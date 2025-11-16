Feijóo dice que mientras Sánchez "trata de retrasar lo inevitable", Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señala que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trata de retrasar como sea lo inevitable", la presidenta extremeña, María Guardiola, "adelanta elecciones para afrontarlo todo".

Así, Feijóo ha valorado la "determinación, valentía democrática y respeto a los ciudadanos" de María Guardiola a la hora de adelantar las elecciones al 21 de diciembre, "porque la pinza", ha dicho en alusión a PSOE y Vox, "ha querido parar Extremadura y ella no se ha resignado, ha actuado".

En su intervención, Feijóo ha aseverado que María Guardiola "no solamente representa un proyecto político, representa una forma de ser y una forma de estar en la vida", tras lo que ha valorado que "es así como se dignifica", cuando se "mira hacia los demás y no hacia uno mismo", ha dicho.

Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma este domingo en un acto público en el que ha participado en la localidad pacense de Lobón, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola.

En su intervención, Feijóo ha resaltado que "mientras en España hay un gobierno que mide su éxito en días sobrevividos", y "lleva tres años sin presentar presupuestos, aunque esté obligado a ello por la Constitución, María Guardiola "mide (su éxito) en problemas resueltos y en vidas mejoradas", ha valorado.

"Donde el PSOE de Sánchez improvisa, ella planifica; donde el PSOE de Sánchez divide, ella une", ha relatado Núñez Feijóo, quien ha apuntado que Guardiola "acredita" cómo es Extremadura: "Si hay un problema, se aborda", ha reafirmado.

UN PSOE EXTREMEÑO "SIN PERSONALIDAD"

Feijóo ha apuntado que "frente a una Extremadura con carácter" que representa Guardiola, en frente hay un PSOE "sin personalidad y sin criterio", ya que actualmente este partido en Extremadura "es una simple extensión dócil y obediente de lo peor de Pedro Sánchez".

"El PSOE de Extremadura es una sucursal de su irresponsabilidad, de sus escándalos, de su enchufismo, de su corrupción, de su desigualdad y de sus mentiras", ha señalado el presidente nacional del PP, quien ha lamentado que el PSOE es "capaz" de "intentar convencer a los extremeños de que el tren está en el mejor momento de su historia", ha criticado.

"Son capaces de intentar convencernos de que toda la trola del hermano y poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano", tras lo que ha ironizado recordado que hasta este lunes se pueden hacer cambios en las listas electorales, por lo que ha instado a no descartar "que metan a David Sánchez Pérez Castejón en las listas del PSOE, igual así aprende por fin dónde está Badajoz", ha apuntado.

SE COMPROMETE A "SALVAR ALMARAZ"

También ha criticado Feijóo cómo los diputados socialistas extremeños en el Congreso aplaudieron la semana pasada en el Congreso "el cierre de la nuclear de Almaraz", algo que ha tachado de "traición a Extremadura" y de "indignidad".

Ante esta situación, ha destacado la necesidad que el PP gane las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, así como de que "España cambie de gobierno cuanto antes", ya que "solo así podemos salvar a Almaraz".

"Me comprometo como candidato a la Presidencia del Gobierno de España que Almaraz no se va a cerrar", ha reafirmado Alberto Núñez Feijóo.

"PINZA" DEL PSOE Y VOX EN EXTREMADURA

Durante su intervención, Feijóo también ha aludido a "una pinza" entre PSOE y Vox en Extremadura, que mantienen una actitud de "ni contigo ni sin ti", frente a los que el PP está "con Extremadura".

Núñez Feijóo ha señalado que "hay muchos partidos que se presentan a las elecciones" del próximo 21 de diciembre en Extremadura, pero únicamente "hay dos opciones", que son "los que para esta tierra la quieren parar o las que la queremos mover", ha dicho.

Se trata de "lo que conviene a Sánchez o lo que conviene a Extremadura", ha señalado que los partidos "se presentan todos contra el PP, pero el PP se presenta a favor de Extremadura y por eso vamos a ganar, porque vamos con Extremadura", ha reafirmado el presidente nacional del PP.

También ha aludido en su intervención a la situación de la vivienda, por la que "los jóvenes no pueden ni soñar con adquirir" una, ante lo que "lo lógico es ayudar", por lo que ha avanzando cuando el PP llegue al Gobierno, hará en la vivienda "una rebaja del 60% del IVA, pasando del 10 al 4 por ciento", una cantidad que "no tendrán que pagarlo los jóvenes, sino que lo pagarán en los plazos en los que paguen su hipoteca", ha apuntado.

Núñez Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno esté "dedicado a hacer oposición al PP", y cuando acude al Congreso se dedique a "meterse con los presidentes de las comunidades autónomas", algo que ha achacado a que los dirigentes autonómicos "le incomodan, porque le superan y porque le derrotan", ha aseverado.

"Lo que puede ofrecer a los ciudadanos desde la Presidencia de la Nación es atacar a los presidentes autonómicos en el Congreso de los Diputados, exactamente en el lugar donde no pueden defenderse", una actitud que Feijóo ha tachado de "cutre", y que ha achacado a que Sánchez "no puede soportar que los gobiernos del PP le hagan sentir tan pequeño", ha dicho.

Y es que "últimamente Sánchez parece cualquier cosa menos un presidente del Gobierno", sino que "parece un tertuliano" o un "aspirante a juez, que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal a la inocencia de su hermano y de su señora", ha apuntado Feijóo, quien ha considerado que al presidente del Gobierno "se comporta como un culpable al que no le consta nada", ha dicho.

Feijóo ha instado a Sánchez a que si su "vocación es hacerle oposición al PP", pues que "convoque elecciones y los españoles podamos votar para mandarle a la oposición rápidamente", ya que según ha reafirmado, "España es mucho más que Sánchez y Extremadura es mucho más que Sánchez", ha dicho.

Finalmente, Alberto Núñez Feijóo ha instado a "dejar las cosas muy claras en las urnas" el próximo 21 de diciembre, en las que el PP tiene "la mejor candidata de todas las posibles, de cualquier partido político", por lo que se ha mostrado convencido "conseguir la gran victoria que merece Extremadura", ha concluido.