España

La leonesa Teresa Fernández de 112 años ya es la persona más longeva de España: “Todos los días se toma una copa de vino”

La centenaria coge el relevo de Angelina Torres y es reconocida como una de las 50 personas más mayores del planeta

Guardar
Teresa Fernández Casado, natural de
Teresa Fernández Casado, natural de Zambrocinos del Páramo, certifica con su DNI tener 112 años y ser la mujer más longeva de España. EFE/J.Casares

Teresa Fernández Casado, natural de Zambroncinos del Páramo (León), ha sido reconocida como la persona viva más longeva de España tras la validación oficial de su edad por parte de la organización internacional LongeviQuest. Con 112 años y 117 días, según consta en su documento nacional de identidad. La mujer asegura haber pasado su vida simplemente cuidando de los suyos sin haberse cuidado en exceso para llegar a esta edad.

La organización LongeviQuest, especializada en la búsqueda y validación de las personas más longevas del mundo, ha confirmado que Teresa Fernández Casado ostenta el título de la persona viva más longeva de España. En una nota remitida a la familia, la entidad ha señalado: “LongeviQuest se complace en anunciar la validación de la edad de la señora Teresa Fernández Casado, la persona viva más longeva de España”. Este reconocimiento tiene carácter retroactivo al 11 de noviembre, fecha en la que falleció Angelina Torres Vallbona, quien también contaba con 112 años, según ha precisado la organización.

Actualmente, Teresa Fernández Casado no solo lidera la longevidad en España, sino que también ocupa el décimo puesto en Europa y figura en la posición número 50 a nivel mundial entre las personas más longevas, de acuerdo con los datos de LongeviQuest.

La vida de Teresa Fernández Casado

La historia de Teresa Fernández Casado está marcada por su arraigo al pueblo y su papel como referente en Zambroncinos del Páramo. Nacida el 29 de julio de 1913, Teresa ha residido siempre en la misma casa en la que vino al mundo y nunca ha querido abandonar su localidad natal. Su hija, Manuela de Paz, ha destacado en una entrevista con la Agencia EFE que su madre es “una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

En cuanto a su estado de salud, Teresa se encuentra físicamente en muy buenas condiciones y, según relata su hija, “solo toma una pastilla para el colesterol”, aunque en el último año ha comenzado a experimentar cierto deterioro cognitivo. A pesar de ello, mantiene sus rutinas y costumbres, como la de disfrutar de una copa de vino en las comidas, tal y como ha revelado Manuela de Paz a la Agencia EFE.

Una familia extensa

Teresa Fernández Casado es la menor de ocho hermanos y ha tenido siete hijos, de los cuales seis siguen vivos. Los dos mayores, con 92 y 93 años, son, según bromea su hija, “los hijos con madre viva de más edad de España”. La familia se completa con once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos, lo que convierte a Teresa en el eje de varias generaciones. Durante años, Teresa ha sido considerada la memoria viva de Zambroncinos del Páramo.

Teresa Fernández Casado es la
Teresa Fernández Casado es la mujer más longeva de España con 112 años. EFE

Su hija ha explicado que “desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos”, lo que refleja el papel central que ha desempeñado en la vida comunitaria. En su carné de identidad, con validez permanente desde 1983, figura la abreviatura “SL”, correspondiente a “sus labores”, una expresión que engloba el trabajo realizado tanto en el hogar como en el campo. Teresa, como muchas niñas de su época, comenzó a trabajar en el campo desde pequeña, aunque tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. Ahora ha batido un récord donde pone en valor la vida tranquila en el campo junto a su gran familia como secreto para la longevidad.

Temas Relacionados

LongevidadGenéticaEsperanza de VidaAncianosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

Entre los investigados se encuentran agresores sexuales, ladrones, narcotraficantes y un asesino

Los 10 fugitivos más buscados

Un experto explica por qué con la edad soportas menos la cafeína: a partir de los 40 puede tener efectos secundarios

Cada español bebe 1,5 tazas de café al día. El pasado año se consumieron 67 millones y 562 por cada habitante

Un experto explica por qué

Esta es la utilidad oculta del botón del cinturón de seguridad que debes conocer

Esta herramienta integra sistemas mecánicos y electrónicos junto con simples piezas que cumplen una función clave

Esta es la utilidad oculta

Juan del Val responde a las críticas tras el Premio Planeta y admite un error en su novela

El escritor ha reconocido un fallo en la narración de su novela

Juan del Val responde a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 10 fugitivos más buscados

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”