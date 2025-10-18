España

La infanta Sofía protagoniza su primera aparición internacional en solitario: su importante cita con guiño a la princesa Leonor

La benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia ha visitado el Palacio de Belém para saludar al presidente Marcelo Rabelo de Sousa

Eveling Díaz Soriano

La infanta Sofía junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (Casa Real)

Tan solo unos días después de dar un paso al frente en el Día de la Hispanidad, donde formó parte, por primera vez, de la tradicional recepción que se celebra tras el desfile, la infanta Sofía ha protagonizado su primera aparición internacional en solitario. La benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia ha tenido una importante cita con la que ha hecho un guiño directo a su hermana, la princesa Leonor.

A finales del pasado mes de septiembre, la nieta de los reyes Eméritos Juan Carlos I y Sofía se trasladó a Portugal para estudiar un Grado en Ciencias Políticas. Y, aprovechando su paso por el país vecino, la joven no ha dudado en acudir al Palacio de Belém para saludar al presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Aunque su visita no ha tenido grandes gestos ni discursos, lo cierto es que Casa Real ha difundido algunas imágenes de lo que ha sido este encuentro.

La infanta Sofía y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. (Casa Real)

Serena y segura de sí misma, la royal española ha representado a la Corona y a la nueva generación real con una gran naturalidad. Se trata de la segunda actividad pública que protagoniza la infanta Sofía desde que alcanzó la mayoría de edad. Y es que el hecho de que haya participado en la recepción del 12 de octubre del Palacio Real ha marcado su entrada en la agenda institucional.

Y, todo apunta a que su papel como miembro de la monarquía real, lo ejerce sin grandes esfuerzos. Las fotografías que han visto la luz sobre su visita al presidente de Portugal evidencian que Sofía se encontraba completamente relajada. Una prueba más de su evolución dentro de la Casa Real.

Su ‘look’ al detalle

Para una cita tan especial, la joven ha optado por lucir un outfit sobrio y diplomático con la idea de reflejar el equilibrio entre la juventud y la formalidad. De esta manera, ha llevado un conjunto compuesto por una americana granate, top blanco y un pantalón a tono. La elección del color burdeos refleja rigor y confianza y aporta un punto de madurez al conjunto. Por su parte, el color blanco refuerza una imagen luminosa y serena.

En sus pies, la infanta ha lucido unos salones en la misma tonalidad que la chaqueta. Así, su conjunto evoca cierta inspiración universitaria con un toque institucional. Respecto a su peinado, ha llevado su melena suelta con ligeras ondas. Además, ha lucido un maquillaje suave, mostrando una piel luminosa, labios rosados y mirada ligeramente definida.

La infanta Sofía y Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. (Casa Real)

No cabe duda que el encuentro de la infanta Sofía con Marcelo Rebelo de Sousa ha dado lugar al comienzo de una etapa en la que la joven refleja una gran madurez y proyección internacional. Además, su visita al Palacio de Belém refuerza la imagen de continuidad y entendimiento entre España y Portugal. Curiosamente, el primer viaje oficial en solitario de la princesa Leonor también fue a Portugal. De esta manera, ambas jóvenes representan la nueva generación de la familia real y, prueba de ello, es que, poco a poco, cada una de ellas vaya teniendo una mayor relevancia dentro de sus respectivos papeles en la Corona.

