España

La fruta olvidada que es perfecta para el hígado y los riñones estresados

Las bayas de este arbusto perenne tienen un sabor entre ácido y dulce y se pueden acompañar con múltiples alimentos como el yogur o los cereales

Guardar
Bayas de goji frescas y
Bayas de goji frescas y secas, conocidas por su alto contenido de antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El berberis, conocido también como agracejo, ha pasado de ser una planta ornamental en Europa a recuperar protagonismo en la alimentación y la fitoterapia, impulsado por el renovado interés en los remedios naturales y los alimentos funcionales. Aunque en países orientales su uso es habitual, en el continente europeo su presencia sigue siendo limitada y suele encontrarse principalmente en tiendas especializadas. Sin embargo, el arbusto crece de forma silvestre en zonas montañosas de la península, donde durante décadas se ha relegado a un papel decorativo.

La revalorización de sus pequeñas bayas rojas, de sabor ácido, responde a su composición nutricional y a los beneficios que se le atribuyen. Tradicionalmente, estas bayas se han empleado en la elaboración de conservas y en infusiones digestivas, pero en la actualidad han vuelto a ganar popularidad como complemento en la dieta diaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha incluido los principales compuestos activos del agracejo entre las sustancias que se están investigando por su posible capacidad para favorecer el metabolismo hepático y la depuración renal, según ha informado este organismo.

El Centro de Investigación de Alimentos y Nutrición ha analizado la composición de las bayas secas de berberis, detectando que 100 gramos pueden aportar hasta 250mg de vitamina C, además de una elevada concentración de antocianinas.

Entre los componentes químicos más destacados se encuentran los ácidos málico, tartárico y cítrico, presentes en porcentajes superiores al 4%, así como alcaloides como la berberina, reconocida por su acción antibacteriana, y polifenoles con efecto antioxidante. Los investigadores de este centro han señalado que estos compuestos contribuyen a reducir el estrés oxidativo celular y a facilitar la eliminación de toxinas a través del hígado y los riñones, especialmente en personas cuya dieta es rica en grasas o azúcares refinados.

Beneficios clínicos y aplicaciones culinarias

Bayas de goji frescas y
Bayas de goji frescas y secas, conocidas por su alto contenido de antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo científico a los efectos del agracejo se ha visto reforzado por estudios recientes. En 2023, la Universidad de Teherán ha publicado una investigación en la que se ha observado una reducción del 18% en los valores medios de ALT —un marcador de función hepática— tras ocho semanas de consumo controlado de extracto de berberis en 120 adultos con disfunción hepática leve. Resultados similares han sido reportados por la Universidad de Varsovia y la Universidad Politécnica de Turín, donde se ha constatado una mejora en los parámetros metabólicos sin que se hayan detectado efectos secundarios relevantes.

El auge de este arbusto ha llevado a varias empresas ecológicas italianas a incorporarlo en su oferta de productos de cadena de suministro corta, utilizándolo como ingrediente en aperitivos saludables o en infusiones depurativas. Su perfil organoléptico, que equilibra acidez y dulzor, lo convierte en un recurso versátil tanto en platos salados como en repostería. En la cocina de Oriente Medio, por ejemplo, se emplea como sustituto de las pasas en risottos especiados, mientras que en Alemania es habitual encontrarlo en la repostería artesanal.

Precauciones y sostenibilidad

Tableta de naproxeno (AdobeStock)
Tableta de naproxeno (AdobeStock)

A pesar de sus propiedades, los herbolarios advierten de que el consumo de berberis no está recomendado durante el embarazo ni en combinación con tratamientos farmacológicos crónicos, ya que los alcaloides presentes pueden interferir con principios activos hipotensores o anticoagulantes. El Instituto Nacional de Salud italiano ha recomendado que cualquier suplementación con agracejo se realice bajo supervisión médica, especialmente en personas mayores o con enfermedad renal.

Temas Relacionados

BayasFrutaAlimentación SaludableDieta SaludableProblemas DigestivosNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Identifican por primera vez la

El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

El dueño de un bar cuenta cómo la princesa vivió un momento común de adolescencia en el que le pidieron el DNI para entrar a un bar

El dueño de un bar

El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Vanessa Bentanachs, secretaria de la asociación VetWarriors, señala que la norma dificulta su labor y les expone a “sanciones que son imposibles de pagar”

El día a día de

El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

El joven de 25 años se alejó de los platós de televisión para dedicarse por completo a su faceta como actor

El hijo de Ivonne Reyes,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera