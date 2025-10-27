Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Lamine Yamal preocupado durante el Clásico (REUTERS/Susana Vera)

Lamine Yamal, la perla joven del FC Barcelona y de la Selección española, se ha visto envuelto en una polémica que va más allá de su rendimiento deportivo. En las últimas semanas, una mezcla de declaraciones incendiarias en la previa del Clásico, críticas sobre su vida fuera del terreno de juego y reacciones en cadena desde el entorno madridista han colocado al extremo de 18 años en el centro de un debate que podría tener consecuencias deportivas y disciplinarias.

Los hechos que han encendido las alarmas comenzaron con unas palabras públicas en las que Yamal comparó de forma despectiva al Real Madrid, acusando al club blanco de “robar” y de tener una actitud que, a su juicio, rozaba la falta de fair play. Esa frase, pronunciada durante el último Chup Chup de la Kings League en los días previos al enfrentamiento entre ambos equipos, incendió inmediatamente la previa del partido y fue utilizada por la prensa y por jugadores rivales como motivación extra.

El impacto no se limitó a los titulares, ya que sobre el césped se notaron las tensiones, sobre todo en los últimos instantes que acabaron en tangana y en el reparto de varias tarjetas. Varios protagonistas se mostraron críticos con la actitud del joven culé, y el intercambio de pareceres, sumado a la tensión del partido, provocaron un ambiente más hostil de lo habitual en un enfrentamiento de máxima rivalidad.

Bajo rendimiento

En paralelo, algunos analistas y exfutbolistas han señalado que Yamal no está rindiendo al nivel esperado desde un punto de vista físico y de toma de decisiones en los partidos clave de esta temporada. Ese rendimiento se debe en parte a los problemas con las lesiones que está teniendo en este arranque del curso, que le han llevado a perderse varios encuentros y a jugar otros con molestias.

Yamal disputando un balón con Jude Bellingham (REUTERS/Susana Vera)

Sin embargo, aunque su calidad técnica es indiscutible, la presión mediática y la sobreexposición parecen estar acompañadas por altibajos en su rendimiento: minutos reducidos, intervenciones menos decisivas y una sensación general de que el jugador no se encuentra en su mejor versión. Estas observaciones han alimentado en parte la narrativa de que la vida fuera del fútbol puede estar interfiriendo en su progresión.

Vida fuera del fútbol

Fuera del terreno de juego, la vida personal de Lamine Yamal también está generando titulares. Su relación con la cantante argentina Nicki Nicole ha multiplicado su exposición mediática. Además, su entorno familiar tampoco se ha quedado al margen, pues su padre, Mounir Nasraoui, ha aparecido con frecuencia en redes y entrevistas generando alguna polémica. A esto se suma su reciente fiesta de cumpleaños, criticada por su ostentación y la contratación de personas con enanismo.

La influencia de su círculo más cercano y la constante atención mediática están generando una presión añadida. Estos factores generan un pensamiento generalizado de que Yamal necesita un entorno estable y centrado en su desarrollo profesional. Para ello, el jugador también deberá ser capaz de aprender a desconectar del ruido para poder mantener su nivel de estrella mundial.

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

En clave Selección española, estas polémicas también generan cierta preocupación por posibles conflictos internos. Tras las tensiones surgidas en el Clásico, puede generarse un ambiente negativo que se traslade al vestuario nacional. Además, debido a la importancia de Lamine en el equipo, si el jugador no llega a su mejor nivel de nuevo, las opciones de España de cara al Mundial de 2026 se verían reducidas en parte debido a esta situación.

Durante toda su carrera, todas las miradas estarán puestas sobre su comportamiento público y en su respuesta sobre el césped. El joven talento sigue teniendo tiempo para enmendar su situación y volver a entregar grandes actuaciones. Lo que demuestra el contexto es que en el fútbol de élite tanto la gestión de la imagen como de la madurez tienen una importancia similar a los goles y las asistencias.