Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

El líder del partido lo ha reconocido ante los medios y anuncia que se conocerá su sustituto en “las próximas semanas”

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón

El líder del PP ha confirmado que Carlos Mazón también dejará el cargo de presidente del partido en Comunidad Valenciana. En declaraciones a los medios en el evento Metafuturo de Atresmedia, como recoge EFE, Feijóo ha reconocido que el todavía presidente en funciones le comunicó que iba a dejar el puesto y que él está de acuerdo con la decisión. De momento, habrá que esperar para dar por sentado su sustituto.

Feijóo ha hablado también del nombramiento de Pérez Llorca al frente de la Generalitat o de la reciente comisión de investigación del Congreso a Carlos Mazón. Para lo primero, ha mantenido la discreción de las negociaciones, mientras que, en referente a lo segundo, ha criticado la posición de los diputados de izquierda.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Dimisión de Mazón

Carlos Mazón confirmó que dejaría de ser el líder de la Generalitat. El aniversario de la tragedia de la DANA pasó factura al político, que sufrió un duro recibimiento entre insultos y gritos de los familiares de las víctimas en el Funeral de Estado. Ante la presión política y social, Mazón optó por dar un paso a un lado. Las críticas por su actuación en el momento de las inundaciones y la posterior puesta en marcha de las ayudas se acumularon hasta terminar con su mandato.

Ahora, también se puede dar por hecho que dejará de estar al frente del partido en la comunidad. Feijóo ha anunciado que el propio valenciano ha querido abandonar el cargo. “Yo estoy de acuerdo y por tanto en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo president de Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón”, ha explicado el gallego.

El número uno popular ha señalado también que Mazón ha asumido sus responsabilidades “al máximo nivel”, recordando que presentó su dimisión el 3 de noviembre y que ha comparecido ante las Cortes Valencianas y el Congreso, donde respondió públicamente.

Relevo y comisión de investigación

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre las negociaciones entre Vox y el PP de Valencia para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, asegurando que las conversaciones se desarrollan “en un clima de respeto”. Feijóo también ha intervenido en relación a la comparecencia de Carlos Mazón este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, criticando el comportamiento de los diputados de la izquierda.

“Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo”, ha subrayado Feijóo, insistiendo en que esa actitud representa “una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad”. Durante su comparecencia, Mazón defendió que la falta de información fue determinante en la muerte de 229 personas.

Mazón ha argumentado que su presencia previa en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) no habría servido para frenar el desastre. Feijóo ha añadido que algunos partidos “siguen centrados en la destrucción”, mientras el PP apuesta por la reconstrucción y por asumir responsabilidades.

