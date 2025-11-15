España

La prensa alemana revela el accesorio favorito de la reina Letizia en sus viajes de Estado: “Se niega a ir sin él”

Los estilismos de la esposa de Felipe VI han sido analizados al milímetro y, ahora, la prensa extranjera destaca el gran aliado de la soberana en cada una de sus salidas oficiales

10/11/2025 Los Reyes Felipe VI
10/11/2025 Los Reyes Felipe VI y Letizia tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Chengdu POLITICA ASIA CHINA CASA REAL

El domingo 9 de noviembre, los Reyes Felipe VI y Letizia iniciaron su primer viaje de Estado a China, respondiendo a la invitación del presidente Xi Jinping y la primera dama Peng Liyuán. La visita, que mantuvo ocupada a los royals españoles durante toda la semana, incluyó actividades oficiales en diversas ciudades, entre ellas Pekín y Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, que fue su primera parada en territorio chino.

Tras un largo vuelo y para hacer frente a las bajas temperaturas de la región asiática, la reina Letizia optó por un conjunto negro compuesto por un abrigo de corte estructurado, pantalones de pernera ancha y botines de tacón cuadrado. Para completar el atuendo, eligió una bufanda del mismo tono y el bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, uno de sus accesorios predilectos y que, según medios internacionales como Bunte, se ha convertido en imprescindible en sus desplazamientos oficiales. “Letizia se niega a viajar sin este bolso”, sostiene el medio alemán.

La reina Letizia en China
La reina Letizia en China (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

No es la primera vez que la periodista emplea este bolso, pues también lo utilizó en su viaje de a Egipto, llevado a cabo el pasado mes de septiembre. Y es que, para ella, este accesorio combina funcionalidad y estilo.

Los estilismos de Letizia causan sensación

Durante la mañana del martes 11 de noviembre, los Reyes llegaron a Chengdú, desde donde iniciaron el recorrido previsto en la agenda diplomática. Horas después, en su primer acto público en China, la reina Letizia eligió un diseño de tweed rosa fucsia de manga francesa y escote redondo, adornado con delicados flecos en cintura y puños. Se trata de una prenda que ya ha vestido en ocasiones anteriores de relevancia institucional y que, en este contexto, vuelve a poner de manifiesto su predilección por ciertos diseñadores y piezas icónicas de su armario.

La agenda incluyó también una cena privada con el presidente Xi Jinping y la primera dama en Pekín. Para la ocasión, doña Letizia lució un vestido verde oliva decorado con plumas de marabú en el costado, adaptando una vez más su estilo a los requerimientos protocolares del país anfitrión y mostrando su atención a los símbolos y detalles culturales.

La reina Letizia en China
La reina Letizia en China ( ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

El miércoles, la pareja real se desplazó al Gran Palacio del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen, para asistir a la ceremonia oficial de recepción. Letizia eligió un abrigo de lana y cachemir de inspiración asiática, con estampado floral en tonos rosas y un cinturón que marcaba la silueta. Al conjunto sumó un fular oscuro y zapatos destalonados de tacón bajo de la firma Magrit. Bajo el abrigo, la reina llevaba un vestido rosa empolvado de corte midi, cuello caja y manga francesa, cuyo color fue interpretado como un guiño a la tradición china, donde este tono simboliza alegría, amor y buena suerte.

Para la cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo, la reina apostó por un diseño de Carolina Herrera con busto de paillettes decoradas con perlas bordadas y falda negra larga hasta los tobillos, combinado con salones de tacón chincheta. Este modelo, que Letizia ya había usado en otras ocasiones como los Premios Princesa de Asturias 2022, cumplía con los estrictos códigos de elegancia requeridos por el protocolo chino.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Los medios extranjeros han destacado especialmente la coherencia y atención al detalle de la reina Letizia a lo largo del viaje, señalando, además de su vestimenta, el uso recurrente de su bolso favorito en desplazamientos internacionales. Cada elección estilística de la reina, desde los abrigos hasta los accesorios, ha señalado un equilibrio entre sobriedad, funcionalidad y adaptabilidad cultural.

