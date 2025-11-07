España

Kiko Rivera revela cómo fueron los últimos meses de su relación con Irene Rosales: “Me llega a molestar su presencia”

El hijo de Isabel Pantoja ha concedido su primera entrevista tras su separación de la madre de sus hijas en ‘¡De Viernes!’

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Más de dos meses después de que Semana anunciara en exclusiva la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales, el DJ reaparece en la televisión para conceder su primera entrevista tras la ruptura en ¡De Viernes! La noche de este viernes, 7 de noviembre, el hijo de Isabel Pantoja hablará largo y tendido de los motivos que le llevaron al fin de su matrimonio tras nueve años de relación y dos hijas en común. Además, también revelará la situación personal en la que se encuentra y cómo vive la nueva relación sentimental de su exesposa, quien mantiene una historia de amor con el empresario sevillano Guillermo.

El programa de Telecinco ha adelantado en un vídeo de un minuto parte de lo que será la entrevista con el primo de Anabel Pantoja. Durante una entrevista en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Kiko Rivera, quien llevaba cinco años alejados de los focos y las cámaras, ha manifestado el desgaste progresivo de su relación y las complicadas situaciones personales a las que se enfrentó. “Los últimos han sido muy complicados porque he visto cómo mi matrimonio se desgastaba. Tampoco es que yo haya sido el marido perfecto, pero sí he visto cómo mi matrimonio se ha ido apagando hasta el punto en el que parecíamos más compañeros de piso o incluso mi madre antes que mi mujer", se le escucha decir.

Irene Rosales y Kiko Rivera,
Irene Rosales y Kiko Rivera, en una boda en Sevilla en 2021. (Firma: Europa Press Reportajes)

El DJ reconoce que los meses previos a la separación estuvieron marcados por la distancia emocional y el deterioro en la convivencia. “La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar, ya no estaban. Incluso me atrevería a decir que llega a molestar su presencia”, ha manifestado en el scoop. “Lo paso mal. Me peleo conmigo mismo, incluso me alejo más de ella. No siento deseo por Irene, si no tengo ganas de estar con ella... Es algo que ya se convierte en monotonía e, incluso, me atrevo a decir que llega a molestar la presencia de otra persona“, ha dicho, agregando que fue entonces cuando se preguntó: ”¿Qué carajos hago yo aquí?“.

Kiko Rivera también aborda en la entrevista la cuestión de las infidelidades, tema recurrente en su historia con Irene Rosales. Al ser preguntado por los episodios extramatrimoniales, el artista confirma su existencia y asume la responsabilidad: “No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado”. Una cadena de acciones que, según reconoce, pudieron influir de manera decisiva en el desenlace de la relación. A pesar de la gravedad de estas confesiones, el DJ insiste en que es el momento de dar a conocer su relato, frente a una opinión pública que ya ha escuchado la versión de Irene Rosales.

Kiko Rivera en '¡De Viernes!'
Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El dinero que cobraría Kiko Rivera por su entrevista

Aunque se desconoce la cifra exacta que habrá recibido por su entrevista en el programa de Mediaset, lo cierto es que Belén Esteban ha revelado que las charlas con Santi Acosta han tenido un valor aproximado “entre 60.000 y 80.000 euros”.

Además, la que fuera colaboradora de Sálvame ha hecho hincapié en el hecho de que quien ayuda al DJ a tomar la decisión de poner fin a su matrimonio es “su psicólogo”. “Me dicen que Kiko ya no sentía nada por ella como mujer desde hace un par de años”, afirmó la tertuliana. La de Paracuellos del Jarama también habló de la dinamitada relación de Kiko Rivera con su hermana, Isa Pantoja, y su madre, Isabel Pantoja. “Con su hermana, quiere hacer las paces, pero con su madre nada”, aseguró.

