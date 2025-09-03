La audiencia vuelve a cargar contra RTVE y ‘Masterchef’: “Ni el primer día cumplen el horario, y acabarán así a la hora del desayuno”

Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10'. (RTVE)

RTVE vuelve a situarse en el centro de la polémica a raíz del estreno de la décima edición de Masterchef Celebrity. La audiencia esperaba con entusiasmo la primera entrega del concurso culinario el pasado lunes 1 de septiembre a las 22:10 horas, pero lo que ocurrió no fue exactamente lo prometido.

Aunque la cadena sí activó la emisión a la hora anunciada —22:15 en la práctica—, lo que apareció en pantalla no fue el arranque del nuevo curso, sino un programa recopilatorio con los momentos más destacados de las nueve temporadas anteriores. El episodio inaugural no llegó hasta pasadas las 23:00 horas, lo que generó un profundo malestar entre los seguidores, muchos de los cuales habían organizado su noche en torno al regreso del talent.

Fuentes del sector apuntan a que la decisión de retrasar el contenido inédito tuvo que ver con la coincidencia en parrilla con el estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero en Antena 3. La estrategia habría buscado esquivar la competencia directa con Pablo Motos y trasladar el verdadero comienzo de Masterchef Celebrity 10 a un tramo horario más despejado. La jugada pudo resultar útil en términos de cuota de pantalla —el programa lideró su franja con un 16,4% de share—, pero el precio fue una avalancha de reproches en redes sociales.

Twitter, ahora conocido como X, se llenó de mensajes airados. “¿A las 22:10? Pues nada, ni el primer día cumplen el horario. Y acabarán así a la hora del desayuno”, lamentaba un espectador. Otro añadía con ironía: “Qué bien, por fin se han dado cuenta de que Masterchef termina muy tarde y comienza a las 22:10. Pues no, a las 23:00, como siempre”. Los memes, como suele ocurrir, suavizaron el enfado de algunos con humor, pero la sensación general fue de engaño.

La indignación se entiende en parte por el interés que despierta esta edición. En el casting figuran nombres de lo más variado, desde el exconcursante de OT 2023 Juanjo Bona hasta la periodista Valeria Vegas, la colaboradora Rosa Benito, el exfutbolista Miguel Torres o la actriz Masi Rodríguez. Muchos querían presenciar sin demora el debut de estas caras conocidas en las cocinas de Shine Iberia, más aún sabiendo que el primer y el último programa suelen alargarse bastante y terminan a altas horas de la madrugada.

Aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10'. (RTVE)

Antecedentes de quejas

No es la primera vez que TVE recibe críticas por la gestión horaria del formato. El pasado mes de abril, con la decimotercera edición de Masterchef de anónimos, ya se intentó acortar la duración de los programas tras años de reclamaciones de la audiencia. La intención era ajustarse a horarios más razonables para que el público pudiera ver el espacio completo sin trasnochar. Sin embargo, aquella medida quedó en entredicho cuando la parrilla volvió a retrasar el inicio de la emisión: estaba previsto para las 22:50, pero finalmente arrancó pasadas las 23:10 horas.

Entonces, las quejas fueron similares a las escuchadas ahora: “Recortáis la duración, pero lo empezáis cada vez más tarde”, se quejaba un usuario. Otro ironizaba: “Cuando arranque Masterchef ya será hora de apagar la tele”.

Con la décima edición de la versión Celebrity, TVE vuelve a enfrentarse al mismo dilema: lograr buenos datos de audiencia sin irritar a los espectadores con horarios imposibles. Además, el próximo 8 de septiembre comenzará en el acces prime time La Revuelta; y, por tanto, el formato se verá aún más ajustado en su comienzo. Por el momento, la maniobra de lanzar un especial de repaso antes del estreno real ha servido para no medirse de frente a la competencia, pero ha minado la confianza de muchos seguidores fieles.

Fotograma de 'Masterchef 13' (RTVE).