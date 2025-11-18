España

Rocío Crusset presenta a su nuevo novio, el estadounidense Charlie Schein: así es el yerno de Mariló Montero y Carlos Herrera

La hija de los periodistas presentó a su nueva ilusión en la final del concurso culinario de La 1

Rocío Crusset y Charlie Schein
Rocío Crusset y Charlie Schein en 'Masterchef Celebrity' (RTVE).

Acostumbrada a mantener su vida privada lejos de las cámaras, Rocío Crusset protagonizó uno de los momentos más comentados de la final de MasterChef Celebrity al presentarse en el plató acompañada de su pareja, Charlie Schein. La aparición dejó claro que la relación avanza con paso firme: el joven estadounidense no solo estuvo presente en una noche decisiva para su suegra, Mariló Montero, sino que demostró estar completamente integrado en la familia.

El programa lo presentó sin rodeos como el “yerno de Mariló”, una etiqueta que él aceptó con naturalidad mientras contaba que ya había probado algunos de los platos de la periodista. En concreto, mencionó el famoso “velo de pacharán”, una de las recetas más comentadas de Montero. La comunicadora, visiblemente orgullosa, destacó que “es muy generoso" mientras sostenía la mano de su hija.

El jurado no desaprovechó la ocasión para bromear con la pareja. Pepe Rodríguez, interesado en el nivel de castellano de Charlie, quiso saber si le gustaría ver a su novia entre fogones. Él respondió con un rotundo “sí”, comentario al que Rocío añadió con humor que “es lo que más desea”. Mariló, sin perder la oportunidad de intervenir, matizó que la cocina debería ser un aprendizaje compartido: “Los dos tienen que aprender. Es muy divertido”. A lo que Charlie no tardó en asentir.

Blanca Llandes, Alberto Herrera, Rocío
Blanca Llandes, Alberto Herrera, Rocío Crusset y Charlie Schein en 'Masterchef Celebrity' (RTVE).

La complicidad con la familia quedó aún más patente cuando Alberto Herrera, hermano de Rocío, intervino para traducir entre risas una pregunta del chef del programa: “¿Cómo vas de castellano?”. “Está llegando, está trabajando en eso”, bromeó, evidenciando que la relación entre Charlie y los Herrera-Montero transcurre en un tono cercano y distendido.

Para Mariló, esta visita inesperada tuvo un peso emocional enorme. Al borde de las lágrimas, confesó lo especial que era para ella contar con sus hijos —Alberto y Rocío—, su nuera Blanca y el propio Charlie en una noche tan relevante. “Me ha hecho mucha ilusión que Alberto, Rocío, Blanca y Charlie estén aquí acompañándome, porque son poco dados a estar en los medios de comunicación fuera de donde ellos trabajan. Es muy bonito que estén al lado de su madre, es muy bonito. Ellos son lo más importante de mi vida. Alberto y Rocío. Rocío y Alberto”, dijo mientras trataba de contener la emoción.

A pesar de lo mediática que resultó la escena, Rocío Crusset se mantuvo fiel a su carácter reservado. Evitó muestras excesivas de cariño, aunque en un momento de especial tensión apoyó la cabeza en el hombro de su pareja, un gesto íntimo que no pasó desapercibido.

Charlie Schein en 'Masterchef Celebrity'
Charlie Schein en 'Masterchef Celebrity' (RTVE).

La modelo rehace su vida

El romance con Charlie llega tras el fin de su larga y discreta relación con el empresario italiano Maggio Cipriani, con quien inició un noviazgo en 2019. La ruptura, conocida públicamente el pasado junio, había tenido lugar bastante antes, según afirmaron fuentes a ¡Hola!. Durante su historia de amor hubo altibajos, con periodos de distanciamiento y reconciliaciones.

A sus 31 años, Rocío atraviesa una etapa dorada tanto a nivel personal como profesional. Instalada en Nueva York desde hace ocho años, la modelo y diseñadora de joyas ha consolidado su carrera internacional y recientemente fue reconocida con un premio Vanity Fair Fashion Icons, un logro especialmente significativo teniendo en cuenta que, en sus inicios, su madre no veía con buenos ojos que se dedicara al modelaje. Cruzó ese umbral con éxito e incluso ha podido adquirir su propio apartamento en la ciudad, donde convive con Charlie, según el citado medio.

Mientras Rocío disfruta de este buen momento, su madre cerró la edición de MasterChef Celebrity por todo lo alto: Mariló Montero se alzó como ganadora, donando los 75.000 euros del premio a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La noche tuvo además un matiz familiar extra, ya que su hijo Alberto y su mujer, Blanca Llandres —recién casados y ella embarazada de su primer hijo— también acudieron para apoyarla.

