La fruta olvidada que es perfecta para el hígado y los riñones estresados

El berberis, conocido también como agracejo, ha pasado de ser una planta ornamental en Europa a recuperar protagonismo en la alimentación y la fitoterapia, impulsado por el renovado interés en los remedios naturales y los alimentos funcionales. Aunque en países orientales su uso es habitual, en el continente europeo su presencia sigue siendo limitada y suele encontrarse principalmente en tiendas especializadas. Sin embargo, el arbusto crece de forma silvestre en zonas montañosas de la península, donde durante décadas se ha relegado a un papel decorativo.

La revalorización de sus pequeñas bayas rojas, de sabor ácido, responde a su composición nutricional y a los beneficios que se le atribuyen. Tradicionalmente, estas bayas se han empleado en la elaboración de conservas y en infusiones digestivas, pero en la actualidad han vuelto a ganar popularidad como complemento en la dieta diaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha incluido los principales compuestos activos del agracejo entre las sustancias que se están investigando por su posible capacidad para favorecer el metabolismo hepático y la depuración renal, según ha informado este organismo.

El Centro de Investigación de Alimentos y Nutrición ha analizado la composición de las bayas secas de berberis, detectando que 100 gramos pueden aportar hasta 250mg de vitamina C, además de una elevada concentración de antocianinas.

Entre los componentes químicos más destacados se encuentran los ácidos málico, tartárico y cítrico, presentes en porcentajes superiores al 4%, así como alcaloides como la berberina, reconocida por su acción antibacteriana, y polifenoles con efecto antioxidante. Los investigadores de este centro han señalado que estos compuestos contribuyen a reducir el estrés oxidativo celular y a facilitar la eliminación de toxinas a través del hígado y los riñones, especialmente en personas cuya dieta es rica en grasas o azúcares refinados.

Beneficios clínicos y aplicaciones culinarias

El respaldo científico a los efectos del agracejo se ha visto reforzado por estudios recientes. En 2023, la Universidad de Teherán ha publicado una investigación en la que se ha observado una reducción del 18% en los valores medios de ALT —un marcador de función hepática— tras ocho semanas de consumo controlado de extracto de berberis en 120 adultos con disfunción hepática leve. Resultados similares han sido reportados por la Universidad de Varsovia y la Universidad Politécnica de Turín, donde se ha constatado una mejora en los parámetros metabólicos sin que se hayan detectado efectos secundarios relevantes.

El auge de este arbusto ha llevado a varias empresas ecológicas italianas a incorporarlo en su oferta de productos de cadena de suministro corta, utilizándolo como ingrediente en aperitivos saludables o en infusiones depurativas. Su perfil organoléptico, que equilibra acidez y dulzor, lo convierte en un recurso versátil tanto en platos salados como en repostería. En la cocina de Oriente Medio, por ejemplo, se emplea como sustituto de las pasas en risottos especiados, mientras que en Alemania es habitual encontrarlo en la repostería artesanal.

Precauciones y sostenibilidad

A pesar de sus propiedades, los herbolarios advierten de que el consumo de berberis no está recomendado durante el embarazo ni en combinación con tratamientos farmacológicos crónicos, ya que los alcaloides presentes pueden interferir con principios activos hipotensores o anticoagulantes. El Instituto Nacional de Salud italiano ha recomendado que cualquier suplementación con agracejo se realice bajo supervisión médica, especialmente en personas mayores o con enfermedad renal.