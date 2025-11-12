España

Los vecinos de Sants salvan del cierre a su bar de barrio: “Muchos nos dicen que somos de los pocos que llaman al cliente por su nombre”

El barrio barcelonés ha salido al rescate de uno de sus bares más queridos, ahogado por las deudas tras un error burocrático en época del covid-19

Guardar
El bar de barrio salvado
El bar de barrio salvado gracias al micromecenazgo (Instagram / @lanovafarga)

Ramon Puñet coge el teléfono apurado, siempre educado aunque con algo de prisa en la voz. “Puedo atenderte, pero estoy un poco liado”, responde el hostelero barcelonés a la llamada de Infobae España. Y así seguirá mucho tiempo, ocupado en servir cafés, cañas y menús del día a sus vecinos, gracias precisamente a ellos, a sus vecinos.

Puñet es el propietario de La Nova Farga, un icónico restaurante de la Plaça de la Farga, en pleno barrio barcelonés de Sants, cuyo destino pendía de un hilo hasta hace solo unos días. La situación económica de su negocio, abierto allá por 2014, viene siendo crítica desde los tiempos del Covid, problemas a los que se ha sumado un lío burocrático con miles de euros de por medio.

Las ayudas al Covid que, según explica Ramón, nadie avisó que tuviera que devolver, sumado a un error en la dirección que impidió que recibiera las notificaciones, crearon el caldo de cultivo para una deuda con la Agència Tributària Catalana que ascendía a 8.200 euros.

Pere Cardona y Ramon Puñet,
Pere Cardona y Ramon Puñet, cocinero y propietario del restaurante La Nova Farga (Instagram / @lanovafarga)

“Desde la covid siempre hemos ido a remolque”, explica el hostelero. “La situación, alquileres, los precios de todo, que han subido muchísimo, los hábitos de la gente han cambiado... Y desde entonces, vamos un poquillo día a día. Y claro, si te viene un palo así, que encima es por un error burocrático, pues ya dices: ‘Dios mío, cierro y me voy’”.

Campaña de micromecenazgo

Los vermuts de mediodía, las tapas y un menú del día a precio económico han sido, desde sus inicios, los reclamos de este local de barrio especializado en cocina clásica catalana. Sus más fieles parroquianos disfrutan a menudo de platos como ‘cap i pota’, macarrones, sopas, paella, butifarra o libritos de lomo. Es de esta cocina casera de siempre de la que Sants iba a despedirse, algo que nadie, tampoco los dueños del local, quería ver ocurrir.

Platos de cocina casera en
Platos de cocina casera en La Nova Farga (Instagram / @lanovafarga)

Por eso, y como última bala, el propietario de La Nova Farga decidió confiar en quienes siempre le habían acompañado, los vecinos de su barrio, de Sants. Ellos fueron quienes le animaron a lanzar una campaña de micromecenazgo, bajo el nombre ‘Salvem la Nova Farga’. “A regañadientes nos vemos obligados a doblar velas. Pero no queremos, porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta que vosotros lo disfrutéis. Queremos más tertulias, sonrisas y que nos calentéis la cabeza. Por este motivo os pedimos ayuda”, escribía el equipo como mensaje de socorro.

Un mensaje que ha recibido una respuesta sin parangón. La iniciativa, lanzada en la plataforma Verkami, tenía como objetivo es alcanzar esos 8.200 euros antes del 13 de diciembre. A día de hoy, 11 de noviembre, ya llevan 7.792 €, a poco más de 400 euros de lograrlo. “Estamos a punto ya de alcanzar el objetivo”, explica emocionado el hostelero catalán. “La respuesta no ha sido como me lo esperaba, realmente no esperaba que la gente reaccionara tan abrumadoramente bien. Y bueno, estamos más tranquilos ya con el tema”.

Lo recaudado ha sido gracias a más de 200 mecenas, que han aportado un grano de arena a la causa a cambio de bonos de ayuda, menús del restaurante o las míticas camisetas del ‘Pompeu Farga’. Todo lo recaudado se destinará a saldar la deuda con la Agencia Tributaria, aunque, en caso de tener superávit, explican, lo destinarán a mejorar el local. “Incluso aunque no llegáramos al objetivo, querría seguir con La Nova Farga”, dice el hostelero, con una energía renovada, dice, al haber comprobado el apoyo incondicional de su clientela.

Al preguntar de quién o qué está detrás de este movimiento, Ramón reconoce no saberlo exactamente. “Al poner la campaña en redes, la gente hizo difusión y ya ha venido todo solo, ha ido todo rodado. Ha sido por el boca a boca y también por las redes”, explica Ramon Puñet. No sorprende la respuesta al aprender sobre la buenísima relación que su restaurante tiene con el barrio. “La relación siempre ha sido buena. Y es un trato muy cercano. Mucha gente me dice: ‘Eres de los pocos bares que quedan que cuando entras te llaman por tu nombre’”.

Temas Relacionados

BarcelonaRestaurantes BarcelonaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carles Sala, abogado: “Los pisos vuelan y si alguien encuentra uno y puede pagarlo debería comprarlo y no esperar por si los precios bajan”

El director del área jurídica y portavoz del Colegio y la Asociación de Agentes Inmobiliarios considera “improbable” que los políticos se pongan de acuerdo para solucionar el problema de la vivienda, “no tienen interés en hacerlo”

Carles Sala, abogado: “Los pisos

Paula Vázquez presenta ‘Hasta el fin del mundo’ en TVE: “No pregunto las audiencias porque no quiero que supediten mi trabajo”

La presentadora relata a ‘Infobae España’ su experiencia al frente de ‘Hasta el fin del mundo’, el reality de aventura que llega este miércoles 12 de noviembre a La 1

Paula Vázquez presenta ‘Hasta el

Una semana o pocas horas antes: estos son todos los periodistas que tuvieron conocimiento del correo filtrado de González Amador antes que el fiscal general

Los testigos han relatado que llegaron a tener el email o el contenido del mismo horas antes, o incluso la semana anterior, de que estuviera en manos del Ministerio Público

Una semana o pocas horas

Municipios sin agua potable y ríos ennegrecidos por la ceniza: más allá de las llamas, las secuelas de los incendios en España

Las zonas más afectadas se enfrentan ahora a las consecuencias del fuego y a los intentos de recuperar los ecosistemas perdidos

Municipios sin agua potable y

La Guardia Civil ya tiene un autobús “inteligente” para trasladar presos: el cinturón de seguridad es automático y las celdas interiores se limpian solas

Diseñados por el ministerio de Ciencia, la Benemérita ya cuenta con un autobús de 35 plazas y un furgón de 9, dos prototipos construidos con materiales ignífugos y contra ataques químicos. Cuentan con modernos sistemas de telecomunicaciones

La Guardia Civil ya tiene
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una semana o pocas horas

Una semana o pocas horas antes: estos son todos los periodistas que tuvieron conocimiento del correo filtrado de González Amador antes que el fiscal general

La Guardia Civil ya tiene un autobús “inteligente” para trasladar presos: el cinturón de seguridad es automático y las celdas interiores se limpian solas

“No es magia, son tus impuestos”: Hacienda busca un nuevo lema por 560.000 euros para concienciar a los españoles de que hay que cumplir con el fisco

Europa recupera la mili, pero los casos de los jóvenes voluntarios para el servicio militar en Bélgica o el sorteo en Alemania están lejos de llegar a España

Un padre divorciado pierde su empleo y deja de pasar la pensión de los hijos a la madre durante un año: ahora la Justicia le obliga a abonar 17.000 euros

ECONOMÍA

Carles Sala, abogado: “Los pisos

Carles Sala, abogado: “Los pisos vuelan y si alguien encuentra uno y puede pagarlo debería comprarlo y no esperar por si los precios bajan”

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso de lactancia: “Se puede disfrutar de manera acumulada”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El Banco de España alerta de que las pymes financian a las grandes compañías: pagan a sus proveedores en 32 días y las macroempresas en 61

La Justicia de Cataluña da la razón a una comunidad de vecinos y prohíbe la apertura de un bar con terraza en el bajo: antes era un taller de motos

DEPORTES

Melania Rodríguez, tras coronarse con

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel