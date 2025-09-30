España

España sigue fallando a las víctimas de abuso sexual infantil pese a los avances legislativos: “Tres secciones judiciales para todo el país son insuficientes”

Un estudio de Save the Children afirma que la justicia española sigue sin garantizar una protección efectiva para los menores víctimas de violencia sexual

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Activar la ruta no solo
Activar la ruta no solo busca justicia para la víctima, también evita que el agresor continúe delinquiendo y previene nuevos casos de abuso - crédito Pexels

La violencia sexual contra la infancia continúa siendo “una problemática grave y persistente” en España. Así lo constata el último informe de Save the Children, basado en el análisis de 345 sentencias judiciales dictadas entre 2023 y 2024.

La organización advierte de que, pese a los recientes avances legislativos, el sistema judicial no garantiza una protección efectiva y especializada para los menores de víctimas de abuso sexual.

Una violencia masiva, pero oculta

“Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual. A pesar de ello, sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o una niña fuese abusado en nuestro entorno no daríamos cuenta”, recoge Save the Children.

La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes (82,9%), y la edad media de inicio de los abusos se sitúa en los 12 años. El 98% de los agresores son hombres y ocho de cada diez pertenecen al entorno cercano de la víctima, predominando el familiar.

Un proceso judicial interminable y revictiminizante

El recorrido por los juzgados al que se enfrenta un menor supone, en muchos casos, una segunda forma de violencia. “Los datos muestran que aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años”, señala el informe.

No obstante, el 40,9% de los procesos judiciales se prolongan más allá del tercer año y un “12,1% todavía duran más de cinco años”, denuncia la organización.

El interés superior del menor, ausente en los tribunales

Asimismo, Save the Children alerta de un déficit estructural. La justicia española aún no aplica un enfoque basado en los derechos de la infancia. “Únicamente 4 de las 345 sentencias revisadas hacen referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es un 0,012%”, subraya el informe.

En España existen tres secciones
En España existen tres secciones especializadas en Madrid, Barcelona y Málaga. (Ojo Público)

Por otro lado, en ninguna de las sentencias se encontraron menciones al interés superior del niño por parte de los jueces o las jueces. Una ausencia que, según la organización, “agrava la vulnerabilidad de las víctimas y aumenta el riesgo de revictimización”.

Avances legislativos... pero insuficientes

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y del Real-Decreto 422/2025 ha supuesto la creación de las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga. Sin embargo, su alcance es limitado.

Tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio”, advierte la ONG.

Además, el Real Decreto no prevé la creación de fiscalías especializadas ni de equipos técnicos multidisciplinares, tal y como exige la LOPIVI.

Barnaaus: el modelo que demuestra que otra justicia es posible

Frente a las carencias actuales, el informe señala un camino para hacer frente a estas carencias: el modelo Barnahus, implantado en Cataluña y otras comunidades.

Este modelo se trata de un enfoque de atención integral que reúne en un mismo espacio a profesionales judiciales, sanitarios y sociales para reducir la exposición de la víctima.

Los resultados, según el estudio, consiguen reducir la duración del proceso judicial, “pasando de una media de 2,98 años antes de la Barnahus a 1,27 años después”.

La tasa de condenas es más elevada en el territorio de Tarragona que en los territorios en los que no hay una Barnahus (84,5% frente a 65,9%). “Mejora la experiencia de la víctima, con menos entrevistas repetidas y mayor apoyo especializado”, añade.

El Defensor del Pueblo ha registrado 223 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia tras la presentación del informe que realizó la institución y hasta el 22 de mayo. De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios. (Congreso de los Diputados)

Un mensaje inequívoco con la infancia

España ha dado pasos importantes, pero la protección real todavía no llega para la mayoría de las víctimas. Sin una justicia especializada, rápida y centrada en el interés superior del menor, la legislación seguirá siendo insuficiente.

“Es imprescindible reforzar el modelo y partir de un mayor número de secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia desde su implementación, para que la promesa de una justicia especializada sea una realidad para todos y todas, independientemente del territorio en el que vivían”, resume Save the Children.

Hasta entonces, la justicia seguirá llegando tarde para miles de niños y niñas en España.

Temas Relacionados

Abusos SexualesAbuso a MenoresMenores EspañaJuiciosSentenciasTribunales EspañaJusticiaViolencia de GéneroViolencia Contra las MujeresEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Ocho de cada diez intervenciones continúan realizándose en centros privados, pese al aumento del trabajo en el SNS

El aborto sigue estancado en

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Casi la mitad de los trabajadores enfrenta horarios divididos que prolongan los desplazamientos y generan fatiga, mientras expertos advierten de la dificultad para equilibrar vida personal y profesional

Un trabajador estalla contra la

Un abogado laborista cuenta cuales son los motivos de despedido más habituales en los supermercados: “Se trata de una transgresión de la buena fe”

Las empresas hacen controles aleatorios y aplican despedidos disciplinarios a quienes no cumplen con la normativa

Un abogado laborista cuenta cuales

Ibiza tras el temporal: casas anegadas, carreteras cortadas y 152 efectivos de la UME que luchan contra el lodo

La borrasca ex-Gabrielle ha dejado récords de lluvias en estaciones de toda la isla, con 254 litros por metro cuadrado en 24 horas en la capital y 174 litros en Es Codolar

Ibiza tras el temporal: casas

Luis Zahera cuenta en ‘El Hormiguero’ el motivo de salud que paralizó su último rodaje: “Estuve nueve días sondado, colapsé”

El actor acaba de estrenar ‘Animales’, una serie que se puede ver en Netflix y en la que tiene su primer papel protagonista

Luis Zahera cuenta en ‘El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson