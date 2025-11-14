España

La profecía de un exseleccionador de España: “Lamine Yamal no va a durar mucho”

Javier Clemente analiza la actualidad del futbolista del FC Barcelona y su salida de la Selección

Javier Clemente sentencia a Lamine
Javier Clemente sentencia a Lamine Yamal: "No va a durar mucho". (Imagen Composición Infobae)

Tras su salida de manera abrupta de la concentración de la selección para disputar los partidos de eliminatoria de la Copa del Mundo, Lamine Yamal vuelve a estar bajo los focos. Esta vez en boca de Javier Clemente, exjugador y exseleccionador, quien ha demostrado no tener reparos en decir lo que piensa. El vasco ha visitado el programa Què T’hi Jugues de Cadena SER, donde ha analizado la actualidad del extremo del Barcelona y lanzado un dardo a la joven estrella.

Clemente no ha dudado en reconocer el talento y la calidad del futbolista, pero rápidamente señaló lo que considera un riesgo para su protección: “Como jugador es muy bueno, pero el problema es que si en su vida personal no lleva un comportamiento correcto como deportista, no va a durar mucho. Eso está claro. No van a permitírselo”, afirmó el técnico.

Y es que no hay que irse muy lejos en el tiempo para entender todo lo que rodea a Lamine Yamal. El calentón en El Clásico en el Bernabéu, una fiesta de cumpleaños con enanos y sin móviles, la ruptura con Nicki Nicole, o la más importante, la controversia generada por su presunta lesión en el pubis y el tratamiento médico al que se sometió antes de ir con La Roja.

Lamine Yamal lesionado del pubis.
Lamine Yamal lesionado del pubis. (Albert Gea/Reuters)

Vigilado por los rivales

Ahora, al igual que en su momento le pasó a Vinícius Júnior, Lamine está continuamente vigilado. No solo por la prensa o los doctores, sino también por sus contrincantes. Algo que ha confirmado Clemente al analizar el rendimiento del jugador. “Hace cosas brillantes, pero los rivales ya saben cómo juega, saben cómo verle”, explicó.

Es decir, los laterales derechos de los equipos contrarios (más algún otro futbolista que pueda venir en la ayuda), “saben que es uno de los jugadores que no hay que dejarle jugar porque tiene tanta calidad que puede hacer muchas cosas. Va a tener marcajes y vigilancia muy especiales”, sentenció el exseleccionador.

Y todo ello, sumado semana tras semana, puede hacer que su explosividad inicial se reduzca: “No va a ser tan vistoso como lo hemos visto hasta ahora”, aventuró Clemente.

Lamine Yamal, desconvocado con España por un tratamiento "invasivo" de la pubalgia en el Barça.

Lamine y Vinícius, ¿metidos en el mismo saco?

Desde la gala del balón de oro en la que Lamine Yamal quedó segundo por detrás del futbolista del PSG, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal no ha dejado de abrir portadas. Tiene 18 años y un futuro por delante muy prometedor. Un futbolista que está llamado a liderar al FC Barcelona y selección, y a marcar una época junto con Kylian Mbappé.

No obstante, como dice Clemente, ha llegado a un punto donde se habla más de la carrera extradeportiva del jugador culé que sus acciones dentro del campo. Algo que recuerda a la temporada pasada cuando Vinícius estaba en el mismo escalón que el español. Los rivales sabían que no podían parar al extremo brasileño cuando encaraba, y optaron por sacarle del partido a golpe de protestas, burlas y piques. Hoy, Lamine Yamal parece ir más en la dirección mediática que en la futbolística, pero no hay que olvidar que está llamado a ser el ‘nuevo Messi’, y que la calidad y talento que atesora pueden decidir partidos.

