Un español que vive en Australia descifra las claves para ganar más en el país del Pacífico: dos tipos de contratos y viviendas asequibles

El creador de contenido explica en su canal de TikTok cómo es su experiencia diaria en el mundo laboral a 15.000 kilómetros de España

Pablo Egea, español residente en
Pablo Egea, español residente en Australia, es nómada digital y creador de contenido sobre sus experiencias en el país del Pacífico. / Freepick

Cada vez son más los nómadas digitales que deciden viajar a parajes remotos del sudeste asiático desde donde suelen trabajar sin una residencia fija y con menores costes de los que disfrutarían en sus países de origen. Uno de los muchos ejemplos que se encuentran en las redes sociales es Pablo Egea, español residente en Australia desde hace un año. En su canal de TikTok, elabora toda una retahíla de consejos y curiosidades sobre el país del Pacífico que ha aprendido en sus 365 años allí. En uno de sus últimos vídeos, el tema central es quizá una de las principales preocupaciones: cuánto se gana en Australia.

“En Australia se gana más, efectivamente, también se puede ahorrar más”, declaró Pablo Egea, en comparación a su experiencia en España. El creador de contenido abordó la pregunta frecuente sobre los sueldos y el costo de vida en ese país, respondiendo a las dudas de quienes consideran mudarse por motivos laborales. Egea explicó que el salario mínimo en Australia es de veintitrés dólares australianos la hora, equivalentes a unos catorce euros. “Y eso significa que trabajando a jornada completa tendríamos un sueldo mínimo de dos mil doscientos euros”, puntualizó en el vídeo. Sin embargo, aclaró: “Importante: nadie cobra eso”.

Sueldos y contratos en el país del Pacífico

En su exposición, el nómada digital y residente español en Australia diferenció los tipos principales de contrato laboral en el país. Por un lado, está el part time o full time, contratos que aseguran una cantidad determinada de horas, donde el salario suele rondar los veinticinco o veintiséis dólares la hora. En el contenido subido a la red social, Egea diferencia entre ambos contratos: “En el full time te aseguran más horas y en el part time la mitad, pero también el sueldo será más bajo”. Por otro lado, hay un tercer tipo de contrato que el creador de contenido cree que es importante tener en cuenta. El contrato casual ofrece mayor flexibilidad: “Con el casual nos pueden dar las horas que ellos quieran y nosotros podemos decir que no a trabajar cuando queramos, y también el sueldo suele ser mucho más alto, ronda los treinta o treinta y uno la hora”.

En relación con los ingresos por cada contrato existente en el país de Oceanía, Pablo Egea explica que los pagos aumentan durante los fines de semana, aunque en el vídeo advierte que no todos los trabajos aplican este beneficio: “En Australia los sábados y domingos se cobra más porcentualmente, un poco más los sábados y aún un poco más los domingos”.

Otra de las cuestiones más habituales sobre las que preguntan al creador de contenido es sobre los gastos de residir en Australia. Sobre la vivienda, el residente español apuntó que el alquiler por una habitación individual oscila entre “trescientos y cuatrocientos dólares por semana”, una cifra que se sitúa en la media e, incluso por debajo, de algunas ciudades españolas. Con un sueldo mínimo a jornada completa, calculó Egea: “Estamos cobrando una jornada completa, unos mil dólares. Nos estarían sobrando seiscientos dólares solo para comida, caprichos y ahorro”.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

Otra de las claves que mencionó Pablo Egea es que, aunque en Australia los precios son más altos—especialmente en lo que llamó ‘caprichos’—los sueldos son hasta tres veces más altos comparados con España. Según relató desde su experiencia: “Yo, que soy un tío grande, no me gasto más de cien dólares a la semana, igual me estarían quedando casi quinientos dólares para hacer lo que yo quiera”. Para Egea, la conclusión es clara respecto al modelo económico australiano: “Eso no quita que no vayas a trabajar, que no vayas a hacer cuarenta o muchas más horas y que aquí no te regalan nada”. Sin embargo, el balance sale positivo para Egea cuando se trata de quedarse a 15.000 kilómetros, aproximadamente.

