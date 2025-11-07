El buffet libre japonés en el que la Infanta Sofía compartió una comida con sus amigos: sushi ilimitado desde 17,95 euros

Fuera de eventos y protocolos, la Infanta Sofía cuenta con un lado mucho más informal y distendido, ese que saca a la luz cuando se encuentra en confianza y en entornos alejados de las cámaras. Es lo que la hermana de la princesa Leonor ha hecho durante su semana de descanso en sus clases en el Forward College de Lisboa, donde estudia actualmente. Allí, entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, se celebraba la llamada reading week, un periodo no lectivo que los alumnos pueden aprovechar para ponerse al día con sus tareas, descansar o visitar a la familia.

Precisamente esto ha querido hacer la hija de Felipe y Letizia en estos días, en los que también ha aprovechado para juntarse con algunos amigos y para disfrutar de la que es su ciudad, Madrid. Estos días de relax han traído consigo, por supuesto, algunos planes gastronómicos, algo que la Familia Real siempre disfruta mucho en sus momentos más privados.

Portada de la revista 'Semana' del 5 de noviembre de 2025

La revista Semana, que llegaba a los kioscos españoles el pasado miércoles 5 de noviembre, sorprendió a los lectores con unas fotografías de la Infanta Sofía junto a algunos de sus amigos, disfrutando de una comida distendida en un restaurante del centro de Madrid. Según desvelaba la propia revista del corazón, el local elegido se trata del restaurante Sushicome, un buffet libre de sushi situado en el número 2 de la madrileña Ronda de Segovia, en pleno Madrid de los Austrias, junto a Puerta de Toledo.

Un buffet de sushi en el centro de Madrid

El funcionamiento de este local, parte de una franquicia que inició sus andaduras en Lisboa en 2008, es muy similar al que ofrecen otros restaurantes de cocina japonesa en formato buffet. Al sentarse en la mesa de Sushicome, los trabajadores ofrecen a sus clientes una tablet en la que pueden pedir piezas de sushi y otros platos sin límite, de una oferta que cuenta con más de un centenar de referencias.

En cuanto a los precios de esta opción, cambian dependiendo del momento del día y del día de la semana en la que nos encontremos. Durante los mediodías de lunes a viernes, el precio es de 17,95 euros por persona, bebida y postre aparte. Si acudes por la noche entre semana o a mediodía los fines de semana, el coste del buffet sube a 19,95. La cifra más alta se encuentra en los servicios de cena de viernes, sábados y domingos, cuando la tarifa aumenta hasta los 21,95 euros por comensal.

El local es conocido en la zona por su precio y variedad de platos, algo que se refleja en las más de 2.500 reseñas que aparecen en su perfil de Google. “Con los años la calidad ha mejorado. Han traído platos nuevos que también están buenísimos como el sushi de arroz rojo y los takoyakis”, asegura uno de los clientes, quien, además, afirma que para él es “el mejor buffet de sushi de Madrid”.

“Gran cantidad de comida y de variedad que hay aquí hace que valga la pena comer aquí. La atención ha sido agradable y rápida, además de que los platos eran servidos con rapidez y estuvieron deliciosos”, escribe otro usuario en su reseña. La suma de todas las reseñas concede al restaurante una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.