La pequeña pizzería de dos hermanos napolitanos en Madrid que conquistó a Rosalía: pizzas desde 9,50 € y homenajes a Maradona

La pizzería Sasá, en Madrid (Instagram / @ifratellidinapoli)

Fuera del país de la pizza y la pasta, distinguir aquellos locales de auténtica cocina italiana de los restaurantes que simplemente imitan la tradición puede ser una misión complicada. No son indicadores las banderas de Italia colgadas en las paredes, ni las canciones folclóricas de fondo. Ni siquiera el ver un forno di pietra en la cocina nos asegura estar en un lugar que respeta la tradición gastronómica del país transalpino.

En esa vorágine de restaurantes internacionales que encontramos en ciudades como Madrid, hemos logrado encontrar un pequeño lugar en el que la pizza napolitana se escribe con mayúsculas, en el que los productos made in Italy son más que un simple reclamo. Y nos la ha descubierto, nada más y nada menos, que la propia Rosalía. La cantante catalana se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Lux, una ronda de entrevistas y eventos que tuvo su visita a La Revuelta como momento más comentado.

Después de la entrevista, la cantante quiso darse un buen homenaje gastronómico acudiendo a un italiano del centro de Madrid, una visita que los propios dueños del local compartieron a través de su cuenta de Instagram. “Muchas gracias por venir a visitar”, escribieron en su historia, agradeciendo a la cantante que acudiera a disfrutar de una cena a base de pizzas napolitanas. El local en cuestión se llama Pizzería Sasà, se encuentra en pleno barrio de Argüelles y es una de esas pistas gastronómicas que debes apuntar si buscas disfrutar de la versión más auténtica de esta tradición culinaria.

Y es que son dos hermanos italianos, más específicamente de origen napolitano, quienes regentan este pequeño local dedicado a la pizza. “Venir fue una decisión de mi padre y de mi madre, porque estábamos creciendo en un barrio muy peligroso y muy pobre, y mi padre tomó esa decisión de ir lejos de Nápoles para vivir tranquilos”, explica Leo, uno de los dos hermanos al frente de esta pizzería, en las propias redes sociales de Sasà.

Exterior de la pizzería Sasà (Tripadvisor)

Así comenzó la historia de una misión, la de compartir la auténtica cocina de su ciudad con los madrileños. Encontraron el lugar adecuado en un pequeño rincón de la calle Juan Álvarez Mendizábal, en el céntrico barrio de Argüelles, y comenzaron a trabajar. Fue el inicio de un sueño, una pizzería humilde, sin pretensiones y con la buena cocina como bandera que, además, respira Nápoles por los cuatro costados.

Un homenaje a Maradona con sabor a horno de piedra

El sencillo espacio en el que se ubica está decorado con los colores de la bandera italiana, detalles que hacen guiños al Vesubio y, por supuesto, homenajes a Diego Armando Maradona, cuyas fotos decoran gran parte del local. "Para nosotros en Nápoles dos cosas son importantes: Maradona y la pizza napolitana", dice Leo en un vídeo en sus redes.

Esta lapidaria frase nos da una pista de la otra gran protagonista de Sasà, las pizzas. Fieles a la más auténtica tradición italiana, preparan la masa con harina italiana, coronada con productos de denominación de origen como la mozzarella di bufala y los tomates San Marzano. Las cocinan a fuego bien alto en su horno de leña Jumaco, una herramienta fabricada por una empresa española con más de un siglo de experiencia.

Embutidos italianos y pizza Capricciosa, de Pizzería Sasà (Instagram / @ifratellidinapoli)

Con estas bases, elaboran una extensa lista de más de veinte variedades de pizza; desde opciones tan sencillas como la ‘Marinara’ (9,50 €), solo con tomate, ajo, orégano y albahaca; hasta alternativas originales como la ‘Sasá’ (14,00 €), con mozzarella, boletus, tomatitos rojos y amarillos y salsicha. La ‘Rurú Burrata’ (14,00 €), con burrata, salsicha, tomatitos amarillo y virutas de parmesano, o la ‘Vesuvio’ (13,00 €), de rúcula, jamón de Parma, tomatitos, mozzarella y virutas de parmesano, son otras de las favoritas entre sus clientes.

Pero la pizza no es la única especialidad que sirven en el local visitado por Rosalía. También sirven platos principales propios de la tradición napolitana, como Il Ragù napoletano (15,00 €), una salsa de tomate cocinada a fuego lento por 10 horas con carne y albóndigas caseras; o los spaghetti alle vongole (16,50 €), una pasta con almejas. En cuanto a los postres, ofrece dos opciones: el tradicional tiramisú (7 €) y calde alla nutella (7,50 €).