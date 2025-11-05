Las revistas del corazón esta semana: los secretos de las memorias de Juan Carlos I y la nueva vida de David Bustamante

Las portadas del corazón este miércoles, 5 de noviembre (Eveling Díaz / Infobae España)

‘Lecturas’

Este miércoles, 5 de noviembre, Lecturas centra su portada en la dinamitada relación del rey Juan Carlos I y la reina Letizia y que, hoy, vuelve a ocupar la primera plana tras dedicarle unas breves palabras en sus memorias. Pilar Eyre saca a la luz lo que hay no se ha contado en el ejemplar del Emérito. De esta manera, la revista del corazón destaca en su titular principal: “Así hizo sufrir Juan Carlos a Letizia. Humillaciones públicas y rumores maliciosos”. Unas palabras que ha acompañado con una significativa imagen en la que se puede ver el rostro serio de la esposa de Felipe VI.

Y, hablando de los miembros de la monarquía española, otro de los rostros que ocupan la portada de Lecturas es Juan Urdangarin, quien se encuentra felizmente enamorado de Sophia Khan, una discreta joven que conoció en Londres. El cierre de la primera plana lo protagonizan Maribel Vilaplana, testigo clave en el juicio de la DANA, y las deudas que ahogan a Lucas, cantante del dúo Andy y Lucas.

‘Diez Minutos’

La portada de Diez Minutos dedica su portada a David Bustamante y su nueva vida. Y es que la publicación resalta el cambio físico del cantante, quien ha perdido 20 kilos, y la relación que mantiene con Yana, su pareja y, ahora, compañera de trabajo. Por otro lado, otro de los grandes rostros que ocupan la primera plana es Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia. La revista del corazón destaca la estrecha relación que la tía de la princesa Leonor mantiene con su madre, Paloma Rocasolano. Por último, también se destaca las informaciones comprometidas que Juan Carlos I ha revelado en sus memorias y que salpican a la familia real.

‘Semana’

La revista del corazón centra su portada en el perdón de Juan Carlos I a la reina Sofía, a quien tacha de “mujer excepcional, íntegra y bondadosa”, en sus memorias. La publicación hace un adelanto de los puntos más polémicos de las memorias del rey Emérito.

También aparecen en la primera plana la infanta Sofía, quien ha sido pillada disfrutando de la compañía de sus amigos por Madrid, e Isa Pantoja, que disfruta de su nueva vida en familia. Por último, también se hace hincapié en el papel de los reyes Felipe VI y Letizia en el primer aniversario de la catástrofe de la DANA.

‘¡Hola!’

La portada de ¡Hola! revela la verdadera historia detrás de las memorias del rey Juan Carlos contada por Laurence Debray. Para ello cuenta con una entrevista y fotografías exclusivas en Abu Dabi y revela “los documentos más desconocidos y los secretos mejor guardados”. Por otro lado, la publicación también destaca las palabras que el Emérito dedicó a la reina Sofía.

El cierre de la portada lo protagoniza Carolina Lansing, nieta de Carolina Herrera. La revista del corazón revela detalles en exclusiva sobre la joven, la madre de esta y su abuela. Su rostro ha cobrado una gran importancia puesto a que está a punto de debutar en París.

