La prensa internacional se rinde ante la reina Letizia con sus looks en China: de su “misteriosa” prenda a su vestido “sobrio, pero elegante”

La reina Letizia en el recibimiento celebrado en Pekín en la segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China. (EFE/ Chema Moya)

La reina Letizia continúa acaparando la atención durante su visita oficial a la República Popular China en compañía del rey Felipe VI. Aunque son varias las citas que ha protagonizado la soberana, lo cierto es que hubo momentos que han quedado marcados por sus looks. Y es que los estilismos de la madre de la princesa Leonor causan sensación cada vez que salen de su armario, logrando captar la atención de la prensa nacional e internacional.

Este miércoles, 12 de noviembre, los royals españoles asistieron a la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde fueron recibidos formalmente por el presidente Xi Jinping y la primera dama Peng Liyuan. El acto protocolario se llevó a cabo en la Plaza del Este, ante la sede le Parlamento chino, y contó con la presencia de diversas militares. Teniendo en cuenta el carácter diplomático e institucional del encuentro, la periodista eligió las mejores prendas de su armario.

La reina Letizia y Felipe VI en China (Casa Real)

Para la ocasión, la reina optó por un abrigo de lana y cachemir adornado con bordados de grandes flores, en tonos rosa, amarillo y verde. Esta prenda, de inspiración asiática y de formas elegantes, pertenece a la colección Otoño/Invierno 2024/25 de Carolina Herrera. El diseño, caracterizado por motivos florales orientales en gran formato, reforzó el vínculo cultural con el país anfitrión y subrayó la sensibilidad de los monarcas hacia las tradiciones y estéticas locales. Tanto es así que la prenda captó la atención de la prensa alemana, ya que el diario Bunte calificó el abrigo como un “verdadero espectáculo”.

No obstante, no ha sido el único atuendo que ha sido elogiado. En su primer acto oficial en el país de Asia Oriental sacó a relucir uno de sus looks más coloridos y vibrantes. Se trata del vestido tweed en tonalidad fuscia que estrenó el año pasado en la recepción de los Premios Princesa de Asturias y que destaca por los delicados flecos dobles que adornan la cintura y los puños. Para Bunte se trata de una prenda que han calificado como “todo un misterio”, ya que “se sospecha que podría provenir de los talleres de los sastres de la corte”. La soberana combinó esta prenda con “joyas sutiles, pero distintivas”, según la prensa alemana.

La reina Letizia en China (Casa Real)

Por su parte, la prensa británica también ha centrado su atención en esta prenda. Harper’s Bazaar afirma que Letizia le ha dado un “toque verdaderamente singular con sus joyas: endientes colgantes compuestos por gemas de diferentes colores“. Además, el diario británico también centra el foco de atención en Felipe VI, quien eligió para la ocasión un ”elegante traje gris oscuro con rayas diplomáticas, camisa blanca y zapatos marrones". También, llevó una corbata rosa claro “que combinaba a la perfección con el vestido rosa fucsia de su esposa”.

Felipe VI y Letizia en China ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Por último, la prensa francesa se ha centrado en la cena de gala que tuvo lugar en Pekín, la noche de este miércoles, 12 de noviembre. Point de vue sostiene que “la reina optó por un vestuario decididamente sobrio”. Y es que, para esta gran cita, la royal española lució un elegante vestido blanco de encaje sobre crepé negro de Carolina Herrera, que ya había estrenado en 2022. De acuerdo con el diario francés, “sus joyas también fueron minimalistas: ni tiara ni collar rivière de diamantes, sino unos sencillos pendientes de estilo moderno con diamantes y perlas australianas“.