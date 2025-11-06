“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Zamorano jugando con el Real Madrid. (bambam9oficial/Instagram)

Las palabras de Lamine Yamal antes del Clásico han dejado huella a lo largo de las siguientes semanas, pese a que el partido se disputó el pasado 26 de octubre. Desde la propia plantilla actual del Real Madrid hasta varios exjugadores, se han mostrado críticos con el jugador del FC Barcelona tras sus comentarios incendiarios.

En esta ocasión ha sido Iván Zamorano el que ha expresado su opinión acerca de Yamal. El chileno, exjugador del Real Madrid y la selección de su país, disputó 174 partidos en la capital de España, anotando 101 goles. Obtuvo tres títulos y salió como máximo goleador de una edición de La Liga.

Durante su paso por el pódcast El Cafelito, presentado por Josep Pedrerol, Zamorano respondió a la cuestión de a qué jugador ficharía para el club merengue y destacó sus razones de por qué no sería Lamine Yamal.

Falta de esencia y alma

Pedrerol planteó la pregunta sobre el jugador que ficharía del Barcelona, concretando: “Bueno, a Lamine Yamal, ¿no?”. Al instante Zamorano respondió de manera negativa, alegando: “No, a Lamine Yamal no lo ficho. Es un crack, pero para mí Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”.

‘Bam Bam’ vuelve a destacar esa falta de alma y esencia de Lamine para ser jugador del Madrid, añadiendo que para el Barcelona está bien, pero que el Madrid es “otra historia”. El chileno lo explicó en detalle: “La esencia del Real Madrid es de un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso”.

Lamine Yamal. (Isabel Infantes/Reuters)

Respecto a esta cuestión, aprovecha para ejemplificar comparando la actitud de Lamine con la de Lionel Messi cuando era jugador del Barcelona. “A Messi jamás lo vi decir que el Real Madrid roba, y era el mejor del mundo. Entonces, que un chico de 16-17 años que a estas alturas se le den estas luces por lo que habla, yo creo que lo primero que hay que hacer es demostrar en la cancha”, agregó Zamorano.

Tratar de encaminarlo

Pedrerol destaca que a esa edad las personas tienen derecho a equivocarse, lo que también admite el chileno. Sin embargo, considera que su club debería actuar ante esta situación. “Todos nos hemos equivocado. Por eso es el momento en el que el FC Barcelona, cuya frase como club es ‘más que un club’, tiene que tratar de encaminarlo”, detalla Zamorano.

El chileno continúa diciendo que así Yamal se quedará simplemente en un “gran jugador”, pero no en uno de los que dejan legado porque esos están hechos de forma distinta, en lo que a las declaraciones se refiere.

En el vídeo en cuestión, Zamorano también comenta el jugador que ficharía para el Real Madrid, que no es otro que el centrocampista español Pedri. Respecto al canario, destacó su actitud y su perfil para el equipo blanco: “Yo ficharía a Pedri. Es muy sencillo, habla lo justo. Creo que ahí hay un jugador que tiene la esencia y el alma del Real Madrid”.

En otros vídeos de la entrevista, Iván Zamorano también ha analizado los gestos de Carvajal ante Yamal, ha opinado sobre el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y se ha comparado con otros delanteros legendarios como Luis Suárez o Benzema. La entrevista completa se emitirá este jueves a partir de las 15:30.