Las revistas del corazón esta semana: la verdad de Irene Rosales y todas las imágenes de la boda de Stella Banderas

Las portadas de la revistas del corazón del 22 de octubre de 2025.

La actualidad rosa llega a los kioscos un miércoles más. En esta ocasión, los grandes temas son las bodas que han tenido lugar este pasado fin de semana. Por un lado, la de la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen, que eligió Valladolid para su gran día y, por otro, el enlace de Alberto Herrera, el hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

Por otro lado, Irene Rosales ha roto su silencio para desvelar los motivos que le llevaron a poner punto final a su matrimonio con Kiko Rivera, padre de sus dos hijos. También encontramos en el papel couché las primeras imágenes de la cantante Amaia Montero tras su regreso al grupo que le dio la fama, La oreja de Van Gogh.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.

Irene Rosales protagoniza la primera página para conceder su primera entrevista tras su ruptura con Kiko Rivera. La sevillana no habla únicamente sobre cómo se encuentra, también dedica unas palabras a su nueva pareja, explicando cómo es su nueva relación. Y si hay algo que Rosales quiere dejar claro es que no ha sido infiel a Kiko. Además, ningún reparo en contar los motivos de su separación de Kiko Rivera o incluso de los comienzos de su nueva relación con Guillermo, con quien ya ha sido “pillada” paseando por Madrid y en actitud cariñosa.

En otro orden de cosas la publicación muestra un amplio reportaje fotográfico y todos los detalles sobre la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'.

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, Alberto Herrera, se casó este pasado fin de semana y Lecturas ha dedicado su portada al enlace. Fue una boda religiosa en la que además de los novios también destacaron los invitados. No solo por parte de Alberto, también de Blanca, y es que es prima de Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera. La publicación muestra en su interior algunas fotografías del enlace, celebrado en Sevilla.

También aparece en esta portada Edmundo Arrocet, el último novio de María Teresa Campos, que ha vuelto a encontrar el amor con una mujer 35 años más joven que él. Además, la revista muestra unas fotografías exclusivas que demuestran que el novio de Irene Rosales se ha mudado cerca de ella. Para cerrar, todos los detalles de la cita y los bailes que compartieron Gabriel Rufián y Ester Expósito.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!'.

Toda la atención de la portada de este miércoles 22 de octubre va para Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, y Alex Gruszynski en la Abadía de Retuerta (Valladolid). En el interior de ¡Hola! se puede ver un amplio reportaje con las mejores fotografías del evento. También se incluyen diferentes entrevistas con los protagonistas de la que ha sido una de las bodas de la temporada.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Las primeras imágenes de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh tras confirmarse su regreso al grupo es el gran tema semanal de Diez Minutos, que muestra en exclusiva las primeras fotos de la cantante y los miembros de su banda cuando acudieron a un polígono de San Sebastián para ensayar.

En otro orden de cosas, la revista repasa la boda del hijo de Mariló Montero, en el que la comunicadora ejerció de madrina, y también unas imágenes de Sara Carbonero y su novio, Jota. Para cerrar, una entrevista de Alejandra Rubio en la que afirma que “no me importaría juntar a las dos familias en Navidad”.