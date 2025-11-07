España

El buffet libre japonés en el que la Infanta Sofía compartió una comida con sus amigos: sushi ilimitado desde 17,95 euros

La hija menor de los Reyes ha aprovechado sus días libres en la universidad para venir a Madrid y pasar tiempo con sus seres queridos

Guardar

Fuera de eventos y protocolos, la Infanta Sofía cuenta con un lado mucho más informal y distendido, ese que saca a la luz cuando se encuentra en confianza y en entornos alejados de las cámaras. Es lo que la hermana de la princesa Leonor ha hecho durante su semana de descanso en sus clases en el Forward College de Lisboa, donde estudia actualmente. Allí, entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, se celebraba la llamada reading week, un periodo no lectivo que los alumnos pueden aprovechar para ponerse al día con sus tareas, descansar o visitar a la familia.

Precisamente esto ha querido hacer la hija de Felipe y Letizia en estos días, en los que también ha aprovechado para juntarse con algunos amigos y para disfrutar de la que es su ciudad, Madrid. Estos días de relax han traído consigo, por supuesto, algunos planes gastronómicos, algo que la Familia Real siempre disfruta mucho en sus momentos más privados.

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 5 de noviembre de 2025

La revista Semana, que llegaba a los kioscos españoles el pasado miércoles 5 de noviembre, sorprendió a los lectores con unas fotografías de la Infanta Sofía junto a algunos de sus amigos, disfrutando de una comida distendida en un restaurante del centro de Madrid. Según desvelaba la propia revista del corazón, el local elegido se trata del restaurante Sushicome, un buffet libre de sushi situado en el número 2 de la madrileña Ronda de Segovia, en pleno Madrid de los Austrias, junto a Puerta de Toledo.

Un buffet de sushi en el centro de Madrid

El funcionamiento de este local, parte de una franquicia que inició sus andaduras en Lisboa en 2008, es muy similar al que ofrecen otros restaurantes de cocina japonesa en formato buffet. Al sentarse en la mesa de Sushicome, los trabajadores ofrecen a sus clientes una tablet en la que pueden pedir piezas de sushi y otros platos sin límite, de una oferta que cuenta con más de un centenar de referencias.

En cuanto a los precios de esta opción, cambian dependiendo del momento del día y del día de la semana en la que nos encontremos. Durante los mediodías de lunes a viernes, el precio es de 17,95 euros por persona, bebida y postre aparte. Si acudes por la noche entre semana o a mediodía los fines de semana, el coste del buffet sube a 19,95. La cifra más alta se encuentra en los servicios de cena de viernes, sábados y domingos, cuando la tarifa aumenta hasta los 21,95 euros por comensal.

El local es conocido en la zona por su precio y variedad de platos, algo que se refleja en las más de 2.500 reseñas que aparecen en su perfil de Google. “Con los años la calidad ha mejorado. Han traído platos nuevos que también están buenísimos como el sushi de arroz rojo y los takoyakis”, asegura uno de los clientes, quien, además, afirma que para él es “el mejor buffet de sushi de Madrid”.

“Gran cantidad de comida y de variedad que hay aquí hace que valga la pena comer aquí. La atención ha sido agradable y rápida, además de que los platos eran servidos con rapidez y estuvieron deliciosos”, escribe otro usuario en su reseña. La suma de todas las reseñas concede al restaurante una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Temas Relacionados

Infanta SofíaFamilia RealGastronomia JaponesaRestaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Este aviso exhorta a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alerta alimentaria: si tienes este

Le dejan una misteriosa nota en la puerta y descubre su secreto días antes de Halloween: “Creo que hay un fantasma”

“Me dio escalofríos durante un par de días”, confesó el receptor de la carta

Le dejan una misteriosa nota

Caballo Rizado: elegancia genética del patrimonio ecuestre norteamericano

El origen incierto de estos equinos, documentado desde el siglo XIX por tribus indígenas, ha dado lugar a una raza diversa, robusta y reconocida por su distintivo pelaje

Caballo Rizado: elegancia genética del

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once

Rafael Santandreu, psicólogo: “El círculo vicioso de quejarse y obsesionarse con cosas externas te engancha”

La inestabilidad emocional es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad de una persona y suele implicar un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo

Rafael Santandreu, psicólogo: “El círculo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez ignora las amenazas

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no