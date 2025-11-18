España

La elegante casa de Mariló Montero en Madrid de más de 5 millones de euros: una gran librería, tonos neutros y aire vintage

La ganadora de ‘Masterchef Celebrity 10′ reside en uno de los barrios más cotizados de España

Mariló Montero en su casa
Mariló Montero en su casa en Madrid (@marilo_montero).

Mariló Montero es una de las figuras más destacadas del periodismo en nuestro país, pero desde este lunes, también en el mundo culinario. La ganadora de Masterchef Celebrity 10 se suma a la lista de famosos que han conseguido ganar el concurso de cocina de TVE, donde se encuentran también Tamara Falcó, Saúl Craviotto y Lorena Castell. Desde su hogar en Madrid, la de Navarra ha pulido cada plato que la ha llevado al éxito; y, por ello, repasamos cada detalle de su casa.

La vivienda se encuentra en el corazón del barrio de Salamanca, una de las áreas más cotizadas de la capital. Este enclave, conocido por su ambiente señorial y su proximidad a tiendas de lujo, restaurantes y teatros, aporta un valor añadido al piso de la presentadora. Según estimaciones de inmobiliarias, el precio de la propiedad oscilaría entre 3,5 y 5,5 millones de euros, una cifra que refleja tanto la calidad del inmueble como la demanda en la zona.

El piso destaca por su luminosidad y amplitud, dos características presentes en cada estancia. La luz natural inunda los suelos de madera antigua, que aportan un aire señorial y cálido al conjunto. El estilo decorativo se define por una elegancia atemporal, con predominio de tonos neutros —blancos, arenas y topo— que generan una atmósfera serena y acogedora. Lejos de las tendencias minimalistas, la vivienda apuesta por una mezcla de clasicismo y detalles románticos, logrando un equilibrio entre sofisticación y calidez.

Mariló Montero en su casa
Mariló Montero en su casa en Madrid (@marilo_montero).

La distribución del piso responde a las necesidades de una vida activa y polifacética. El salón principal es amplio y está presidido por una gran librería a medida, repleta de libros y recuerdos personales. En este espacio, un sofá negro con mantas grises y cortinas de color vino añade personalidad y energía. La zona de despacho, situada junto al salón, cuenta con un escritorio clásico bajo la ventana, un teléfono vintage de los años setenta y un transistor, elementos que evocan la pasión de la presentadora por la actualidad y la comunicación.

El dormitorio principal, en suite, se caracteriza por su amplitud y su decoración coqueta. Las paredes en tono topo, la moqueta en crudo y las cortinas gruesas en rosa crean un ambiente romántico y femenino. Un rincón de lectura con un sofá tapizado en crudo y un vestidor abierto junto a la cama evidencian el gusto de Mariló Montero por la moda y la organización. El vestidor, optimizado para el almacenaje, alberga collares, camisas y prendas dispuestas con orden, reflejando la rutina diaria de la presentadora.

Mariló Montero en su casa
Mariló Montero en su casa en Madrid (@marilo_montero).

La esencia de un hogar con vida

La vivienda se distingue por el uso de materiales naturales, especialmente la madera, presente tanto en muebles como en detalles estructurales. Los textiles gruesos y las cortinas de colores intensos aportan calidez y sofisticación. El papel pintado con ramas de cerezo en el dormitorio y las flores frescas en distintos rincones refuerzan el carácter romántico y personal del espacio.

Uno de los elementos más destacados son las fotografías familiares. Marcos de diferentes tamaños y colores cubren paredes y muebles, especialmente en el salón, donde las instantáneas en blanco y negro de sus hijos ocupan un lugar protagonista. Este detalle convierte la casa en un refugio emocional, alejado de la frialdad de los interiores impersonales.

Cada rincón de la vivienda revela aspectos de la personalidad de Mariló Montero. El despacho, con su aire vintage, es el lugar donde la periodista sigue la actualidad y desarrolla su trabajo. El vestidor y el dormitorio muestran su pasión por la moda y el cuidado por los detalles. La presencia constante de libros y recuerdos familiares evidencia su amor por la cultura y la importancia de los lazos afectivos.

Mariló Montero en su casa
Mariló Montero en su casa en Madrid (@marilo_montero).

