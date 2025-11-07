Estos son todos los beneficios de la morcilla, según el doctor William Arias: “Si pensabas que esto era plato de pobre, te equivocas, porque es oro puro”

Combate la anemia, llena de minerales y micronutrientes el organismo y hasta desarrolla el cerebro de los niños. (Composición fotográfica/Canva)

El doctor William Arias, más conocido como @Doctordeladieta, y especializado en obesidad, diabetes y metabolismo, comparte vídeos en las redes sociales sobre el valor nutritivo de varios ingredientes. ¿Sabías que la morcilla, tradicionalmente considerada un “plato de pobre”, tiene varios beneficios para la salud?

“La morcilla es tremendo alimento,” afirma el experto en un vídeo subido recientemente en su cuenta de Instagram. “La morcilla o rellena es un plato muy popular en nuestra gastronomía latina y es el legado de una antigua tradición que nos enseña a ser buenos pobres y que a la hora de comer no desperdiciemos nada”.

El doctor explica que se trata de un alimento que está hecho de tripa y sangre: “Y acá en Colombia le colocamos arveja, arroz, cebolla y muchas especias”. Pero no solo se trata del sabor excepcional de la morcilla, sino también de su valor nutricional que, según el experto, es “extraordinario”. Llamada “un plato de amores y odios”, la morcilla es una fuente de proteína muy importante.

William explica que “un pedazo pequeño de morcilla tiene entre 15 y 20 gramos de proteína”, un valor igual al de tres huevos. Además, este alimento es muy alto en hierro, un mineral que es fundamental para el funcionamiento de la tiroides y los glóbulos rojos.

Por otro lado, la morcilla es altísima en vitaminas y minerales, afirma el experto, sobre todo vitaminas del complejo B: estos tienen varios beneficios para el cerebro, la memoria y el sistema nervioso. Su alto contenido de zinc, potasio y magnesio, lo convierte en una fuente de varios grupos nutritivos: “Así que si pensabas que esto era plato de pobre, te equivocas, porque es oro puro”.

Beneficios de la morcilla

Según el doctor Wartan Keklikian, cirujano bariátrico de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM) de la clínica La Floresta, “la morcilla no está hecha solamente con sangre, como mucha gente piensa. Lleva ingredientes como carne y grasa de cerdo o tocino; cereales, como el arroz y, dependiendo de quien la elabore, pan, leche, cebolla, pimentón, ají, ajo, cilantro, repollo o berro, entre otros”, informan desde El Estímulo.

La morcilla, por tanto, se convierte en el alimento por excelencia de aquellas personas que quieren combinar una dieta variada con un estilo de vida saludable. Algunos de los beneficios de la morcilla, destacados por el medio anteriormente mencionado, son:

Alto contenido en hierro: esta característica de la morcilla ayuda a prevenir la anemia y afecciones similares. Muchos nutrientes: contiene grandes dosis de nutrientes esenciales para el cuerpo humano como calcio, magnesio, potasio y zinc. Desarrolla el cerebro: aporta grasas indispensables para el desarrollo cerebral de los niños. Los lípidos representan entre 18 y 38 % de su composición. Fuente en proteínas: una morcilla de apenas 100 gramos contiene 14 gramos de proteínas, aproximadamente. Esto cubre la cuarta parte de los requerimientos diarios de proteína para un adulto. Bajo colesterol: su nivel de colesterol es muy bajo, de solo 18 miligramos. Tiene cerca de 6 gramos de ácidos grasos saturados, estando así por debajo del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que un alimento sano debe tener menos de 10% de ácidos grasos saturados del contenido total de las grasas. Buena opción para diabéticos: en cada 100 gramos de morcilla, apenas hay 14 gramos de carbohidratos, que cubren 3% de los requerimientos totales diarios. Rica en micronutrientes: posee calcio, hierro, sodio, vitaminas A, B1, B2, C. “Sumados a las proteínas, grasas, carbohidratos, agua, fibra y compuestos vitamínicos, la morcilla califica como un alimento sano”, apunta Keklikian.

Pero ojo: William Arias recomienda no freírla en aceites recalentados de mala calidad.