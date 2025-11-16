La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

La impactante transformación del Santiago Bernabéu para recibir un partido de la NFL

El Estadio Santiago Bernabéu se transformó en el epicentro de un acontecimiento sin precedentes: Madrid acogió por primera vez un partido de la NFL, con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Esto marcó un hito en la historia del recinto, tradicionalmente vinculado a las gestas del Real Madrid, y reflejó tanto la estrategia de la liga estadounidense de fútbol americano para consolidar su presencia global como de la institución española de acoger en su casa diferentes eventos deportivos de gran magnitud.

La llegada de la NFL a la capital española ha requerido una profunda adaptación del estadio, algo que la propia institución mostró en un video en sus redes sociales oficiales. El terreno de juego fue modificado para ajustarse a las dimensiones reglamentarias del fútbol americano, con un largo de 120 yardas (109,72 metros) y un ancho de 53,33 yardas (48,76 metros), lo que supuso una reducción de casi veinte metros respecto al ancho habitual del campo de fútbol. Los laterales también experimentaron cambios notables: los bancos tradicionales dieron paso a estructuras móviles y se habilitaron áreas específicas para el entrenamiento de los equipos. Además, la superficie de juego se compone de un césped híbrido, mezcla de centeno natural y fibras sintéticas, diseñado para garantizar la seguridad de los jugadores.

El espectáculo trasciende lo deportivo. Durante el entretiempo, el productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee presentarán en vivo el tema que lanzaron recientemente y que ya acumula más de 40 millones de reproducciones en Youtube. Este despliegue artístico refuerza la intención de la NFL de replicar en Madrid la atmósfera de una auténtica “Mini Super Bowl”.

La respuesta del público al evento fue abrumadora: 85 mil espectadores llenarán las gradas del Bernabéu, tras agotarse las entradas en solo cuatro horas. Según datos del portal español Marca, la Comunidad de Madrid invirtió 1,5 millones de euros en la promoción del evento, con un retorno estimado superior a 80 millones de euros para la ciudad.

La celebración de este partido se enmarca en una estrategia de marketing impulsada por la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez. En los últimos días, el club también decidió renombrar el recinto como “Estadio Bernabéu”, eliminando el nombre de Santiago, con el objetivo de facilitar acuerdos de naming y aumentar los ingresos, siguiendo el ejemplo del Barcelona, que percibe aproximadamente 5 millones de euros por temporada por la asociación con Spotify. Por albergar este encuentro de la NFL, el Real Madrid recibirá aproximadamente 78 millones de euros, cifra que podría incrementarse con futuros acuerdos comerciales vinculados al nuevo nombre.

La elección de Madrid como sede responde a la política de internacionalización de la NFL, que en 2025 sumará a la capital española como la cuarta ciudad europea anfitriona, junto a Berlín, Dublín y Londres, además de la reciente experiencia en São Paulo. El partido entre Dolphins y Commanders, aunque no enfrenta a los equipos más destacados de la liga, representa un paso estratégico para captar nuevos aficionados en España, un mercado preferencial para los Dolphins, al igual que para los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs.

La ciudad vivió una semana repleta de actividades promocionales: los Dolphins organizaron una gran “fan zone” en la Plaza de España, un autobús temático recorrió las calles y se celebraron clínicas de “flag football” para jóvenes. La NFL, por su parte, instaló cascos gigantes frente al Palacio de Cibeles, expuso esculturas de “meninas” en distintos puntos y abrió una tienda oficial temporal en el propio Bernabéu.

El marco del Santiago Benabéu durante el encuentro de la NFL (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images )

El estadio, inaugurado en 1947 tras cuatro años de construcción bajo la presidencia de Santiago Bernabéu, fue escenario de finales de la Copa de Europa, el Mundial de 1982, la final de la Champions League 2010, dos finales de la Copa Intercontinental, dos de la Copa de la UEFA y treinta y seis finales de la Copa del Rey. La última remodelación, ejecutada entre 2019 y 2024, supuso una inversión de 225 millones de euros y convirtió al recinto en uno de los más avanzados tecnológicamente del mundo.

Entre las innovaciones destaca un sistema que permite almacenar el césped bajo tierra, dividiendo el terreno en seis secciones de 107 metros por 11,77 metros y un peso de 1500 toneladas cada una. Estas piezas se trasladan a un invernadero subterráneo, el Hipogeo, situado a 30 metros bajo el estadio, equipado con riego, iluminación LED, rayos ultravioleta, ventilación y control de temperatura. El proceso de traslado dura seis horas y permite programar eventos sin dañar el césped, además de facilitar la organización simultánea de actividades en espacios independientes. Esto mismo quedó reflejado en el video publicado por la institución.

Gracias a estas transformaciones, el Bernabéu se ha consolidado como un espacio multifuncional capaz de albergar conciertos, ferias, convenciones y competiciones deportivas de diversas disciplinas, además de los partidos del Real Madrid. El impacto económico de este primer partido de la NFL en España se estima en 70 a 80 millones de euros, con la expectativa de que la ciudad y el club continúen beneficiándose de la proyección internacional que ofrece la alianza entre el fútbol europeo y el espectáculo estadounidense.