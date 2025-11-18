El presidente de la Conferencia Episcopal pide abogar por la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales: “Queremos alcanzar un equilibrio justo”

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal (EFE/JJ Guillén)

La apertura de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha estado marcada por las declaraciones de su presidente, Luis Argüello, quien defendió con énfasis este martes, 18 de noviembre, la importancia de respetar la presunción de inocencia ante las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. “Queremos alcanzar un equilibrio justo entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a denunciar”, alegaba el máximo responsable del episcopado.

Aunque Argüello no menciona directamente ningún caso en específico, es inevitable trazar una línea que nos lleva a la investigación en curso de la Santa Sede sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Sus declaraciones llegan 24 horas después del encuentro de los nueve obispos de la CEE con el papa León XIV, donde hablaron de este mismo tema. En dicha reunión señalaron que la decisión definitiva sobre su renuncia compete exclusivamente a la Santa Sede, pese a que fue presentada hace más de un año tras su jubilación, y que hasta el momento se encuentra sin resolución.

“A nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de la aceptación de la renuncia”, aclaró Argüello, según la información de El Mundo.

Argüello pide respeto dentro de la libertad para poner una denuncia

Durante su intervención inaugural ante los obispos reunidos en Madrid, Argüello enfatizó la necesidad de “seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad también que existe de denunciar ante las autoridades civiles o ante la iglesia”. El prelado aseguró que esta postura resulta esencial tras la aparición de nuevas denuncias en las últimas semanas relacionadas con casos que involucran a miembros del clero.

Según ha reconocido, el surgimiento de estas informaciones, “aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad también que existe de denuncia y de poner, poner ante las autoridades civiles o ante la Iglesia”.

Asimismo, durante la reunión se ha podido percibir la ausencia de Zornoza. De acuerdo con la agencia EFE, ni siquiera su nombre figuraba en el listado oficial de asistentes al encuentro, que se inicia poco después de que la cúpula episcopal se desplazara a Roma para reunirse con el papa. En su alocución, Argüello insistió en que, aunque un caso haya prescrito en el ámbito judicial civil, para “cualquier caso que necesite luego ser investigado para discernir si realmente prevalece la inocencia que está presupuesta para todos o la denuncia tiene fuerza para seguir adelante ya en un procedimiento jurídico canónico”, ha firmado, según ha recogido El diario de Cádiz.

En este sentido, el presidente de la CEE ha remarcado que la Iglesia mantiene esa vía abierta para atender denuncias y analizar si existen elementos que impulsen acciones por vía canónica, aunque la vía penal civil ya no sea posible debido a la prescripción de los hechos. Aun así, los últimos casos de abusos conocidos han motivado la profundización de “la renovación espiritual e intensificar” el trabajo del Plan de Reparación Integral para las víctimas de abusos sexuales (PRIVA).

En el contexto del caso del obispo de Cádiz, Argüello abordó además la evaluación de la Santa Sede sobre el plan de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales, explicando que “se han alegrado de lo que la Iglesia española está haciendo, más aún, han propuesto a alguna otra conferencia episcopal que se ponga en contacto con nosotros para ver este camino que estamos haciendo. Los procesos en general casi siempre son lentos porque son garantistas”, ha asegurado.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una rueda de prensa. (CEE)

“Pone a la misma altura a la víctima y al presunto pederasta”

Casi de manera inmediata, los colectivos de víctimas han reaccionado a las palabras del máximo representante de la CEE. Según RTVE, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha expresado su malestar por la postura eclesiástica, lamentando que, en palabras de su portavoz, Juan Cuatrecasas, “la Iglesia pone a la misma altura a la víctima y al presunto pederasta”, más aún después de que el Vaticano ya haya iniciado una investigación previa en el Tribunal de La Rota Romana.

Por ello, ha acusado públicamente a la Conferencia Episcopal Española de “cometer una ofensa más dentro de la larga colección de ofensas que está cometiendo con las víctimas de pederastia eclesiástica”. Por su parte, el máximo representante de la CEE ha afirmado que “seguiremos trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abusos, en todo su recorrido de prevención, acogida, cauces para las denuncias, colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones”.