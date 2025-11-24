La leonesa Teresa Fernández de 112 años ya es la persona más longeva de España: “Todos los días se toma una copa de vino”

Teresa Fernández Casado, natural de Zambrocinos del Páramo, certifica con su DNI tener 112 años y ser la mujer más longeva de España. EFE/J.Casares

Teresa Fernández Casado, natural de Zambroncinos del Páramo (León), ha sido reconocida como la persona viva más longeva de España tras la validación oficial de su edad por parte de la organización internacional LongeviQuest. Con 112 años y 117 días, según consta en su documento nacional de identidad. La mujer asegura haber pasado su vida simplemente cuidando de los suyos sin haberse cuidado en exceso para llegar a esta edad.

La organización LongeviQuest, especializada en la búsqueda y validación de las personas más longevas del mundo, ha confirmado que Teresa Fernández Casado ostenta el título de la persona viva más longeva de España. En una nota remitida a la familia, la entidad ha señalado: “LongeviQuest se complace en anunciar la validación de la edad de la señora Teresa Fernández Casado, la persona viva más longeva de España”. Este reconocimiento tiene carácter retroactivo al 11 de noviembre, fecha en la que falleció Angelina Torres Vallbona, quien también contaba con 112 años, según ha precisado la organización.

Actualmente, Teresa Fernández Casado no solo lidera la longevidad en España, sino que también ocupa el décimo puesto en Europa y figura en la posición número 50 a nivel mundial entre las personas más longevas, de acuerdo con los datos de LongeviQuest.

La vida de Teresa Fernández Casado

La historia de Teresa Fernández Casado está marcada por su arraigo al pueblo y su papel como referente en Zambroncinos del Páramo. Nacida el 29 de julio de 1913, Teresa ha residido siempre en la misma casa en la que vino al mundo y nunca ha querido abandonar su localidad natal. Su hija, Manuela de Paz, ha destacado en una entrevista con la Agencia EFE que su madre es “una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

En cuanto a su estado de salud, Teresa se encuentra físicamente en muy buenas condiciones y, según relata su hija, “solo toma una pastilla para el colesterol”, aunque en el último año ha comenzado a experimentar cierto deterioro cognitivo. A pesar de ello, mantiene sus rutinas y costumbres, como la de disfrutar de una copa de vino en las comidas, tal y como ha revelado Manuela de Paz a la Agencia EFE.

Una familia extensa

Teresa Fernández Casado es la menor de ocho hermanos y ha tenido siete hijos, de los cuales seis siguen vivos. Los dos mayores, con 92 y 93 años, son, según bromea su hija, “los hijos con madre viva de más edad de España”. La familia se completa con once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos, lo que convierte a Teresa en el eje de varias generaciones. Durante años, Teresa ha sido considerada la memoria viva de Zambroncinos del Páramo.

Teresa Fernández Casado es la mujer más longeva de España con 112 años. EFE

Su hija ha explicado que “desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos”, lo que refleja el papel central que ha desempeñado en la vida comunitaria. En su carné de identidad, con validez permanente desde 1983, figura la abreviatura “SL”, correspondiente a “sus labores”, una expresión que engloba el trabajo realizado tanto en el hogar como en el campo. Teresa, como muchas niñas de su época, comenzó a trabajar en el campo desde pequeña, aunque tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. Ahora ha batido un récord donde pone en valor la vida tranquila en el campo junto a su gran familia como secreto para la longevidad.