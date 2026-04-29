Mariano Barbacid conocía la retirada de su artículo sobre el cáncer de páncreas desde marzo mientras seguía activa la campaña de donaciones

Mariano Barbacid conocía la retirada de su artículo sobre el cáncer de páncreas desde marzo. (EFE)

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) retiró este martes el estudio en el que el investigador Mariano Barbacid presentaba una posible terapia experimental contra el cáncer de páncreas basada en ensayos con ratones. Sin embargo, según documentos revisados por El País, el científico ya había sido informado de esta decisión el 12 de marzo, es decir, aproximadamente un mes y medio antes de que la retirada se hiciera pública.

La decisión de la revista se produjo tras confirmar que ni Barbacid ni sus colaboradoras, Carmen Guerra y Vasiliki Liaki, habían declarado correctamente su participación como copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, una compañía vinculada al desarrollo de tratamientos para este tipo de cáncer.

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En una carta remitida al investigador, la editora jefa de PNAS, May R. Berenbaum, señaló que esta relación constituía un conflicto de interés relevante que no había sido declarado en el momento de la publicación, motivo por el cual el artículo debía ser retirado de acuerdo con las normas editoriales de la revista.

Pese a conocer esta resolución semanas antes de su publicación, Barbacid no habría informado de la situación a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, que había impulsado una campaña de recaudación de fondos para financiar nuevas fases del proyecto desde finales de enero.

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La campaña continuó activa hasta el martes 28 de abril, periodo durante el cual se siguieron recibiendo donaciones de particulares a través de internet y Bizum. En total, la iniciativa alcanzó los 3.685.420 euros, superando el objetivo inicial fijado en 3,5 millones.

De igual manera, el investigador tampoco habría comunicado esta circunstancia al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, organismo que financia parte del proyecto y del que depende su salario como investigador.

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La Fundación CRIS Contra el Cáncer estudia el destino de los 3,6 millones recaudados para el proyecto. (Cris Contra el Cáncer)

La Fundación CRIS Contra el Cáncer está evaluando ahora los siguientes pasos a seguir con los 3,6 millones de euros recaudados, que se encuentran bajo su custodia y que, por el momento, permanecen a la espera de que se defina un plan de uso técnico.

Entre las opciones que se barajan figura destinar parte de los fondos al CNIO y otra parte a Vega Oncotargets, una empresa que atraviesa una situación financiera delicada y que, según fuentes citadas por El País, podría verse obligada a cerrar en un plazo de dos meses si no recibe nueva financiación.

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Un estudio con gran impacto mediático

El trabajo científico había tenido una amplia repercusión desde su publicación inicial en diciembre de 2025. En él, el equipo de Barbacid describía la eliminación completa de tumores de páncreas en 45 ratones mediante una combinación experimental de fármacos, un resultado que fue presentado como un posible avance en un área con opciones terapéuticas muy limitadas.

La difusión del estudio generó una fuerte atención mediática y contribuyó al lanzamiento de una campaña de recaudación que movilizó a decenas de miles de donantes. Sin embargo, también surgieron voces dentro de la comunidad científica que alertaron sobre la necesidad de prudencia, recordando que los resultados obtenidos en modelos animales no siempre se traducen en eficacia en humanos.

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Barbacid sostuvo que la investigación “volverá a ser publicada en breve”. (Europa Press)

El investigador defiende la continuidad del estudio

Horas después de la retirada del artículo, Barbacid ofreció su versión en una entrevista con la agencia EFE. En ella insistió en que el problema detectado por la revista es de carácter administrativo y no afecta, en su opinión, a la solidez de los resultados científicos. Según explicó, la omisión de los vínculos con Vega Oncotargets en el apartado de conflictos de interés fue un error sin intención de ocultación.

El investigador señaló además que el equipo ya ha vuelto a enviar el estudio a PNAS siguiendo el procedimiento estándar de revisión para autores no pertenecientes a la Academia. En este contexto, Barbacid sostuvo que la investigación “volverá a ser publicada en breve” y restó importancia a la retirada inicial, que calificó como “una tormenta en un vaso de agua”.

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