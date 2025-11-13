Cuáles son los exigentes requisitos para trabajar de porrista en la NFL: nivel de estudio, “pesajes regulares” e ingresos al año

Los estrictos requisitos para ser animadora en la NFL (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La imagen pública de las porristas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) suele asociarse a coreografías impecables, uniformes brillantes y sonrisas perfectas, pero la realidad de su labor dista mucho del glamour que se percibe desde las gradas. Detrás de cada presentación, existe una exigencia profesional que combina altos estándares educativos, disciplina física extrema y condiciones laborales restrictivas.

Las franquicias de la NFL otorgan un valor considerable a la formación académica de sus animadoras. No es raro encontrar porristas con títulos universitarios en áreas como Comunicación, Educación Física, Medicina o Derecho, lo que responde a la expectativa de que proyecten una imagen de éxito integral.

Se espera que sean deportistas de élite, embajadoras de la marca y modelos de conducta, tanto dentro como fuera del estadio. Esta exigencia educativa se suma a la presión de mantener una presencia pública intachable, bajo estrictos códigos de comportamiento que regulan incluso su vida privada.

Gran parte de las animadoras cuentan con un elevado nivel de estudio

Según informó el portal estadounidense Sports Illustrated, el trabajo de una porrista profesional implica mucho más que animar durante los partidos. A diferencia de los jugadores, que cuentan con sindicatos y contratos millonarios, las animadoras trabajan a tiempo parcial, perciben salarios modestos y carecen de beneficios significativos.

Su jornada se extiende más allá de los días de partido, ya que deben asistir a entrenamientos intensivos, eventos promocionales, sesiones fotográficas y actividades de caridad, muchas veces sin compensación adicional.

Un ejemplo ilustrativo es el de las TopCats, el equipo de porristas de los Carolina Panthers, quienes deben presentarse en el estadio al menos cinco horas antes del inicio del juego y no pueden retirarse hasta que el último espectador abandona el recinto. Además, tienen prohibido cambiarse de ropa antes de salir, exhibir piercings visibles o mostrar tatuajes, y los descansos para hidratarse solo están permitidos cuando el equipo está en ataque.

Las cheelanders debe cumplir con una estricta rutina de entrenamientos para cumplir con un peso "ideal"

Las normas internas de otras franquicias refuerzan este nivel de control. Las animadoras de los Baltimore Ravens fueron sometidas a pesajes regulares, con la expectativa de mantener el “peso corporal ideal”, según un manual de 2009. En el caso de los Cincinnati Bengals, la exigencia era aún mayor: sus porristas debían mantenerse dentro de las tres libras (poco más de un kilo) de su “peso ideal”. Estas regulaciones evidencian la presión estética que acompaña a la exigencia física.

La preparación de una porrista de la NFL combina rutinas de danza de alto impacto con entrenamiento de fuerza, flexibilidad y resistencia. Los saltos acrobáticos y los stunts convierten esta actividad en un deporte de riesgo, donde las lesiones —como esguinces, dislocaciones, fracturas y contusiones— son frecuentes. A pesar de la dureza del entrenamiento, las normas estéticas permanecen inalterables.

Los manuales de conducta de varias franquicias incluyen recomendaciones sobre el uso del maquillaje, la higiene personal e incluso técnicas de afeitado. En algunos equipos, se prohíbe a las porristas usar pantalones deportivos en público, con el objetivo de “mantener la imagen profesional”.

Las cheelanders deben cumplir con una extensa jornada laboral durante los encuentros de la NFL

La rutina previa a un partido también exige una organización meticulosa. Mika, una porrista estadounidense que reside en Indianápolis, comparte en sus redes sociales los preparativos necesarios para cada encuentro. Según relata en TikTok, entre los elementos esenciales que lleva a cada partido se encuentran el uniforme, cambios de ropa, zapatos cómodos y maquillaje.

Para evitar olvidos, prepara todo en su valija la noche anterior, de modo que el día del juego solo debe tomar el bolso y dirigirse al estadio. Además, procura acostarse antes de las 21 horas para asegurar un descanso adecuado.

En los últimos años, el salario de las cheelanders aumentó un 400%

En cuanto a los requisitos formales para acceder a este puesto, la plataforma Climbt señala que la mayoría de las porristas de la NFL cuenta al menos con un título secundario o terciario, y en muchos casos, una carrera universitaria. Las especialidades más frecuentes incluyen negocios, comunicaciones e inglés.

El salario promedio de una animadora varía según el equipo, la experiencia y la ciudad de residencia. Según Climbt y Sports Illustrated, el salario medio anual es de USD 52.570 (USD 25,27 por hora), mientras que el 10% mejor remunerado puede alcanzar los USD 124.000 (USD 59,62 por hora).

No obstante, los ingresos reales pueden diferir considerablemente. En 2022, NBC Sports Boston informó que las animadoras de la NFL ganaban, en promedio, USD 150 por partido. Además, recibían entre USD 50 y USD 75 por apariciones públicas, lo que sumaba aproximadamente USD 22.500 al año. El mismo medio detalló que las animadoras de los Dallas Cowboys percibían entre USD 15 y USD 20 por hora, y que, sumando honorarios por partidos y apariciones, sus ingresos anuales ascendían a USD 75.000.

Netflix realizó una docuserie que muestra la lucha de las cheelanders a lo largo de la historia para luchar por sus derechos

La evolución de la remuneración también queda reflejada en la docuserie de Netflix, America’s Sweethearts, donde se muestra que, en el pasado, las animadoras llegaron a ganar USD 15 por partido. Algunas exintegrantes, entrevistadas en la serie, manifestaron su sorpresa al descubrir que los Cowboys les pagaban, considerando su labor como un puesto honorífico.

Tina Kalina, ex animadora de la década de 1980, relató en la misma producción que su remuneración era de USD 35 por partido. En sus palabras: “Estos millennials, la Generación X, como sea que se les llame, lo ven como un trabajo, mientras que nosotros, los veteranos, lo vemos más como un privilegio”.

En la docuserie mencionada anteriormente, hacen alusión a que el aumento salarial de las animadoras escaló un 400% en los últimos años. No obstante, las cheerleaders lucharon largos años para esto. Además, los nuevos contratos también incluirían diferencias en los pagos por eventos y apariciones en los días de partidos. Sin embargo, en general siguen sin contar con un seguro médico.