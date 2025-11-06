“Tu perro tiene el mismo comportamiento que tiene un bebé con su madre”: un veterinario lo explica

Pareja jugando con su mascota, un perro. / Freepick

La sustitución de la paternidad y la maternidad por el compartir un hogar con una mascota está cada vez más presente. Pese a que el coste de mantener a un animal en casa es elevado, no equipara la inversión que se desembolsa con la llegada de un hijo e hija a casa. No obstante, según el veterinario Carlos, las relaciones entre los dueños y las mascotas es más similar a las relaciones paternas y maternas de las que se suele pensar. En su canal de TikTok, expone los motivos de tal afirmación, junto a otros vídeos en los que aborda los cuidados perrunos y gatunos.

“¿Sabías que tu perro tiene el mismo comportamiento que tiene un bebé con su madre? Como has oído bien, el mismo comportamiento”, afirma Marcos, veterinario, mientras mira fijamente a la cámara. A través de su cuenta de TikTok, reflexiona sobre tales hallazgos científicos que tienen que ver con el vínculo entre los perros y sus dueños. El especialista explica que diversas investigaciones han demostrado un paralelismo entre el apego de un perro a su dueño y el de un niño a su madre.

Según Marcos, el descubrimiento se remonta a 2005, cuando los etólogos Miklósi y Topán realizaron un estudio que involucró el ‘test de las situaciones extrañas’. Este método, utilizado habitualmente en la psicología infantil para medir el apego entre madre e hijo, fue adaptado para analizar la relación entre los perros y sus propietarios. “Utilizaron el test de las situaciones extrañas, que es el mismo test que utilizan los psicólogos infantiles para demostrar el apego entre una madre y un niño”, detalló el veterinario.

Marcos puntualizó durante el vídeo que los perros buscaban a sus dueños, manifestaban mayor tranquilidad cuando ellos estaban presentes y, al contrario, experimentaban ansiedad cuando se quedaban solos. “Se comprobó que el perro desarrollaba los mismos comportamientos que los bebés con sus madres, como buscar a sus dueños cuando estaban presentes, sentirse más tranquilos en su presencia y ansiosos cuando no estaban”, relató.

El experimento, de acuerdo con lo expuesto en el video, consistió en colocar al perro junto a su dueño en diferentes habitaciones desconocidas y someterlo a situaciones estresantes, tanto en presencia como en ausencia de su cuidador. De esta manera, los investigadores observaron comportamientos similares a los de los bebés humanos en situaciones de apego. Para acabar el vídeo, Marcos destacó la relevancia de estos hallazgos: “Por lo que tu perro es exactamente igual que tu hijo y lo ha demostrado ya la ciencia”. Según la información presentada, la ciencia respalda que el vínculo entre los perros y sus dueños es comparable al apego madre-hijo.

Una relación no tan atípica: bebés y perros

El que los perros son los mejores amigos de las personas es ampliamente compartido. Aunque quizá sería también cierto admitir que estas mascotas peludas tienen especial devoción por los más pequeños de la casa. De aquí nace, precisamente, una de las informaciones pro convivencia entre perros y humanos: tener un animal de compañía en cualquier etapa de la vida trae consigo beneficios como equilibrio físico y mental, mayor relajación y reducción de los índices de depresión, según afirma la Fundación Affinity.

Más allá de poseer el sentimiento de pertenecer al núcleo familiar, las mascotas tienen especial sensibilidad para entender cuándo los niños están en peligro. Así como la relación perro-dueño es similar a la de madre-bebé, también se presentan numerosas semejanzas entre cómo se relaciona entre perro-bebé.