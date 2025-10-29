Primer aniversario de la DANA, en directo: funeral por las 229 víctimas en Valencia, críticas a Mazón y última hora del homenaje

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA, con 800 invitados, tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Será un acto solemne y homenaje de carácter laico en el que, además de familiares de los fallecidos, intervendrá Felipe VI.
Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder serán los familiares de víctimas, a partir de las 16:15 horas. Las autoridades comenzarán a llegar al museo sobre las 16:30: primero alcaldes, luego presidentes autonómicos y representantes del Gobierno y, por último, el rey y doña Letizia.
El funeral conducido por la periodista valenciana Lara Siscar (TVE). Tras sonar el himno nacional y dar la bienvenida a los asistentes en las lenguas cooficiales, la presentadora iniciará el acto. Seguidamente se leerán los nombres de las víctimas de la DANA y la cantante valenciana La Maria interpretará la pieza ‘Mon Velatori’.
Al finalizar su actuación tomarán la palabra tres familiares de los fallecidos, tras lo que habrá una ofrenda floral de los reyes mientras suena ‘El Cant dels Ocells’. Después se guardará un minuto de silencio y clausurará el acto el rey.
Por último se interpretará el ‘Adagio del Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE, con lo que finalizará el funeral de Estado.
Hoy 29 de octubre se cumple un año de la DANA que afectó a parte de España en apenas unas horas. En esta fotogalería se recoge lo vivido esos días posteriores, desde los primeros trabajos de los vecinos hasta la colaboración nacional e internacional de civiles y profesionales.
El 29 de octubre de 2024, Miryam se despertó como cualquier otro día. Salió de su casa en Paterna y se dirigió a su trabajo, en Utiel. Es enfermera en el Área de Promoción de la Salud y se desplaza por los centros médicos de los municipios de la zona. A través del teléfono, a mitad de camino hacia uno de los pueblos en los que trabaja, narra el recuerdo de aquel día, que debería haber sido como cualquier otro, monótono y rutinario. Nadie le había avisado de lo contrario.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de centrar la agenda política en la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo del Senado. “Es la semana del Supremo y Sánchez”, repite el líder de la oposición. Pero en la semana donde los focos también los ocupa el aniversario de la DANA, las contradicciones del líder del PPCV para establecer una única versión de la tarde de las inundaciones es una piedra en su camino difícil de mover. Y es que un año después de la tragedia, Mazón todavía no ha explicado qué hizo en el restaurante El Ventorro, ni qué trayectos realizó de allí hasta el Palau, ni qué llamadas contestó, colgó o simplemente ignoró cuando ya había muertos.
Buenos días. Se cumple este miércoles un año de la DANA que mató a 229 personas, con Valencia como epicentro. Han pasado 365 días y se habla de las 24 horas en las que se desencadenó la tragedia, con la mirada en la gestión política, marcada por una ausencia, la de Carlos Mazón, que se encontraba de sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana mientras convecinos fallecían en las riadas. Sigue siendo presidente de la Generalitat, con el respaldo todavía hoy de Alberto Núñez Feijóo. Ambos acudirán al acto central de la jornada, un funeral de Estado a las 18:00 horas en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en memoria también de las seis víctimas de Letur (Albacete), así como la de Mira (Cuenca) y Málaga. Autoridades y afectados compartirán espacio.