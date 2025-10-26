España

Una española que vive en Australia explica cuánto se cobra por probar medicamentos: “Es una locura, pero más locura es decir que sí”

La influencer gaditana Virginia Sanz ha compartido en sus redes sociales una sorprendente oferta de trabajo que implica tomar fármacos experimentales

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Un médico le da medicamentos
Un médico le da medicamentos a un paciente (Montaje Infobae con imágenes de @virgsanz94 / TikTok y Canva)

La gaditana Virginia Sanz, afincada en Australia, ha generado revuelo en redes sociales tras revelar cuánto puede llegar a pagarse por participar en experimentos médicos en el país oceánico: “Nueve mil dólares por nueve días en el hospital”, aseguró en un vídeo de TikTok. La propuesta, dirigida a una amiga suya, ha generado debate sobre los límites y riesgos de aceptar trabajos inusuales en el extranjero.

Sanz, conocida en redes como @virgsanz94, lleva tiempo relatando a sus seguidores cómo es su día a día en Australia, un país adonde llegó desde Cádiz en busca de nuevas oportunidades laborales. En uno de sus recientes vídeos, la andaluza compartía la sorprendente oferta de trabajo que recibió una amiga suya, habitual donante de sangre en un hospital australiano.

Según ha contado Virginia, su amiga recibió una llamada del hospital para proponerle participar en un experimento farmacológico. El incentivo económico llamó su atención: “¿Sabéis cuánto le decían que le pagaban por tenerla nueve días en el hospital? Nueve mil dólares. Mil dólares por día“, relató. La cifra equivale a más de 5.500 euros por poco más de una semana.

A pesar de la contundente oferta, la propia amiga de Virginia rechazó el trabajo, algo que ella misma celebra. “Qué locura, pero vamos, más locura me parece decir que sí. Mi amiga ha dicho que no, obviamente", explicaba Sanz mostrando su incomodidad ante la idea de someterse a un experimento médico por dinero.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

La vida lejos de casa: oportunidades y dilemas

Esta curiosa experiencia de Virginia Sanz en Australia se enmarca en la creciente tendencia de jóvenes españoles que optan por marcharse al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y vitales. Muchas de estas personas, como la propia Virginia, acaban estableciéndose en su nuevo destino tras superar el periodo inicial de adaptación. Entre los motivos más habituales destacan la posibilidad de ganar más dinero, vivir nuevas experiencias y compaginar trabajo con viajes.

No obstante, el salto a otro país implica enfrentarse a situaciones desconocidas, como ofertas laborales fuera de lo común. De hecho, Sanz preguntaba abiertamente a sus seguidores si alguien había aceptado alguna vez un trabajo similar, dejando entrever que este tipo de propuestas pueden resultar más frecuentes de lo que se cree en ciertos contextos.

El debate ético: ¿con quién se debe experimentar?

El dilema ético sobre los ensayos clínicos fue otro de los temas que Virginia ha expuesto en su vídeo. “No está bien ni que experimenten ni con animales, ni con personas” defiende la andaluza, pero también se plantea: “¿Cómo experimentamos? Pues no lo sé, no sé cuál es la solución, señores, pero no hagan esto, por Dios", rogó Sanz, dejando explícita su postura contraria a este tipo de prácticas.

La experiencia de esta española residente en Australia demuestra de forma clara que, aunque vivir fuera puede abrir nuevas puertas y expandir nuevos horizontes, también puede ponerte en la tesitura de tomar decisiones complejas para sobrevivir y, a veces, a enfrentarte a situaciones inesperadas que difícilmente ocurrirían en tu país de origen.

Temas Relacionados

Australia Emigración Ensayos clínicos Jóvenes españoles Donación de sangreMedicamentosIndustria FarmacéuticaTrabajadoresEmpleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Reino Unido explica tres trucos para ganar dinero allí: “Estás perdiendo beneficios fiscales”

Paula Rose, una creadora de contenido, comparte con sus seguidores en TikTok tres trucos de “riqueza gratis” que muchas personas desaprovechan porque no los conocen

Una española que vive en

Paloma Rocasolano se rinde ante Asturias con un vestido fluido

Paloma Rocasolano se rinde ante

Katy Perry y Justin Trudeau hacen oficial su relación con una escapada en París: de la mano y con una gran sonrisa en la cara

La pareja ha acudido a la ciudad del amor para celebrar el cumpleaños de la cantante de ‘Teenage Dream’

Katy Perry y Justin Trudeau

Procedente el despido de un trabajador de una granja, que por no reportar un error en la cadena, les hizo perder 10.000 huevos

Su labor consistía en la revisión y limpieza de las instalaciones, la retirada de animales muertos y la supervisión del alimento y el agua de las aves, además de comunicar cualquier incidencia al encargado o gerente

Procedente el despido de un

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 26 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un trabajador de una granja, que por no reportar un error en la cadena, les hizo perder 10.000 huevos

Una empresa española copia el producto patentado de su antiguo socio comercial y la Justicia le ordena destruir el material y compensar los daños

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

Un ciudadano brasileño y residente en Estados Unidos consigue la nacionalidad española tras acreditar que sus apellidos tienen origen sefardí

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 26 octubre

Pedro Sánchez planea retirar 53.000 pisos turísticos y los belgas entran en pánico: “Hay zonas que se han desarrollado gracias a los compradores extranjeros”

¿Puedes contratar a un familiar? Todo lo que debes saber para hacerlo legalmente

Juanma Lorente, abogado, denuncia las tres sanciones “prohibidas” que tu empresa no puede imponerte: “No todo vale”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El enfado de Vinicius tras

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”