Alberto Herrera da voz a la gran crítica contra ‘MasterChef’ tras el triunfo de su madre: “Me desperté a las 2 y todavía no había acabado”

Mariló Montero (RTVE) y Alberto Herrera (COPE).

Mariló Montero vive días intensos tras proclamarse ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity. La presentadora, de 60 años, se impuso en una final muy reñida que mantuvo en vilo a los espectadores… y que acabó entrada la madrugada, un detalle que no ha pasado desapercibido para la audiencia ni para su propio hijo, Alberto Herrera, que ha aprovechado la ocasión para alzar la voz.

La periodista compitió en el duelo definitivo contra Miguel Torres, que llegó acompañado de su familia: su madre, su hijo y Paula Echevarría, que siguieron la prueba desde la pasarela. Montero, por su parte, contó con un apoyo que fue decisivo para mantener la calma: sus dos hijos, Alberto y Rocío Crusset, que dejaron a un lado su habitual discreción televisiva para acompañar a su madre en una noche clave después de más de dos meses volcada por completo en el aprendizaje culinario.

El hijo menor de la presentadora habló de la victoria este martes en su programa de radio, donde sus compañeros le preguntaron por el talento culinario de su familia. Con humor, Alberto reconoció que la cocina nunca había sido el fuerte de su madre, por lo que valoró aún más el logro alcanzado: “Bueno, ahora. Porque mi madre nunca había tenido interés en cocinar, en la cocina”, contó.

Herrera aprovechó también para agradecer el trato recibido por parte del equipo del programa durante la final. Sin embargo, no evitó una crítica directa a Televisión Española, encajando la queja con ironía: “Estuvimos felices, felices. Lo que pasa que empieza muy tarde. Me he despertado a las 2 de la mañana para ver el programa y todavía no había terminado”, comentó entre risas. Su queja coincide con la de numerosos seguidores, que llevan temporadas reclamando un horario más accesible y denunciando finales que se alargan más allá de las dos de la madrugada.

Como es tradición en el formato, los 75.000 euros asociados al triunfo no van al bolsillo del ganador. Montero decidió que la dotación se destinara a Fundela, la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La periodista explicó en la gala las razones de su elección: “Es la encargada de investigar una enfermedad de la que todavía no sabemos los motivos por los que la gente tiene que sufrir una parálisis del cuerpo progresivo teniendo la cabeza perfecta”, expresó.

Nuevo ‘MasterChef’, pero mismas polémicas

No es la primera vez que el programa de La 1 destaca en el público por los mismos comentarios en redes. A pesar del gran éxito que tiene en audiencias, la final quedó empañada por el mismo problema que acompaña al formato desde hace años: el horario. Y es que, con la llegada de La Revuelta, la emisión del programa se retrasa hasta pasadas las 23:00 horas y, por tanto, la resolución del ganador ocurrió más allá de las 2:00 de la mañana.

“Cuando empiece ya será hora de dormir y apagar la tele. Antes te mentían también con el horario, pero al menos no se pasaban de las 23:00, pero ahora es que ya se pasan. Te decían que empezaba a las 22:45 aunque nunca cumplían", comentaron los usuarios en el estreno de la temporada. “Acortáis la segunda por las quejas de los espectadores de la duración del programa, pero lo que no tiene nombre es que el programa empiece a las 23:15 h un lunes, siendo mañana día laborable", opinó otro.