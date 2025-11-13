La reina Letizia se despide de China con un baño de masas y reinventa el traje de oficina en tono romántico

La reina Letizia en la Universidad de Pekín. (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

La llegada de la reina Letizia a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (Beiwai) ha sido un auténtico acontecimiento para la comunidad universitaria. Aprovechando su viaje de Estado al país asiático, la esposa de Felipe VI ha visitado la institución, donde se ha dado un baño de masas. Una multitud de estudiantes se ha congregado para celebrar su presencia, cámaras en mano y con rostros expectantes, mientras le dirigían sonrisas y vítores que la soberana ha correspondido con cercanía, deteniéndose a saludar y conversar con varios de ellos.

Durante su recorrido por Beiwai, la reina se ha interesado especialmente por la forma en que los estudiantes chinos aprenden el español y se acercan a la cultura hispana. Mantuvo un diálogo directo con ellos y con las autoridades universitarias, quienes destacaron el auge del interés por el español en el país asiático: más de cuatrocientos alumnos estudian actualmente la lengua en esta universidad, mientras en toda China la cifra supera los sesenta mil. Según explicó el decano de la Facultad de Estudios Hispánicos, aprender español se ha convertido en una tendencia en China tras la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, consolidando su estatus como idioma clave para el intercambio y la diplomacia.

La reina Letizia en la Universidad de Pekín. (EFE)

El entusiasmo de los estudiantes por la cultura española se ha visto impulsado en gran medida por la música y la literatura. Los jóvenes consultados mencionaron que, además de obras literarias como Cien años de soledad y autores como Gabriel García Márquez, la música es un motor central de su motivación: “Nos encanta, somos fans [del español], pero sobre todo de Rosalía”, comentó un grupo de asistentes. La artista catalana destaca como referencia imprescindible; su colaboración con Lisa de Blackpink en New Women se ha convertido en un fenómeno en China y ahora es uno de los mayores incentivos para aprender castellano.

Para la ocasión, Letizia ha estado de lo más acorde al elegir un traje dos piezas en color vino tinto que ha combinado con una blusa negra de lo más llamativa, pues está rematada con lazo al cuello. La reina ha completado este conjunto con unas manoletinas negras totalmente planas, unos pendientes dorados muy discretos y un bolso de Carolina Herrera que ya utilizado en otras visitas oficiales.

La reina Letizia, testigo de la pasión china por España

La reina Letizia visitó este miércoles en Pekín junto a la primera dama de China, Peng Liyuan, el Centro de Servicios para Personas con Discapacidad, una instalación de referencia donde conoció los avances tecnológicos desarrollados por el país asiático en este campo. (EFE)

Durante esta jornada, no han faltado referencias a la gastronomía española. Los estudiantes compartieron su conocimiento de platos emblemáticos: “Conocemos la tortilla de patatas, la paella y el pan con tomate”, expresaron entre risas. El interés por la lengua española no termina ahí, pues en el centro también se imparten clases de otras lenguas peninsulares, como el catalán. Además, algunos de los estudiantes han podido acceder a intercambios con la Universidad Autónoma de Barcelona.

La Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín no solo ha sido el escenario del interés actual por la cultura hispánica, sino también un espacio con historia: desde mediados del siglo pasado, docentes españoles e hispanoamericanos, muchos exiliados, sentaron las bases para la formación de sinólogos y traductores, contribuyendo a fortalecer la relación bilateral. La reina, que mantuvo una reunión privada con varios de estos estudiantes, se mostró interesada por conocer las motivaciones que los llevan a aprender castellano y la proyección que perciben en la cultura hispana actual.

La reina Letizia en la Universidad de Pekín. (EFE)

El viaje de Letizia y Felipe VI a China ha estado plagado de gestos y guiños a la cultura local y al legado español, ha servido para que la figura de los reyes se consolide en la prensa internacional, especialmente la de Letizia. De hecho, numerosos medios han descrito a la asturiana como una de las personalidades más elegantes y atrevidas de la realeza europea.