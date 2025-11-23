“Trabajo siete días a la semana, 12 horas al día y me llevo 2.500 euros a la semana”: una española que vive en Australia explica cómo es su trabajo

Ha considerado necesario explicar la situación, dando más contexto sobre sus tareas, horarios. (Composición fotográfica/Canva)

La gaditana Virginia Sanz, afincada en Australia, se ha hecho viral, sobre todo en la red social TikTok, por compartir vídeos con sus seguidores sobre su día a día en Australia, un país donde llegó desde Cádiz en busca de nuevas oportunidades laborales. Actualmente, está trabajando en las minas y cuenta su experiencia a los usuarios de la red social.

Conocida en redes como @virgsanz94, la creadora de contenido a menudo habla de las dificultades de su trabajo, los choques culturales, u otras diferencias, como por ejemplo el precio del alcohol y el tabaco en España y en Australia.

Uno de sus recientes vídeos ha sido publicado en respuesta a los comentarios de varios usuarios que afirmaban que su sueldo de 2.500 euros por semana les parecía poco por el trabajo que estaba haciendo. La influencer ha considerado necesario explicar la situación, dando más contexto sobre sus tareas, horarios, y su vida en general en las minas.

2.500 euros por semana: ¿mucho o poco?

La creadora de contenido se ha mostrado sorprendida por las reacciones de sus usuarios ante la información sobre el sueldo que recibe semanalmente: “me estoy llevando €2.500 y la gente dice que es poco”. Virginia ha explicado que si bien pasa muchas horas en las minas, hace falta matizar algunos detalles para entender su situación.

“No trabajas 12 horas, realmente son 10 horas,” destaca la creadora de contenido, especificando que 2 de ellas son de descanso, pero que igualmente cuentan como horas pagadas: “En otros puestos de trabajo puede ser que te paguen 11, pero justo en este me pagan 12, y tenemos 2 horas de descanso.”

Además, Virginia explica que en muchos puestos de trabajo en las minas la gente no llega a trabajar 10 horas: “Últimamente, en todos los puestos que he estado he trabajado la mitad o ni eso”.

Turnos de día y noche

El puesto actual de Virginia es de hose technician, técnico de mangueras: “Por ejemplo, llevo dos noches en las cuales, porque estoy en el turno de noche, no he hecho nada. La primera noche trabajé dos horas eh con la manguera. El resto del tiempo he estado en el camión cisterna, acompañando a la conductora.”

También confiesa que esto varía en función del puesto de trabajo y el salario. Afirma que desde que empezó a trabajar en las minas, nunca ha ganado más que actualmente: “Porque este en este puesto se gana más y también porque estoy haciendo el turno de noche. Si yo, por ejemplo, estuviera en el turno de día cobraría unos €2.000.”

Otro aspecto importante de su trabajo es que sus gastos están cubiertos: “Tengo alojamiento gratis, me dan comida, gimnasio, piscina, todo. No me tengo que preocupar nada, es todo para el bolsillito y aparte.”

Compaginar el trabajo y la vida social

Además, Virginia apunta que dependiendo del propio ritmo de vida, es posible equilibrar el trabajo con la vida personal de distintas formas: “Yo por ejemplo he estado haciendo muchos de dos semanas, venía dos semanas y luego me iba semanas a viajar y me gastaba todo el dinero.”

Explica que muchas personas australianas deciden si trabajar algunos días y descansar, o hacerlo por semanas: “Hay gente australiana que tienen esto como forma de vida, llevan toda la vida en la mina y a lo mejor hacen dos semanas en la mina, dos semanas fuera.”

Virginia admite que podría ser una vida complicada, teniendo familia: “Yo no me lo puedo imaginar. Pero también las dos semanas que estás, o sea la mitad del mes, estás en casa completamente. Hay mucha gente también que hace turnos de 8 días en la Mina y 6 días fuera.”

La creadora de contenido concluye que al final el ritmo de vida se ve determinado por los propios objetivos: “El año pasado, mi objetivo era viajar, entonces yo lo que hacía era cogía dinerito de la mina y me lo gastaba viajando. Este año quiero ahorrar, así que estoy escalando en diferentes puestos, estoy descubriéndome y estoy intentando ahorrar un poquito.”

Virginia afirma que incluso en el puesto más bajo en las minas, el sector servicio, se cobran 1.500 euros por trabajar 10 horas al día: “No me parece que esté nada mal pagado, señores.”