España Cultura

Un cardenal opina sobre Rosalía y se suma a las reacciones de la Iglesia tras el lanzamiento de ‘LUX’: “Capta una necesidad profunda de la cultura contemporánea”

El prelado José Tolentino de Mendonça ha aprovechado su ponencia en la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) para hablar del último disco de la cantante, sumándose así a las declaraciones de otros sacerdotes

Guardar
Rosalía en la portada del
Rosalía en la portada del disco de 'LUX' junto a un retrato del cardenal José Tolentino de Mendonça. (Montaje realizado por Infobae España)

Desde su lanzamiento oficial el pasado 7 de noviembre, el nuevo álbum de Rosalía, LUX, se ha convertido en un fenómeno de masas que lo ha llevado, además de a lo más alto de las listas de discos en habla hispana más reproducidos de Spotify, a ser comentado más allá de los círculos musicales. La fusión de géneros como la música clásica, la electrónica o el flamenco, además de sus continuas referencias a cuestiones religiosas, han hecho que todos, desde Pedro Sánchez a Riso Mejide, hayan expresado su opinión sobre el trabajo de la cantante, incluyendo a figuras destacadas, también, del ámbito de la religión.

En su intervención durante la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) en Praia, el cardenal José Tolentino de Mendonça ha resaltado la influencia de los artistas en la vida moderna. Para él, los creadores “son sensores” atentos a las necesidades profundas de su época. “Cuando una creadora como Rosalía habla de la espiritualidad quiere decir que ella capta una necesidad profunda de la cultura contemporánea de acercarse más a las razones espirituales, de fomentar una vida interior, de valorar la experiencia religiosa como una experiencia fundamental, un ingrediente fundamental en la construcción de lo humano”.

El también prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Gobierno de la Santa Sede recordó las enseñanzas del papa Francisco sobre la importancia del encuentro entre religiones y cultura: “Las religiones deben entrar en diálogo con la cultura. En un mundo plural, en nuestras sociedades democráticas, el diálogo es fundamental, y el diálogo entre religiones y cultura es un activo, es un enriquecimiento para todos”.

“No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo”

El eco de ‘Lux’ también ha resonado en el seno de la Iglesia española. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha definido el disco como “un canto a la luz que los jóvenes necesitan encontrar, y la religión les puede ayudar”. Planellas, en diálogo con la Agencia EFE, identifica una tendencia actual de “subida de la espiritualidad entre los jóvenes, que están a la búsqueda de luz que dé sentido a lo que hacen”, argumentando que el álbum emerge en un momento en el que muchos jóvenes “son analfabetos religiosos, por tanto, están abiertos a la espiritualidad, pero no han tenido formación y en casa no se les ha educado desde el punto de vista religioso y trascendente”.

Fotografía de Rosalía. (Noah Dillon)
Fotografía de Rosalía. (Noah Dillon)

Por otro lado, no hace mucho trascendía a los medios otra reacción desde el seno de la Iglesia tras el lanzamiento del disco de Rosalía: una carta escrita por el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, quien dirigió a Rosalía unas líneas confesando su desconcierto y su deseo genuino de entablar un diálogo: “No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje en una botella; quién sabe si te podrá llegar”.

En su reflexión, Gómez observó que Rosalía“parece vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinaje hacia aquello que trasciende”, dejando abierta la interrogante sobre si la artista alcanzará el tipo de plenitud que sugiere su obra. El obispo admitió que los temas que Rosalía expone le “desconciertan”, aunque esa incomodidad también le invita a imaginar un diálogo sobre “la complejidad de la experiencia humana”. A ello añadió que hay silencios “que hablan más que mil canciones”, planteando si cuando todo calla, la artista encuentra “paz o solamente ruido”, y concluyó que “quizá la respuesta no está fuera, sino dentro tuyo”.

Temas Relacionados

RosalíaLuxIglesia CatólicaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a los juguetes, los nuevos enemigos son las pantallas: ‘Toy Story 5′ ya tiene su primer tráiler

Dirigida por Andrew Stanton, autor de ‘Buscando a Nemo’ o ‘Wall-E’, las nuevas aventuras de Woody, Buzz Lightyear y compañía verán la luz el próximo 19 de junio de 2026

Adiós a los juguetes, los

La verdadera historia detrás de la creación de ‘Frankenstein’: el verano que Mary Shelley y Lord Byron pasaron juntos contando relatos de terror

El éxito de la nueva versión que ha estrenado Guillermo del Toro en Netflix, ha reavivado el interés por la creación de esta obra icónica

La verdadera historia detrás de

‘Dune: Parte Tres’ finaliza su rodaje con Timothée Chalamet y Zendaya mientras HBO da luz verde a la segunda temporada de ‘Dune: La profecía’

Después de cuatro meses, la ambiciosa tercera entrega dirigida por Villeneuve ha llegado a su fin

‘Dune: Parte Tres’ finaliza su

Matthew McConaughey y Michael Caine se entregan a la IA para poder recrear sus voces: “La tecnología es solo el medio, esto es humanidad amplificada”

Los dos actores colaborarán con la empresa EvenLabs para el desarrollo de nuevos proyectos con esta herramienta

Matthew McConaughey y Michael Caine

La increíble transformación de Jacob Elordi para ‘Frankenstein’: diez horas de maquillaje y más de cuarenta prostéticos

Netflix ha compartido un vídeo con la preparación física del actor para el personaje

La increíble transformación de Jacob
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar carga contra Sánchez en

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está”

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

ECONOMÍA

Los planes de igualdad no

Los planes de igualdad no son tan iguales: el Ministerio de Trabajo alerta de sesgos de género en la salud laboral

Precio de la luz en España: tarifa máxima baja y la mínima sube este 13 de noviembre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 noviembre

El Supremo descarta declarar abusivas todas las hipotecas ligadas al IRPH y deja la decisión a los jueces

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Alcaraz y Sinner juntos en

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025