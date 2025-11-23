España

“Trabajo siete días a la semana, 12 horas al día y me llevo 2.500 euros a la semana”: una española que vive en Australia explica cómo es su trabajo

La creadora de contenido habla de las dificultades de su trabajo, los choques culturales y otras diferencias, como el precio del alcohol y el tabaco en España y en Australia

Guardar
Ha considerado necesario explicar la
Ha considerado necesario explicar la situación, dando más contexto sobre sus tareas, horarios. (Composición fotográfica/Canva)

La gaditana Virginia Sanz, afincada en Australia, se ha hecho viral, sobre todo en la red social TikTok, por compartir vídeos con sus seguidores sobre su día a día en Australia, un país donde llegó desde Cádiz en busca de nuevas oportunidades laborales. Actualmente, está trabajando en las minas y cuenta su experiencia a los usuarios de la red social.

Conocida en redes como @virgsanz94, la creadora de contenido a menudo habla de las dificultades de su trabajo, los choques culturales, u otras diferencias, como por ejemplo el precio del alcohol y el tabaco en España y en Australia.

Uno de sus recientes vídeos ha sido publicado en respuesta a los comentarios de varios usuarios que afirmaban que su sueldo de 2.500 euros por semana les parecía poco por el trabajo que estaba haciendo. La influencer ha considerado necesario explicar la situación, dando más contexto sobre sus tareas, horarios, y su vida en general en las minas.

2.500 euros por semana: ¿mucho o poco?

La creadora de contenido se ha mostrado sorprendida por las reacciones de sus usuarios ante la información sobre el sueldo que recibe semanalmente: “me estoy llevando €2.500 y la gente dice que es poco”. Virginia ha explicado que si bien pasa muchas horas en las minas, hace falta matizar algunos detalles para entender su situación.

“No trabajas 12 horas, realmente son 10 horas,” destaca la creadora de contenido, especificando que 2 de ellas son de descanso, pero que igualmente cuentan como horas pagadas: “En otros puestos de trabajo puede ser que te paguen 11, pero justo en este me pagan 12, y tenemos 2 horas de descanso.”

Además, Virginia explica que en muchos puestos de trabajo en las minas la gente no llega a trabajar 10 horas: “Últimamente, en todos los puestos que he estado he trabajado la mitad o ni eso”.

Turnos de día y noche

El puesto actual de Virginia es de hose technician, técnico de mangueras: “Por ejemplo, llevo dos noches en las cuales, porque estoy en el turno de noche, no he hecho nada. La primera noche trabajé dos horas eh con la manguera. El resto del tiempo he estado en el camión cisterna, acompañando a la conductora.”

También confiesa que esto varía en función del puesto de trabajo y el salario. Afirma que desde que empezó a trabajar en las minas, nunca ha ganado más que actualmente: “Porque este en este puesto se gana más y también porque estoy haciendo el turno de noche. Si yo, por ejemplo, estuviera en el turno de día cobraría unos €2.000.”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 49 años fugitivo de la justicia australiana

Otro aspecto importante de su trabajo es que sus gastos están cubiertos: “Tengo alojamiento gratis, me dan comida, gimnasio, piscina, todo. No me tengo que preocupar nada, es todo para el bolsillito y aparte.”

Compaginar el trabajo y la vida social

Además, Virginia apunta que dependiendo del propio ritmo de vida, es posible equilibrar el trabajo con la vida personal de distintas formas: “Yo por ejemplo he estado haciendo muchos de dos semanas, venía dos semanas y luego me iba semanas a viajar y me gastaba todo el dinero.”

Explica que muchas personas australianas deciden si trabajar algunos días y descansar, o hacerlo por semanas: “Hay gente australiana que tienen esto como forma de vida, llevan toda la vida en la mina y a lo mejor hacen dos semanas en la mina, dos semanas fuera.”

Virginia admite que podría ser una vida complicada, teniendo familia: “Yo no me lo puedo imaginar. Pero también las dos semanas que estás, o sea la mitad del mes, estás en casa completamente. Hay mucha gente también que hace turnos de 8 días en la Mina y 6 días fuera.”

La creadora de contenido concluye que al final el ritmo de vida se ve determinado por los propios objetivos: “El año pasado, mi objetivo era viajar, entonces yo lo que hacía era cogía dinerito de la mina y me lo gastaba viajando. Este año quiero ahorrar, así que estoy escalando en diferentes puestos, estoy descubriéndome y estoy intentando ahorrar un poquito.”

Virginia afirma que incluso en el puesto más bajo en las minas, el sector servicio, se cobran 1.500 euros por trabajar 10 horas al día: “No me parece que esté nada mal pagado, señores.”

Temas Relacionados

AustraliaEspañoles en AustraliaMinasTrabajo en las minasCalidad de vidaSalarioEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Además, no ha cumplido el requisito de especial vinculación con España, al no acreditar ningún lazo relevante

La Audiencia de Madrid niega

Postura de la mariposa: el ejercicio de yoga que mejora la movilidad de las caderas y fortalece las rodillas

Es una asana fácil de realizar y apta para principiantes

Postura de la mariposa: el

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en

Una empleada de una óptica balear consigue que la Justicia anule su despido improcedente y le pague su salario íntegro

La trabajadora fue relegada de su lugar de trabajo una tarde de febrero de 2022 sin previo aviso y con una carta que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca tildó de arbitraria

Una empleada de una óptica

Emiten alerta sanitaria por presencia de proteínas de leche no declaradas en pastelitos rellenos de crema

Se trata de las bombitas rellenas de crema y pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free

Emiten alerta sanitaria por presencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontan el primer partido de la final de la Copa Davis

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español