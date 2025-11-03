Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que el president de la Generalitat Carlos Mazón “les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea” en referencia a la dimisión que ha anunciado este lunes. Feijóo ha asegurado a los valencianos que “la dirección nacional no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante” y ha pedido a los partidos que gobiernan en coalición en la comunidad autónoma, el suyo y Vox, que se encarguen del nombramiento de un nuevo líder regional tras la salida de Mazón. Espera, dice, que “estén a la altura” y faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, por “la responsabilidad que merece” el pueblo valenciano.

En una intervención ante su Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo ha dicho que hoy ha presentado la dimisión “un compañero” que ha sufrido “una cacería política y personal” que se debe denunciar “con toda intensidad”, ya que “no es un asesino”. “Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió hoy hasta las últimas consecuencias”, ha insistido Feijóo ante varios de sus barones, en su primera intervención pública tras la dimisión del president, que se ha producido después de que el domingo ambos hablaran por teléfono.

Del mismo modo que ha hecho Mazón durante su intervención a primera hora de la mañana, Feijóo ha arremetido contra el Gobierno central de Pedro Sánchez, al que acusa de la mala gestión: “Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos”. Es más, insisten el culpar al Ejecutivo por no haber solicitado la emergencia nacional, pero el líder autonómico ha selañado que uno de sus errores fue no solicitarlo él mismo, “porque según el propio Gobierno, no iba a atraer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes”, una decisión que califica de “estrategia política”. No obstante, la declaración de este escenario no habría hecho que los recursos estatales llegaran antes porque las limitaciones eran las mismas. También asegura que fue Feijóo quien le aconsejó que lo hiciera “y tenía razón”. De este modo, admite que basó una decisión como president y gestor de su comunidad autónoma en lo que le aconsejaba el líder su partido.