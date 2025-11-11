Cómo recrear en casa el bizcocho ‘de 14 kilates’ que Rosalía regaló en La Revuelta: “Lleva aceite de oliva, naranja, leche, bicarbonato, azúcar...”

Rosalía visita 'La Revuleta' y lleva un bizcocho casero como regalo (RTVE)

Rosalía es, sin lugar a dudas, una de las artistas del momento. La cantante catalana está en boca de todos tras sacar a la luz el pasado 7 de noviembre su nuevo disco, Lux, que ahora presenta en una ronda de entrevistas que está dejando momentos memorables. Uno de ellos tuvo lugar en la noche del lunes, en una de las escenas más esperadas por el público español; la visita de Rosalía a ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano en TVE.

Pero lo que nadie se esperaba era el peculiar regalo gastronómico que la catalana traía bajo el brazo. Tras su peculiar ‘reunión de vecinos’ con Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, María Escoté, Javi Calvo, Joan Pradells, La Zowi, Carmen Machi y Estopa, Rosalía entraba en el plató y le entregaba su regalo al presentador: un bizcocho hecho por ella misma que quiso compartir con el público. “Lo hice ayer, es de aceite de oliva. Un bizcocho de 14 kilates“, le dijo Rosalía, sonriente, a Broncano. Tras probarlo, ambos bajaron al patio de butacas para repartirlo entre el público.

“Este es el bizcocho que siempre hago, es mi bizcocho clásico. No he hecho nada nuevo”, señalaba la artista mientras cortaba este tradicional postre en trocitos cuadrados, que posteriormente repartió entre el público del programa. Y, ¿cuál es la receta del bizcocho casero de Rosalía? “Lleva aceite de oliva, naranja, piel de naranja, jugo de naranja, leche, harina, bicarbonato, azúcar...”, contestaba la pregunta la repostera. “Tardé mi rato, pasé toda la tarde de ayer haciéndole. De hecho, hice dos bizcochos, el otro para mi equipo. Me hace muy feliz a mí cocinar”.

Rosalía y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Este clásico de la repostería española, un básico en el recetario de nuestras abuelas, se convirtió en protagonista de uno de los momentos más entrañables de la noche. Fue todo un éxito entre el público -“Si con la canción un 10, con esto te superas”-, y también entre los telespectadores, que se deshicieron en alabanzas ante el gesto de la cantante, pidiendo incluso la receta para poder recrearlo en casa.

Cómo preparar en casa el bizcocho de aceite de oliva de Rosalía

No sabemos mucho más de este bizcocho más allá de la lista de ingredientes, aunque podemos hacernos una idea de cuál es el proceso que la cantante ha seguido para prepararlo. El bizcocho de naranja y aceite de oliva es uno de los postres más sencillos y tradicionales que posee la repostería española, todo un clásico sin apenas dificultad que cualquiera puede recrear en casa. Este es el paso a paso que proponemos para cocinar un bizcocho similar al de la cantante de Lux.

Este bizcocho destaca por una textura húmeda y esponjosa, con un intenso aroma a naranja y un sabor equilibrado que lo hace adecuado tanto para postre como para merienda. La técnica es sencilla, basada en la mezcla ordenada de ingredientes líquidos y sólidos, cuidando de no perder el aire incorporado en el batido. Así se logra que el resultado final sea ligero a la vez que aromático y delicioso.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35-40 minutos

Enfriado y desmolde: 15 minutos

Tiempo total: aproximadamente 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

3 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite de oliva suave

Ralladura de 1 naranja (solo la parte naranja)

100 ml de jugo de naranja natural

100 ml de leche entera

250 g de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Cómo hacer el bizcocho de aceite de oliva de Rosalía, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde para bizcocho con aceite y harina. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee y resulte espumosa. Añadir el aceite de oliva poco a poco, batiendo suavemente para incorporar aire. Incorporar la ralladura y el jugo de naranja, mezclando hasta homogeneizar. Agregar la leche e integrar con movimientos suaves. Tamizar la harina junto con el bicarbonato. Incorporar a la mezcla, evitando grumos y utilizando movimientos envolventes para mantener la esponjosidad. Verter la masa en el molde preparado. Evitar sobrebatir tras añadir la harina para que el bizcocho se mantenga ligero. Hornear entre 35 y 40 minutos hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio. Dejar enfriar en el molde 10 minutos y desmoldar sobre una rejilla hasta enfriarse completamente. Espolvorear con azúcar glas si se desea un resultado similar al de la cantante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este bizcocho proporciona entre 8 y 10 porciones, según el tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal aprox.

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 37 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 4 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este bizcocho puede conservarse hasta tres días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, o hasta cinco días en el frigorífico. También admite congelación por hasta dos meses si se envuelve bien en film plástico y se guarda en bolsa apta para congelar.