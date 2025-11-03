España

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

El líder del Partido Popular pide a la formación autonómica y a Vox que se encarguen del nombramiento de un nuevo líder regional tras la salida del president de la Generalitat

Guardar
El presidente del Partido Popular,
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacional del PP, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado que el president de la Generalitat Carlos Mazón “les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea” en referencia a la dimisión que ha anunciado este lunes. Feijóo ha asegurado a los valencianos que “la dirección nacional no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante” y ha pedido a los partidos que gobiernan en coalición en la comunidad autónoma, el suyo y Vox, que se encarguen del nombramiento de un nuevo líder regional tras la salida de Mazón. Espera, dice, que “estén a la altura” y faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, por “la responsabilidad que merece” el pueblo valenciano.

En una intervención ante su Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo ha dicho que hoy ha presentado la dimisión “un compañero” que ha sufrido “una cacería política y personal” que se debe denunciar “con toda intensidad”, ya que “no es un asesino”. “Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió hoy hasta las últimas consecuencias”, ha insistido Feijóo ante varios de sus barones, en su primera intervención pública tras la dimisión del president, que se ha producido después de que el domingo ambos hablaran por teléfono.

Del mismo modo que ha hecho Mazón durante su intervención a primera hora de la mañana, Feijóo ha arremetido contra el Gobierno central de Pedro Sánchez, al que acusa de la mala gestión: “Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos”. Es más, insisten el culpar al Ejecutivo por no haber solicitado la emergencia nacional, pero el líder autonómico ha selañado que uno de sus errores fue no solicitarlo él mismo, “porque según el propio Gobierno, no iba a atraer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes”, una decisión que califica de “estrategia política”. No obstante, la declaración de este escenario no habría hecho que los recursos estatales llegaran antes porque las limitaciones eran las mismas. También asegura que fue Feijóo quien le aconsejó que lo hiciera “y tenía razón”. De este modo, admite que basó una decisión como president y gestor de su comunidad autónoma en lo que le aconsejaba el líder su partido.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoCarlos MazónPPPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los perros del presidente Michael D. Higgins, testigos y compañeros en actos oficiales de Irlanda

Durante más de una década, estos entrañables animales han formado parte de ceremonias, homenajes y encuentros históricos

Los perros del presidente Michael

La Aemet alerta de la llegada de un frente que dejará nieve en las montañas del norte y lluvias “fuertes y persistentes” con tormenta y granizo en la península

Los meteorólogos esperan un descenso notable de las temperaturas, que vuelven a valores habituales para la época después varias jornadas cálidas con máximas por encima de los 25 grados

La Aemet alerta de la

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 3 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

La receta alternativa a la tostada de aguacate que es igual de nutritiva y mucho más barata y sostenible

Los guisantes son los protagonistas de este desayuno, un producto lleno de proteínas vegetales, fibra y vitaminas

La receta alternativa a la

Huelga nacional de técnicos sanitarios: miles de personas protestan en Madrid por 18 años de atrasos salariales y una formación insuficiente

Los sindicatos denuncian presiones en las comunidades autónomas al imponer “servicios mínimos masivos”

Huelga nacional de técnicos sanitarios:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo, sobre la dimisión de

Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea”

Perdonan una deuda de un millón de euros a una mujer que avaló los préstamos de su marido para salvar su granja de pollos

En directo: última hora de la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y el futuro político de la Comunidad Valenciana

El Gobierno catalán busca una empresa que convierta en mermelada las naranjas que hay en el Palau para que Salvador Illa la use como regalo institucional

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 3 noviembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Leticia Poole alerta sobre la “sobrecapacitación” en España: “Estamos preparados para lo que el mercado no necesita”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 noviembre

DEPORTES

Brian Uriarte, nuevo campeón del

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”