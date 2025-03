Estos son todos los negocios que ha tenido Kiko Rivera: éxitos y fracasos

Kiko Rivera en una de sus actuaciones como DJ. (Europa Press)

Kiko Rivera ha sido uno de los personajes más mediáticos en la televisión en los últimos años. Cierto es que gran parte de su reconocimiento lo adquirió debido a la fama de su madre, Isabel Pantoja, y de todos los escándalos y habladurías sobre su familia, una de las más protagonistas en la prensa. El fenómeno mediático de Kiko Rivera se ha extendido desde su primera aparición en televisión, en Sé lo que hicisteis, pasando por el revuelo causado por su cambio de imagen. También ha dejado huella en la música, ámbito en el que sigue trabajando como DJ. Algunas de sus canciones, como Tuboescape o El mambo, son todavía éxitos del verano.

Los ingresos de Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja dejó, poco a poco, de protagonizar apariciones en televisión. Sin embargo, su participación en programas como Gran Hermano Dúo o Supervivientes son algunos de los impulsos económicos que han aumentado el patrimonio de Kiko Rivera. A pesar de continuar con su carrera en la música, el sevillano regresó puntualmente a Telecinco el pasado año 2024, concediendo una entrevista en el programa Sálvame Deluxe. En este contexto, Rivera recordó el encontronazo con su madre, que se quedó con la herencia de Kiko Rivera proveniente de su padre fallecido, Paquirri, y que este fue el motivo por el que tuvo que valerse de los apellidos para aparecer en televisión.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 'Gran Hermano VIP' (MEDIASET).

En esta entrevista, Rivera también aclaró su situación económica: “No me gusta hablar de dinero, pero un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo, tendré 1.500.000″, aseguró el cantante, que dijo no tener una casa propia porque es una persona “inquieta”. Aún así, Kiko Rivera también resaltó que, aunque hoy en día ejerce su profesión, es innegable que atravesó por dificultades económicas. Así lo había manifestado también en el podcast de Jordi Wild, The Wild Project: “Yo lo que hacía era salir de fiesta. La noche, la droga, mujeres… Me convertí en el Kiko Rivera fiestero, me conocía todo el mundo", explicaba el cantante, que admitió haber llegado a gastar 8 millones de euros en dos o tres años.

El resto de negocios de Kiko Rivera

Tras dejar algo de lado su aparición en los programas de televisión e ignorar su papel en la prensa rosa, el cantante y DJ no solo se ha centrado en su paso por la música, sino que también, a lo largo de su trayectoria, ha formado varias empresas y sociedades para gestionar esta carrera musical. Sin embargo, no ha tenido demasiada suerte con estos negocios y, en prácticamente todos, Kiko Rivera ha salido perdiendo.

La revista Lecturas se interesó por los movimientos empresariales del hijo de Isabel Pantoja y Paquirri. En primer lugar, Kiko Rivera creó en 2008 una empresa dedicada a la organización, creación y desarrollo de acontecimientos. Este negocio cerró en 2020 sin que diera ningún rendimiento económico. También, Rivera probó suerte con Recuerdos SL, una productora fundada en 2013 que tampoco presentó cuentas y cerró su actividad hace más de seis años.

Tras estos batacazos empresariales, Kiko Rivera continuó apreciando una rentabilidad y se arriesgó con la creación de dos nuevas empresas en 2015. Una de ellas se dedicaba a grabación de sonido y sellos discográficos y, en este caso, la organización sí rindió cuentas hasta 2018, habiendo ingresado 26.000 euros y acumulando un activo de 71.000 euros. Un pequeño éxito en una trayectoria empresarial bastante desafortunada para Kiko Rivera que, actualmente, continúa ejerciendo en la música como DJ y cantante.