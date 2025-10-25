España

Irene Rosales publica su primera foto con su nueva pareja tras la ruptura con Kiko Rivera

La influencer está en un momento muy dulce, en el que Guillermo, su nuevo novio, está comenzando a formar parte de sus círculos más cercanos

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Irene Rosales publica su primera
Irene Rosales publica su primera foto con su nueva pareja tras la ruptura con Kiko Rivera. (Instagram)

Tras 11 años juntos y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales daban por finalizada su separación. La noticia se presentó como un shock para el mundo de la tele y el cotilleo. Nadie podía creer que una pareja tan sólida pudiera llegar a tomar caminos separados, a pesar de las especulaciones que llenaron titulares durante años. Sin embargo, todo se acaba, y su amor no fue menos. Hoy, dos meses más tarde, es Irene la primera en dar el paso para anunciar que tiene una nueva ilusión.

La influencer no se ha querido callar, y en más de una entrevista ha sacado a la luz los motivos por los que ella y Kiko han decidido tomar caminos separados. “Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa”, reveló hace unos días a las revistas de corazón. Además, quiso añadir: “Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones”, continuaba Rosales.

Entrevista a Kiko Rivera.

Al igual que les pasa a muchas parejas, a Irene y Kiko también se les empezó a hacer bola su relación. Todo era monotonía y falta de pasión. Tal y como la influencer ha revelado en más de una ocasión: “Hubo un enfriamiento mutuo que nos llevó a una rutina y a una monotonía en la que no éramos felices. Convivíamos como familia, pero no como pareja. Eso sí, el cariño y el respeto han estado siempre”. Durante sus últimas vacaciones juntos, ambos ya sabían que la situación estaba desbordada, por lo que al volver tuvieron que cortarlo todo. “En esas vacaciones en Menorca hubo un distanciamiento importante que ninguno de los dos provocamos y que se dio de manera natural. Al volver, eso nos hizo decir ‘¿qué nos está pasando?’. Entonces, nos sentamos a hablar y tomamos la decisión".

Su primera foto junto a Guillermo

La primera foto de Irene
La primera foto de Irene Rosales junto a su novio Guillermo. (Instagram)

Pero por fin, Irene Rosales ha vuelto a sonreír. Tras años marcados por la exposición mediática y una dolorosa separación, la exmujer de Kiko Rivera parece haber recuperado la ilusión gracias a Guillermo, un empresario sevillano con quien mantiene una relación desde hace algunos meses. Hasta ahora, poco se sabía sobre él: solo que su empresa fue la encargada de colocar el césped en la casa de Kiko e Irene. Sin embargo, este viernes la andaluza ha decidido dar un paso al frente y compartir por primera vez una imagen junto a su pareja, acompañada del mensaje: “Ayer todo eran risitas. Hoy arrastramos cansancio”. Un gesto sencillo, pero cargado de significado, que confirma que está viviendo una etapa de estabilidad y felicidad.

Durante las últimas semanas, Irene ha dejado entrever en sus redes sociales su buen momento emocional a través de frases llenas de optimismo y superación. “La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Es aprender a bailar bajo la lluvia”, escribió hace poco, una reflexión que, curiosamente, Guillermo había compartido antes. Todo apunta a que la relación avanza con naturalidad. De hecho, el propio periodista Kike Calleja reveló en Fiesta que el empresario ya ha sido presentado a los amigos y familiares de Irene: “Estaba muy integrado. Era uno más”, afirmó.

