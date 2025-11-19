Los bebés con madres estresadas desarrollan antes los dientes, según un estudio

Un bebé con sus dientes de leche (AdobeStock)

A partir de la sexta semana de gestación en el útero, el feto comienza a desarrollar sus dientes de leche y estos erupcionan entre los seis meses y los tres años de edad. Estos comienzan a caerse a los seis años para hacer espacio a los dientes permanentes, hasta que a los 13 años la mayoría de los niños ya los tienen todos los definitivos.

Sin embargo, este periodo puede variar en función del estado de salud del pequeño, el tipo de alimentación que lleva, ciertos factores genéticos o, incluso, geográficos. Un equipo de científicos estadounidenses ha demostrado que los bebés cuyas madres viven con estrés el embarazo desarrollan antes los dientes de leche.

“Aquí mostramos que los niveles más altos de hormonas relacionadas con el estrés en la madre, particularmente de cortisol, durante la última etapa del embarazo, están asociados con la erupción más temprana de los dientes primarios en su bebé“, aclaró la doctora Ying Meng, profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Rochester (EEUU) y autora del estudio.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Oral Health, seleccionó una cohorte limitada de 142 madres procedentes de entornos desfavorables en términos socioeconómicos. En torno a la mitad de ellas trabajaban (53 %). el 60 % tenía estudios secundarios o inferior y el 76 % de ellas no eran primerizas. La mitad de los niños (52 %) eran afroamericanos.

Un embarazo estresante influye en los dientes de leche

Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, los científicos del Centro Médico de la Universidad de Rochester recogieron una muestra de saliva para evaluar hormonas cortisol, estradiol, progesterona, testosterona, triyodotironina y tiroxina. Tras el nacimiento, los niños y sus madres acudieron durante unos meses determinados a la clínica, donde los dentistas examinaron el proceso de evolución de los dientes de leche.

A los seis meses, el 15 % de los bebés tenían entre uno y seis dientes fuera, mientras que más del 97 % ya tenían erupcionado entre uno y 12 al cumplir el año. A los 18 meses, todos los niños del estudio tenían ya entre tres y 20 dientes fuera.

Estos datos se relacionan con el extraído a las mujeres durante el embarazo, pues el 36,6 % de ellas sufría depresión o ansiedad. Los científicos observaron que aquellas con altos niveles de cortisol, conocido popularmente como la “hormona del estrés”, tuvieron hijos cuyos dientes salieron de forma más prematura de lo habitual. Así, los bebés con madres que pasaron por un embarazo estresante tienen de promedio cuatro dientes más a los seis meses que el resto de niños.

“Los altos niveles de cortisol materno durante la última etapa del embarazo pueden alterar el crecimiento fetal y el metabolismo mineral, incluyendo la regulación de los niveles de calcio y vitamina D, ambos esenciales para la mineralización de los huesos y los dientes. También se sabe que el cortisol influye en la actividad de las células llamadas osteoblastos y osteoclastos, responsables de la formación, el modelado y la remodelación del hueso”, expuso Meng.

De acuerdo con los científicos “estos resultados constituyen una prueba más de que el estrés prenatal puede acelerar el envejecimiento biológico en los niños”. Los conclusiones de esta investigación muestran que “la erupción prematura de los dientes podría, por lo tanto, servir como una señal de alerta temprana del desarrollo bucal y la salud general comprometidos del lactante, asociados con la privación socioeconómica y el estrés prenatal”.