cocina.
  7. Cierra los tarros herméticamente. Esteriliza al baño maría durante 30 minutos. Coloca los tarros en una olla con agua que los cubra por completo, lleva a ebullición y mantén ese tiempo.
  8. Retira los tarros con cuidado y deja enfriar completamente a temperatura ambiente antes de almacenar.
  9. Comprueba el vacío: la tapa debe estar ligeramente hundida y no hacer “click” al presionar en el centro.
  10. Guarda en un lugar fresco, seco y oscuro. Una vez abierto un tarro, consúmelo en un máximo de tres días y conserva en frío.
Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Un kilogramo de judías verdes frescas suele rendir entre cuatro y cinco tarros medianos (350-500 ml), equivalentes a aproximadamente 8 raciones (como guarnición o acompañamiento).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 25 kcal
  • Hidratos de carbono: 4 g
  • Fibra: 2,6 g
  • Proteínas: 1,8 g
  • Grasas: 0,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En lugares oscuros, frescos y secos, las judías verdes en conserva se mantienen en perfecto estado entre 8 meses y 1 año. Una vez abierto el tarro, deben conservarse en nevera y consumirse en un máximo de 72 horas.

