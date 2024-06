Qué autónomos deben devolver las ayudas recibidas por la pandemia

Por qué todos los autónomos que se dieron de alta este año están obligados a presentar la Renta en 2024 aun sin tener ingresos mínimos.

Ya han pasado casi cuatro años desde que se desatara la pandemia que sacudió al mundo. Pero las ayudas económicas que aprobó el Gobierno de España para hacer frente a esta crisis sanitaria siguen aún coleando en la actualidad. Una de esas prestaciones por cese de actividad extraordinaria que gestionaba la Seguridad Social la recibieron los autónomos. Pero ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez está revisándolas y solicitando la devolución. Aunque esto solo afecta a algunos trabajadores por cuenta propia.

Fue el pasado mes de diciembre de 2023 cuando el Tribunal de Cuentas detectó que un total de 281.358 personas autónomas habían sido beneficiarias de prestaciones por error. Es por ello que estableció que quizá tendrían que devolver el dinero de las ayudas por cese de actividad como consecuencia del confinamiento que habían recibido por equivocación. En total, según calcula la administración, la cifra asciende hasta los 550 millones de euros.

No obstante, no todos los autónomos deberán pagar al Estado la cuantía de la prestación que obtuvieron por el covid. Esto se debe a que aún se están realizando alegaciones e investigaciones, por lo que se irá determinando en las próximas semanas quiénes tienen que pagar. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, estiman que tendrán que devolver la ayudas un 12% de los autónomos, es decir, unas 33.000 personas. Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cree que ese dato aumentará hasta el 15%.

Las razones por las que los autónomos tienen que devolver las ayudas

La Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas han pedido la devolución de ayudas a 125.000 autónomos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas han solicitado la devolución de ayudas económicas a 125.000 autónomos debido al incumplimiento de los requisitos establecidos. Estas prestaciones, otorgadas durante la pandemia, fueron recibidas por trabajadores por cuenta propia que no estaban al día con sus pagos a la administración pública o no estaban registrados como autónomos.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que 156.000 trabajadores por cuenta propia no cumplían con los criterios de cese de actividad, lo que significa que, según la Seguridad Social, no se vieron obligados a cerrar sus negocios durante el confinamiento y, por lo tanto, no tenían derecho a las ayudas. Dentro de las causas detalladas en el informe, 5.433 personas las cobraron sin estar dadas de alta como autónomas; 6.917 autónomos percibieron la ayuda mientras cobraban otra prestación incompatible; 35.764 autónomos cobraron pese a no estar al corriente del pago de cuotas; y 156.066 personas obtuvieron la ayuda aunque su actividad no fue afectada por el confinamiento.

Entre los casos mencionados, se encuentran profesionales del mundo digital. Según la Seguridad Social, estos podían seguir prestando sus servicios, aunque sus clientes hubieran dejado de trabajar durante el confinamiento. Estos autónomos ahora pueden recurrir la decisión y defender su postura.

Cuánto dinero recibieron los trabajadores por cuenta propia en la pandemia

Durante la pandemia, los autónomos recibieron ayudas que oscilaban entre los 2.000 y 5.000 euros. (Freepik)

La UPTA le ha pedido al Ministerio de Seguridad Social que facilite las condiciones de pago de los reintegros correspondientes a las prestaciones por confinamiento y posteriores paquetes de ayudas debido a la pandemia. Esto afecta a aquellos trabajadores autónomos que recibieron ayudas que oscilaban entre los 2.000 y 5.000 euros, a partir de un porcentaje de la base mínima de cotización.

UPTA ha solicitado que estos reintegros puedan ser devueltos en un plazo mínimo de 24 meses y sin intereses. De acuerdo con la organización, esto permitiría a los autónomos gestionar de manera más viable sus obligaciones financieras tras la crisis económica provocada por la pandemia.

Las ayudas, diseñadas para sostener a los autónomos durante los períodos de confinamiento, varían según cada caso particular. Estas buscaban mitigar los efectos negativos de la reducción de ingresos experimentada por múltiples sectores económicos. Aunque muchos trabajadores todavía se están recuperando de las implicaciones económicas causadas por la pandemia.