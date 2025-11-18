Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ a pesar de sus críticas a RTVE: “Es el encargo de Pedro Sánchez”

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ . (RTVE)

Después de tres meses de tensión, risas y mucha cocina, la décima edición de MasterChef Celebrity ha llegado a su fin, dejando tras de sí un reñido duelo final entre Miguel Torres y Mariló Montero. Finalmente, fue la presentadora quien se llevó el trofeo y 75.000 euros de premio. Si bien es una cifra jugosa, no es una cantidad que se quede el ganador, sino que va donada a una asociación de su elección. Montero eligió a la Fundación Fundela, dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padeció su madre y por la que falleció en 1993.

La final fue un auténtico espectáculo, tanto por la calidad de los platos como por la carga emocional que transmitieron los participantes. Mariló estuvo acompañada en el plató por sus hijos, Alberto Herrera y Rocío Crusset, quienes se convirtieron en los grandes protagonistas indirectos de su menú. Cada plato de la periodista estuvo cargado de simbolismo: de entrante presentó ‘La Huerta’, un homenaje a la huerta de Navarra y a su madre, con verduras en distintas texturas sobre puré de lentejas, crumble de olivas, guisantes y mahonesa de ají amarillo.

Como plato principal preparó un solomillo Wellington de lomo de corzo, acompañado de dorayaki y chalotas, bautizado como ‘Besos’, dedicado a sus hijos, a quienes considera su motor y fuente de emoción. Para finalizar, el postre ‘Estrellas’, compuesto de fresas escabechadas con helado de yogur y algodón de azúcar, evocó aquellas noches que pasaron en Sanlúcar de Barrameda buscando estrellas fugaces.

Una victoria tras unas críticas en abierto

Lo curioso de esta victoria de Mariló Montero es que llega después de que la presentadora criticara duramente a RTVE durante la promoción del concurso. La presentadora calificó a la cadena pública como “el encargo de Pedro Sánchez de construir una televisión unidireccional”. Sin embargo, y con un giro, ha sido la propia RTVE la que ahora la corona como ganadora de su programa estrella. Mariló no pudo ocultar su alegría: “Es un subidón y me viene de maravilla. Es un impulso para la siguiente etapa de la vida”, declaró entre lágrimas y abrazos de sus hijos.

La última gala incluyó además un homenaje a Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin, celebrado en San Sebastián en el histórico Palacio Miramar. Allí se reunieron familiares y amigos del cocinero, así como figuras de la gastronomía española, para recibir los menús de los tres finalistas. La exganadora Tamara Falcó y el chef peruano Virgilio Martínez, reconocido entre los mejores del mundo, también participaron en la gala, sumando un toque internacional al evento.

Miguel Torres, aunque perdió el duelo final, mostró un gran saber estar. El exfutbolista estuvo acompañado por su pareja, Paula Echevarría, su hijo y su madre, quienes celebraron su esfuerzo y constancia a lo largo del concurso. “Me siento ganador porque es, junto a mi etapa del fútbol, el proyecto más bonito que he hecho en mi vida”, comentó, orgulloso de su esfuerzo en los fogones de MasterChef Celebrity.