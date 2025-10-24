Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

Lamine Yamal celebra un gol REUTERS/Isabel Infantes

El próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas se enfrentan en la jornada 10 de La Liga el Real Madrid y el FC Barelona en el partido correspondiente a la décima jornada del campeonato regular. Por lo que se puede decir que es semana de Clásico y el momento en que este encuentro está en boca de todos.

Una de las principales estrellas es Lamine Yamal, el joven jugador, además de destacar por su talento en el terreno de juego, está siendo protagonista fuera de él debido al incremento de su fama. En esta ocasión, el jugador blaugrana ha mostrado su opinión acerca de su eterno rival y ha generado diversidad de opiniones que empiezan a calentar el partido en sus días previos.

Yamal está en boca de todos tras sus comentarios en el cara a cara con Ibai Llanos, presidente de Porcinos y reconocido madridista, en el Chup Chup de la Kings League. En este evento, el jugador comentó: “Roban, se quejan...”, en referencia al equipo de Ibai y sobre todo, al Real Madrid.

Declaraciones polémicas

En un momento de este debate, en el que también estaba presente el exjugador del Barcelona Gerard Piqué, a Lamine le preguntaron si el equipo de Porcinos era para él como el Real Madrid. Su respuesta a la pregunta no dejó a nadie indiferente: “Sí, roban, se quejan...”. Ante ello, el streamer Ibai no daba crédito: “¿El Madrid roba?”. A lo que el jugador culé contestó: “A ver”, y haciendo un gesto de confirmación.

En esta situación apareció Piqué para aportar su opinión: “Esto no es discutible”. A lo que Yamal añadió: “Hostia, a ver...”, mientras el periodista Gerard Romero, que también se encontraba allí, pedía calma a los presentes para evitar que la situación se fuera de control.

Para continuar aumentando la tensión previa al gran encuentro, Yamal y Llanos se retaron, y quedaron en que si el equipo de Lamine en la Kings League, La Capital, pierde ante Porcinos, el joven español celebrará con su característico gesto de la corona haciendo referencia a Ibai, formando una letra I con sus manos. El influencer contestó: “Primero tienes que marcarlo”, a lo que el futbolista respondió: “¿No te acuerdas de la temporada pasada?”.

Lamine también dejó otra joya en el cara a cara directa al Real Madrid: “Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid, porque al Madrid ya le he marcado”, le decía a Ibai en referencia a que tirará el penalti presidente en el partido que enfrenta a sus equipos en la Kings Cup Spain.

Sus inicios en el primer equipo

Piqué recordó en la charla los inicios de Lamine Yamal en sus primeros entrenamientos con la plantilla del FC Barcelona y la sensación que causó. El central le preguntó si recordaba un partido en el que Jordi Alba andaba algo enfadado, a lo que Yamal respondió: “Era mi primer entreno, creo. Y yo la cogí y me las fumaba todas. No perdía el balón y como estaba caliente... En la segunda parte metí dos goles y ya bien”.

La joya del Barcelona ya demostraba que era un distinto desde las Inferiores

El extremo del Barcelona mostró un gran potencial desde sus primeros partidos al máximo nivel siendo un adolescente. Desde entonces, en dos años, se ha consolidado como una gran estrella y uno de los mejores jugadores del mundo, siendo segundo en el Balón de Oro y un pilar fundamental tanto en el FC Barcelona como en la Selección española. Sin duda, Lamine Yamal será uno de los jugadores a tener en cuenta en el Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.