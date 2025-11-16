Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro

El Bernabéu antes del partido de la NFL entre los Dolphins de Miaimi y los Commanders de Washington (AP Foto/Manu Reino)

Los Miami Dolphins y los Washington Commanders ha protagonizado un duelo histórico este domingo en el Santiago Bernabéu. La llegada de la NFL a Madrid se ha vivido como un auténtico soplo de aire fresco. Las cotas de interés se han ido disparando a medida que se acercaba la hora del partido. El Bernabéu cambió su estructura para vestirse de gala para la ocasión: el templo blanco estiró el césped para adaptarlo a las medidas de un campo de NFL y amplió el banquillo y vestuario.

La tarde en el estadio ofreció un espectáculo que quedará durante mucho tiempo grabado en la memoria de quienes lo vivieron. Todo comenzó con una ceremonia de apertura que combinó emotividad, tradición y solemnidad. Los jugadores, alineados sobre el terreno de juego, escucharon primero el himno de los Estados Unidos, generando imágenes icónicas con las manos en el pecho y miradas firmes hacia la bandera. Este gesto, tan propio de los eventos deportivos estadounidenses, se trasladó de manera solemne a suelo español, reflejando el respeto y la conexión entre ambas culturas en torno al deporte.

Finalizado el himno estadounidense, el ambiente se transformó para rendir homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME), un cuerpo que ha mostrado una actuación destacada en algunos de los episodios recientes más difíciles del país, como las fuertes lluvias que azotaron Valencia y los incendios que afectaron el norte de la península. El reconocimiento a su labor antecedió la interpretación del himno de España, que retumbó con fuerza en todas las gradas del estadio, envolviendo de emoción a los asistentes y subrayando el carácter internacional y local del evento.

El partido de la NFL entre Dolphins - Commanders (Kirby Lee / REUTERS)

El partido, esperado con gran expectación, no defraudó. La tradicional moneda al aire marcó el inicio de la acción, con dos leyendas del deporte como Zinedine Zidane y Dan Marino participando activamente en el sorteo, lo que elevó aún más el nivel del espectáculo. La suerte favoreció a los Miami Dolphins, quienes obtuvieron la primera posesión. De inmediato, el encuentro comenzó a escribir su historia con jugadas que demostraron el alto nivel técnico y táctico de ambos equipos. Miami, tras una jugada dirigida por su mariscal de campo, Tua Tagovailoa, no pudo avanzar en la primera serie ofensiva, lo que derivó en un pateo de anotación que sumó los primeros puntos al marcador y puso en tensión a la afición.

Nadie quiso perderse el partido de la NFL

La cita deportiva contó con la presencia de muchas de las personalidades más influyentes de la capital y del panorama deportivo nacional. Se pudieron ver en el palco figuras institucionales como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ejercía como anfitrión en el estadio merengue. Durante el desarrollo del evento, Pérez protagonizó un momento distendido cuando, en una breve charla con Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, le preguntó sobre su recuperación: “¿Ya estás para jugar?”. El comentario, cargado de humor, generó complicidad entre los presentes, mostrando la cercanía que se respira en escenarios como este.

El ambiente en el estadio fue una expresión inconfundible de la cultura deportiva estadounidense, adaptada a la pasión del público español. Los Miami Dolphins, en calidad de equipo local, desplegaron animación y espectáculo a través de su conocido show, con mascotas, coreografías y la implicación activa del público. Los espectadores, en su mayoría curiosos y entusiastas por el crecimiento de la NFL en España, respondieron con entusiasmo ante cada jugada, y la atmósfera combinó la esencia americana con la hospitalidad y el calor característico de la afición española.