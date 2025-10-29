Primer aniversario de la DANA, en directo: funeral por las 229 víctimas en Valencia, críticas a Mazón y última hora del homenaje

Un año de la DANA

Buenos días. Se cumple este miércoles un año de la DANA que mató a 229 personas, con Valencia como epicentro. Han pasado 365 días y se habla de las 24 horas en las que se desencadenó la tragedia, con la mirada en la gestión política, marcada por una ausencia, la de Carlos Mazón, que se encontraba de sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana mientras convecinos fallecían en las riadas. Sigue siendo presidente de la Generalitat, con el respaldo todavía hoy de Alberto Núñez Feijóo. Ambos acudirán al acto central de la jornada, un funeral de Estado a las 18:00 horas en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en memoria también de las seis víctimas de Letur (Albacete), así como la de Mira (Cuenca) y Málaga. Autoridades y afectados compartirán espacio.