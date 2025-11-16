Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

El Bernabéu antes del partido de la NFL entre los Dolphins de Miaimi y los Commanders de Washington (AP Foto/Manu Reino)

El Santiago Bernabéu vivió este domingo una de las imágenes más significativas de la previa del NFL Madrid Game 2025, el primer partido oficial de la liga estadounidense de fútbol americano que se disputa en España. Minutos antes del inicio del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el estadio se convirtió en escenario de un emotivo reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya labor en los últimos años ha resultado determinante en las principales emergencias sufridas por el país.

Los casi 80.000 espectadores que llenaron el estadio madridista respondieron con una ovación cerrada al homenaje, integrado en la ceremonia protocolaria previa al encuentro. Un minuto de silencio en memoria de Paul Tagliabue, comisionado de la NFL durante 17 años y fallecido el pasado 9 de noviembre, abrió el acto antes de dar paso a los himnos nacionales de Estados Unidos y España.

La interpretación del himno estadounidense y el reconocimiento a la UME

Tras el recuerdo a Tagliabue, el Bernabéu guardó un respetuoso silencio que dio paso al himno de Estados Unidos, interpretado por la cantante y pianista Karina Pasian, neoyorquina de 34 años afincada actualmente en España. Pasian, conocida por el público español tras su paso como finalista por La Voz en 2021, acaparó la atención absoluta del estadio con una versión que fue recibida con una prolongada ovación.

Militares antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. (EFE/JuanJo Martín)

Acto seguido, el terreno de juego quedó preparado para el momento central del homenaje. Varios integrantes de la Unidad Militar de Emergencias accedieron al césped homenajeados por la megafonía y un vídeo que repasaba la trayectoria de la unidad en intervenciones clave. El reconocimiento destacó su participación en la pandemia de coronavirus de 2020, la DANA que afectó a la provincia de Valencia el 31 de octubre de 2024, así como su despliegue en la lucha contra los incendios que afectaron a numerosos puntos del país durante el verano de 2025.

Representando a la UME estuvieron sobre el terreno de juego el Capitán Roberto Moronta, el Capitán Álvaro Herraiz Carro, el Cabo Primero Jesús Ponce Lorite y la Soldado Patricia Juana Santos Pacheco, todos ellos aplaudidos de manera unánime por los aficionados presentes en las gradas.

España, protagonista en el Bernabéu antes del kickoff

El reconocimiento concluyó con la interpretación del himno de España, acompañada por un ambiente especialmente emocional dentro del estadio. Una gran parte del público lo coreó mientras en el centro del campo se desplegaba una bandera gigante del país, cubriendo buena parte del césped del Bernabéu y generando una imagen que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

Este acto simbólico precedió a un partido calificado como histórico para el deporte español, ya que supone la llegada oficial de la NFL a España tras años de negociaciones y propuestas. La expectación era máxima no solo entre los aficionados habituales al fútbol americano, sino también entre miles de espectadores que se han acercado por primera vez a este deporte, pese a que muchos reconocen que aún les cuesta comprender todas sus reglas y dinámicas.

El Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpreta el Himno Nacional de España en el homenaje a la UME durante el partido de la NFL (Fuente: NFL)

En lo estrictamente deportivo, tanto Miami Dolphins como Washington Commanders afrontaban el duelo con idéntico balance en la temporada: tres victorias y siete derrotas, una situación que obliga a ambos a sumar un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de entrar en los playoffs. La organización del evento subrayó en los días previos la relevancia del encuentro dentro de su estrategia de expansión internacional, con Madrid como nuevo punto de referencia para futuras citas.