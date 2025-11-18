Mariló Montero omite sus críticas a RTVE tras ganar ‘MasterChef Celebrity’: “Cuando no tenga esta chaquetilla, lo debatimos”

Mariló Montero, ganadora de 'MasterChef Celebrity 10'. (RTVE)

Mariló Montero se alzaba este lunes como flamante ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity. La periodista navarra, que llegaba al formato asegurando no tener experiencia ni conocimientos de cocina, ha sido la gran sorpresa de la edición al alzarse con el triunfo.

Tras la emisión de la gran final, Mariló ha atendido a Infobae España y otros medios para hacer balance de su paso por el talent culinario, una experiencia que ha estado marcada por sus críticas a RTVE. Hace unas semanas, durante su visita a La Revuelta, la comunicadora señaló la ideologización de la cadena pública, un asunto sobre el que evita pronunciarse después de convertirse en ganadora de uno de los formatos estrella de la cadena pública.

Este trofeo es la prueba de que nunca es tarde para aprender cosas nuevas, ¿no?

Cada día se aprende una nueva cosa y, sobre todo, descubrir algo tan bonito como es el arte de la cocina que yo desconocía. Esa conquista me ha enriquecido sobremanera. Estoy muy orgullosa.

¿Qué te animó a participar en ‘Marterchef Celebrity’?

Macarena Rey es una de las mayores influencers en televisión ahora mismo en España. Tiene éxito y su talento es admirado, también seduce mucho el tipo de formatos que hace: muy profesionalizados, que demuestran un gran cuidado. A mí me gusta mucho la televisión, soy vocacional de la televisión y estar en sus manos me daba la seguridad de que iba a disfrutar de un proyecto muy bueno. Y así ha sido.

El formato también tiene una parte de reality y has vivido momentos duros como tu enfrentamiento con Torito. ¿Cómo has llevado esa parte?

Torito es un formidable periodista, pero es un hombre que tiene un papel diametral en MasterChef. Le ha dado mucha alegría, mucho color y mucho ritmo. Estamos hablando de un show que además de ser un programa sobre cocina, es un programa de entretenimiento. A mí me seduce mucho el personaje de Torito, porque creo que ha hecho un programón. De hecho, él llevaba mucho tiempo trabajando en el restaurante de su primo y se tomaba muy en serio y resolvía muy bien todos los platos. Ha completado el arte de la cocina con el arte de hacer televisión.

¿Y cómo es vuestra relación ahora?

Fantástica. De hermanamiento total y absoluto. Pero también lo es con Juanjo Bona, que para mí era uno también de los ganadores junto a Torito, porque realmente cocina con mucho amor. Él me cuenta que se mete en su casa a hacer platos y disfruta a la hora de cocinar.

Miguel Torres era uno de los grandes desconocidos para el público. ¿Qué destacarías de él?

Yo admiro mucho a Miguel porque desde pequeñito es deportista y tiene ese perfil inoculado. Los deportistas trabajan de una forma vocacional, saben gestionar el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo, nunca se rinden y, y también tiene perfil de ganador desde el principio del programa, lo hemos visto. Cocina a diario en casa y lo hace también con mucho gusto y con mucho amor. Es que es un pedazo de hombre, inconmensurable. ;e emocionó mucho estar trabajando a su lado y para mí también es igualmente ganador. Fue muy bonito ver a Paula arriba con el nene, con su madre... Estaba realmente emocionado, contó su historia y compartirla con todos nosotros es un acto de generosidad que yo agradezco mucho.

¿Crees que ‘MasterChef’ ha dado a conocer a una Mariló Montero que no se conocía en televisión?

Hay personas que desde un principio, cuando te invitan a participar en el programa, te dicen que es un programa en el que se te va a conocer como no se te conoce habitualmente. Yo tampoco hago un personaje en otros programas, pero sí que el contexto puede ser distinto. Como grabas tantísimas horas, no puedes mentir. Tampoco es que a mí me guste mentir, pero no puedes simular muchas horas una doble cara o actuar. Siempre se termina viendo cómo eres. Si hay gente que está descubriendo cosas nuevas de mi personalidad y si es de su agrado, pues bienvenido sea.

La presión también hace que muestres una faceta más vulnerable. ¿Te arepientes de haber mostrado algo que se pueda usar en tu contra?

Cuando una persona como Macarena Rey, que tiene un equipo tan numeroso y que tiene todo perfectamente engranado, la gente trabaja con empatía, con cariño, con dedicación y con sinceridad. Y cuando estás envuelta en un proyecto tan sincero, yo me relajo muchísimo porque estoy a gusto, en casa y segura. Lo que pase después es tan libre como la historia de la humanidad, la libertad de pensamiento y de opinión.

“Mis hijos se han emocionado mucho”

¿Qué te han dicho tus hijos?

Pues mis hijos, de ver que su madre no hacía absolutamente nada… Alberto ha cocinado toda la vida, pero mi hija comía un sándwich de jamón y queso que le hacía yo. Y se han emocionado mucho, se sorprendían de cómo yo podía hacer todos esos platos. Anoche los vi tan emocionados que me gustó mucho, porque frente a ellos la vida con su madre no pasa de una forma desapercibida. Cuando una madre entrega su vida a sus hijos, está llena de emociones. Y cuando les ves a ellos emocionados, la vida no ha pasado sin sentido por la de ellos. Y eso es muy bonito.

¿Te ves preparada para cocinarle a tu futuro nieto?

Hombre, estoy a reto. Lo que me digan que haya que hacerle a la criatura, pues se le hará, claro que sí. No sé qué forma de alimentación apostarán ellos, si el método Montessori o si la cucharadita con el puré volando que viene el avión. Lo que me digan ellos, vale.

¿Estás ilusionada con convertirte en abuela?

Claro, estoy muy contenta. Ellos están felices, irradian felicidad y contagian del amor que disfrutan.

Tras tu victoria, muchos han recordado tus palabras sobre RTVE en La Revuelta. ¿Qué tienes que decir a esa gente que ve como paradógico que ganes ‘MasterChef’ en una televisión a la que acusas de falta de pluralidad?

Hoy tengo una chaquetilla que me ha costado tres meses conseguir. Durante estos tres meses he aprendido el respeto al arte de la cocina y que este programa, que ahora represento, no tiene ideología, porque la cocina une. Delante de una mesa, todo el arte culinario que puedan ofrecer los chefs o las madres que cocinan, se pone la comida en una mesa para unir. Y es lo que hace MasterChef, unir.

¿Te gustaría volver a debatir con Broncano?

Me encantaría verle cocinar.

¿Y si te invita a ‘La Revuelta’?

Todo donde me lleve MasterChef a promocionar, yo encantada. Si hay que volver para promocionar el programa, iré.

Mucha gente vio contradictorio que acusaras a RTVE de ideologización mientras podías expresarte en un programa de la cadena. ¿Ha cambiado tu idea sobre la televisión pública?

Yo entiendo que habléis de esa presunta paradoja, pero aquí hay dos conceptos. Estoy en un concurso de televisión en el que el fundamento original es la cocina, que ha creado marca España, MasterChef, que es muy prestigioso. Todos los debates aparte de eso, que sean de política y actualidad, cuando queráis, acepto una invitación vuestra personalmente, y el día que yo no tenga esta chaquetilla, lo debatimos.

¿Cocinarás en Navidad?

No faltarán el cardo y el cochinillo, que son productos de Navarra, que siempre tienen que estar en mi mesa. ¿Pero sabes lo que va a ser nuevo? Yo soy una máquina fregando y siempre he respetado mucho a los que han hecho de comer en casa, desde mi madre hasta todos los que celebramos juntos las navidades. Pero puede que este año sí me ponga al lado y llevaré mi manta de cuchillos que me ha regalado Mario Sandoval, que me emociona muchísimo porque le doy mucho valor a transmitir amor a través del proceso culinario. Sí que tengo que mejorar el tiempo, aprender a cocinar sin correr, porque en MasterChef el reloj era una amenaza constante. He aprendido de cero a cocinar a 2000. Entonces, quiero conseguir construir el paladar y manejar los tiempos para disfrutar de la cocina al 100%.

¿Qué planes tienes para estas Navidades? ¿Cómo las vas a celebrar?

Pues con la familia, como siempre. Eso es condición sine qua non. No concibo la Navidad de otra forma.